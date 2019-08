Concluye convocatoria del Festival Comedia en Corto

Según Israel Jaitovich, promover la comedia busca identificar a nuevos talentos en el género del humor

Asael Grande

Con más de 500 cortometrajes recibidos, el primer festival “Comedia en Corto”, organizado por el Canal Distrito Comedia, concluyó su fase de convocatoria el pasado 29 de julio.

El canal Distrito Comedia, dirigido por Israel Jaitovich, lanzó la convocatoria de este festival el 29 de abril pasado, para promover la comedia, e identificar a nuevos talentos en el género del humor: “todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, y con muchísimas ganas, y con mucho convencimiento de hacerlo, eso ha sido la base de la continuidad que le hemos podido dar al trabajo que hemos hecho a lo largo de tantos años; el festival “Comedia en Corto”, a raíz de que hace un año que me otorgaron dirigir el canal Distrito Comedia, un canal de humor, de veinticuatro horas al día, soy una persona que cree mucho en la especialización, siempre es un cheque al portador que, tarde o temprano, paga, y he tratado de especializarme en el tema del humor, creo que así es como se pueden lograr los grandes proyectos, entonces, dirigir Distrito Comedia es como la culminación de estar más de treinta años de estar arriba de los escenarios en el tema del humor y la comedia, y en el canal tenemos el objetivo de promover la comedia, y buscar la especialización en la comedia, así nace el primer festival de “Comedia en Corto”, para tratar de acercar a esos talentos que no saben cómo llegar a nosotros, al cine, la televisión, y nosotros no sabemos cómo llegar a ellos”, dijo Jaitovich, en conferencia de prensa.

Será el próximo 28 de agosto, cuando se den a conocer los resultados del festival de “Comedia en Corto”, del Canal Distrito Comedia, en la que los jueces Franco Escamilla, Jesús Ochoa, Miguel Mier (COO de Cinépolis), Billy Rovzar (presidente de Lemon Films), Adrián Uribe, Jorge Ortiz de Pinedo y Rob Schneider, calificarán los mejores diez cortometrajes, y cuyo primer lugar -informó Jaitovich- “se llevará 100 mil pesos, además de tener oportunidad de que su material aparezca en el canal Distrito Comedia, contar con asesoría de Cinépolis para el desarrollo de su corto y convertirlo en largometraje, disponibilidad de locación en el foro de Quarry Studios, accesorios y equipo de filmación de CTT y Televix, corrección de color de un corto hasta de 10 minutos, por Cinecolor, y la creación de un póster y un tráiler para un corto, por parte de Art Kingdom”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Israel Jaitovich, destacó que “el Primer Festival de “Comedia en Corto” 2019, es una importante apuesta que busca promover la creatividad entre los nuevos comediantes y jóvenes de todo el país que sientan pasión por este género, la gente quiere ver comedia, a la comedia le está yendo muy bien en México, las películas más exitosas son las comedias románticas y de humor, en Televisa la barra de comedia también está funcionando muy bien, y ya llegó el momento de que la comedia tenga su propio festival de cortos, de videos, y de humor”.

Tanto comediantes como estudiantes pudieron participar en este festival, que buscó encontrar nuevas voces y talentos en el género de la comedia, tales como animaciones y ficciones de humor que tuvieran una duración máxima de 15 minutos.