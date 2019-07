Ligia Uriarte regresa más oscura a “Sin miedo a la verdad”

La actriz da vida a “Lety” en la teleserie que estrenó exitosamente su segunda temporada

Arturo Arellano

“Sin miedo a la verdad” es una teleserie protagonizada por Alex Perea, que da vida a “Manu”, un hacker y un joven idealista que odia la injusticia y, a través de su blog, ayuda a aquellas personas que han sido víctimas de algún abuso o delito. La serie ha tenido una aceptación tal que les ha llevado al estreno de su segunda temporada, donde la actriz Ligia Uriarte regresa en un tono más oscuro, en su papel de “Lety”, quien sabe todo acerca de “Manu”; fue su novia, amante, es su mejor amiga y cómplice, pero ahora se ha visto desplazada por “Bere”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz nos detalla sobre el curso de esta nueva temporada: “Manu estuvo en coma por tres meses y después de descubrir que su hermana Stephanie está viva, despierta para darse cuenta de que tiene una bala en la cabeza. Manu se intenta recuperar, pero también se entera que Bere lo abandonó y que su blog ‘Sin miedo a la verdad’ ha sido hackeado por alguien que cobra a cambio de ayudar a la gente. Así arranca todo y hasta ahora hemos recibido muy buenos comentarios, la gente está contenta con lo que se está presentando, leemociona la historia y se le ha atrapado”

Refiere sobre su personaje que “Vemos a una Lety diferente, en la primera temporada era sumamente fiel a Manu, ahora está en esa lucha constante de reconquistarlo, pues ella era su confidente, lo apoyaba mucho, era su mejor amiga, pero ahora esta dolida porque él la cambió por Bere. Entonces Lety se torna más oscura, toma las riendas de su vida y empieza a dejar ver esa amargura, coraje y rencor lo cual le va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero es divertido, como actriz ser una villana es algo diferente”.

No obstante, reconoce que “es complicado, la gente me dice ‘Amo tu personaje’, Lety es muy fuerte, hace cosas malas por su obsesión hacia Manu, pero en ello lleva otro mensaje, porque como mujer proyectas hasta dónde te puede llevar una obsesión, hasta abandonarte por completo, olvidarte de ti, eso está muy mal, y trae pésimas consecuencias, situación que se deja ver en la serie con Lety. Quiero que las mujeres entiendan que antes que nada y que nadie estás tú, eres lo más importante, debes amarte y respetarte, de otro modo no se puede llegar a un buen final”.

Destaca también que “Lety a pesar de tomar decisiones equivocadas es una mujer fuerte, entenada, capaz y que ama intensamente, ella da la vida por su familia o sus amigos, en ello me identifico y espero se identifique también la gente”. Asegura que con esta evolución de su personaje, siente una mayor responsabilidad. “Me han ayudado los directores porque sí es una temporada más complicada, hay manejo de armas, necesito entrenamiento especial para ese tipo de escenas de acción, sin duda es una responsabilidad diferente”.

Finalmente, nos asegura que sí habrá una tercera temporada, por lo que continuará entregando su tiempo y energías a este proyecto. “Tengo ganas de hacer cine y sí tengo planes de hacer casting, pero por ahora no puedo hacerlo porque aún nos falta cerrar esta segunda temporada y arrancar con las grabaciones de la tercera”, concluyó.

“Sin miedo a la verdad” se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las estrellas.