Juan Crampet es un actor con luz

El uruguayo inició su carrera en una compañía de teatro ciego y ahora incursiona en el cine

Inició con éxito su trayectoria en Argentina

Arturo Arellano

Juan Crampet es un actor de nacionalidad uruguaya, cuya trayectoria le ha llevado por diferentes rincones inusitados del espectáculo. Empezó estudiando veterinaria, pero fue un viaje a Argentina el que le acercó al mundo del teatro, cuando decide tomar esa profesión como nueva vocación, así formó parte de la compañía de teatro ciego, con la que llegó a México y con ello a incorporarse en otros proyectos.

Para ahondar en su historia y trayectoria Crampet concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, “yo estudié en Argentina, ahí hice mi carrera, pero antes de eso estudié veterinaria. Luego se me ocurrió ir a una obra de teatro y me impactó, decidí estudiar teatro. Hicimos más tarde una compañía con la que presentábamos obras en total oscuridad y no sólo eso, sino que la mitad del elenco eran personas ciegas. Gracias al teatro ciego empecé a viajar dentro de Argentina, salimos de gira, fuimos a Sudamérica, hasta que me tocó llegar a México, fue muy lindo, porque la gente aplaudía de pie”.

Añade que “con seis años de estudio en Argentina, quería ir a Los Ángeles a probar suerte, pero un amigo me dijo que fuéramos primero a México. Estuve viviendo en Iztapalapa por tres años y gracias a Dios, México me ha tratado muy bien, como mi tercer casa, han sido muy cordiales. He hecho muchas cosas, como comerciales para diferentes marcas, algunos cortometrajes. Me metí mucho con los estudiantes de cine en la universidad y en eso me di cuenta de que México tiene un gran futuro en el cine”.

Con esta trayectoria, Juan afirma que nunca dejará de prepararse. “Seguiré estudiando, ahora vivo en Los Ángeles, e iré a prepararme con la coach actoral de la serie ‘Vikingos’. Estoy revisando papeles para poder hacerlo, empezar a trabajar aquí también y en diciembre tendría el primer proyecto, pero sería una película. Esta mi primera producción, pero aún no tengo mucha información”. Reconoce que “sin duda el cine es algo que quiero hacer. Lo lindo del teatro es que uno tiene la adrenalina en el cuerpo todo lo que dura el show, la gente está delante tuyo. Esa adrenalina no nos las da otra cosa, es algo espontáneo. No obstante, lo que me apasiona es el cine, me gusta mucho, sobre todo el de acción, donde hay que pelear, y donde hay locaciones extraordinarias”.

Finalmente, confiesa que “el mayor obstáculo ha sido dominar el inglés, llegar a Los Ángeles y empezar a comunicarme ha sido complicado, me ha costado, porque nunca estudié con profesores, siempre lo hice de manera autodidacta, por internet, con canciones, pero, si bien, creo es lo que más me ha costado, también es lo que me ha dado más alegrías, porque una vez que lo aprendí y me encontré hablando, me puse a llorar, porque no podía creer que lo había logrado. Eso me hizo darme cuenta de que podía hacer lo que sea si le ponía trabajo”.

Juan Crampet actualmente estudia en Los Ángeles, donde pretende comenzar a trabajar, mientras tanto se puede ser testigo de su recorrido a través de sus redes sociales, donde se encuentra tal cual como su nombre indica.