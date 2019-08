Un ex priísta coordinará bancada de Morena en el Congreso de Q. Roo

Negociación de poder entre grupos que buscan encaminar sus aspiraciones políticas

Bajo la mirada de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el senador José Luis Pech, la alcaldesa de Cancún Mara Lezama, los legisladores federales Luis Alegre, Jesús Pool Moo, Patricia Palma Mildred Ávila, y hasta Rafael Marín Mollinedo, hijo político de AMLO y quien tras bastidores maneja a los morenos en Quintana Roo, decidieron cuál de los diputados electos de su partido será el encargado de dirigir a la bancada en el Congreso local.

La elección del que también será el que presida la Junta de Coordinación Política, lejos de ser un consenso entre los que integraran la bancada de Morena en la próxima legislatura de Quintana Roo, tras evaluar la capacidad del que los guiará, se basa en una negociación de poder entre grupos que buscan encaminar sus aspiraciones políticas.

Desde las ocho de la noche, hasta las tres de la mañana, los interesados en tener el control de la bancada de Morena en Quintana Roo, jalaron la liga hasta que, el ex priísta Edgar Gasca Arceo, apadrinado por la senadora, Marybel Villegas Canché, contrarios a Mara Lezama y al gobierno del estado, por lo que las aspiraciones de la alcaldesa de Cancún de llegar a la candidatura a la silla estatal, pierden una posición en el tablero político.

Alcanzó y ganó

Como dice el dicho, caballo que alcanza, gana y el ex priísta Edgar Gasca, repudiado por las bases de morenista por su pasado tricolor, primero logró colarse como candidato externo de Morena a la diputación y apenas la semana pasada obtuvo la plurinominal por decisión de la Sala Regional del TEPJF, posición que inicialmente había sido otorgada a Roger Cáceres del PC y Manuel Díaz Carbajal del PRI.

Los ex candidatos del PRI, PAN y hasta en Morena, impugnaron la curul de Gasca Arceo y aunque se está en espera de la resolución de las impugnaciones, será Gasca Arceo el que parta el queso entre los morenos.

Historia de traiciones e intereses

Morena debutó en la legislatura que está por concluir con dos curules por vía plurinominal, se esperaba de los morenistas, Juan Ortiz -el que se remoja el riñón con cerveza- y Silvia Vázquez, una verdadera oposición en el Congreso, sin embargo, desde el primer día de labores sucumbieron ante don dinero y bastaron nos cuantos millones de pesos para olvidar la doctrina de AMLO y unir fuerzas con el PAN y el PRD.

La selección de quien será no sólo el líder de la bancada de Morena, sino el que encabezará la Jucopo, desde donde se planeará la agenda legislativa, es determinante para conocer cono será la relación con las otras bancadas y con el Poder Ejecutivo.

Morenos inconformes

Mientras, las bases de Morena se cortan la venas por la designación de un ex priísta como coordinador de la bancada en el Congreso, tal parece que aún no comprenden el juego de poder político y que, pese a que lo nieguen, no siempre sigue ideales partidistas ni las ideas fundamentales de la 4T.

Está fresco aún el recuerdo de que Edgar Gasca Arceo, en su anterior paso por la legislatura votó a favor del “paquete de impunidad” del sexenio pasado.

Sin arraigo en el partido, ni trabajo al interior de Morena, a Gasca Arceo le deben zumbar los oídos, pues ni sus compañeros de bancada quedaron conformes con su designación. Tal es el disgusto que preferirían que Juan Carlos Beristain fuera legislador en su lugar.

Panistas se pelean por sus migajas

Jesús Cen España, candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional en Othón P. Blanco, denunció que hay ‘mano negra’ en el proceso y favoritismo hacia Gabriel Eduardo González Soto por parte del actual dirigente, Germán González Pavón y los diputados Eduardo Martínez Arcila y Fernando Zelaya Espinosa. ¡Naaa, eso nunca pasa!! Seee.

Que la dirigencia municipal mantiene desinformada a la militancia, al afirmar que sólo es una planilla la que se registró en la contienda para destinar todo el apoyo a González Soto, ya que tiene en su fórmula, como secretaria general, a Guadalupe González Pech quien es esposa de González Pavón.

Que en el PAN municipal existían varios aspirantes a la dirigencia había muchos aspirantes que fueron declinando a sus aspiraciones, debido a que González Pavón los presionó para que renunciaran y les ofreció incorporarlos a la nómina.

Cen España manifestó que la dirigencia municipal del PAN señala actos de corrupción en otros partidos, pero al interior incurre en prácticas irregulares que empañan el proceso de renovación.

Que González Pavón junto con los diputados Eduardo Martínez Arcila y Fernando Zelaya Espinosa tienen cooptado al PAN y no han hecho más que desgastarlo entre la militancia que busca un verdadero cambio al interior.

A pesar de que han perdido las elecciones, posiciones políticas y diferencias, ahora se unen para tratar de mantener el poder, indicó. Reiteró que el PAN hace cosas que no corresponde a la ideología partidista.