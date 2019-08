Oposición con vida artificial

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Yo no lloraba, mi corazón era una piedra

Dante Alighieri, 1265-1321; poeta, prosista y filósofo italiano

Hemos comentado hasta el cansancio que los partidos políticos en México, son parásitos del presupuesto. Por ello, al darse a conocer un incremento del 5.5% a las prerrogativas en favor de esas organizaciones registradas ante el Instituto Nacional Electoral, provoca rabia y malestar. Más dinero a quienes nos han defraudado sistemáticamente. Y, no es un o dos partidos. ¡Son todos!

El miércoles por la noche platiqué con la consejera del INE Adriana Favela, Presidenta de la Comisión de Prerrogativas sobre este incremento al dinero que se entregará a los partidos, lo que dijo que era un procedimiento “natural”. Esto significa que el incremento para el presupuesto del 2020, es en base a una fórmula. Sin embargo, nada se puede hacer para disminuir o eliminar esos subsidios. Y, tiene razón, el INE es un árbitro, más no una autoridad que determine si se les quita o mantiene las prerrogativas. Es el Congreso de la Unión.

Ante la sola propuesta de acabar con el dinero a los partidos, de inmediato saltaron el PAN, con Marko Cortés, para decir que era una maniobra para dejar un solo partido hegemónico en el país; Morena, pues. Sin embargo, es un argumento fácilmente debatible. Esos partidos, al ver debilitada su posición ante el electorado, lo que les urge es dinero para hacer política. Ese es el talento para la democracia.

Hoy, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, PES y muchos más, sólo se aplican a estirar la mano y decir que su presencia estimula la democracia. Nada más falso. Sólo se mantiene con vida artificial nuestra democracia. Muchos políticos esperan ser dueños de un partido, como ha ocurrido en la historia partidista. Recursos fiscales no mejoran la democracia. Lo hacen sus ciudadanos y los pensadores que están ocupados en encontrar fórmulas para mejorar la vida de los mexicanos. Todo lo demás es una vulgar mentira. Que sean sus militantes, simpatizantes, empresarios, entre otros, los que financien a esos partidos. No nos quieran espantar con que ante la falta de dinero los políticos acudirían al crimen organizado para financiarse. Ilusos, no se dan cuenta que esto ocurre, incluso, con la inyección de millonadas a las venas de los partidos. Simplemente, no hay justificación para seguir manteniendo a parásitos políticos.

PODEROSOS CABALLEROS: Después de ser el rey y amo de la política mexicana; el crisol de las camadas de políticos que incluso hoy en Morena gobiernan al país, el PRI está convertido en ruinas donde ya no hay un ápice de vergüenza. Renovaron su dirigencia y asumirá la presidencia Alejandro Moreno, alias “Alito”, quien se distinguió por su sometimiento al gobierno federal. Primero lo hizo, por razones naturales con Enrique Peña Nieto, y ahora le jura lealtad total a López Obrador. Por ello, le llaman “AMLITO”. Con la llegada de Moreno a Morena, perdón al PRI, este partido se convertirá en un vulgar satélite del morenismo nacional. De oposición no hablamos.

*** La próxima semana se realizará la reunión del G7, marco en el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dará a conocer el proyecto de Negocios para el Crecimiento Inclusivo (B4IG), desarrollada por la OCDE, y que se enfocará a combatir la desigualdad social y económica. Estarán presentes, entre otros, CEOs de la coalición B4IG, personalidades de la talla de Bill Gates, y de alto nivel de organismos como la OIT, jefes del B7, o inversionistas líderes y ministros de Estado. La única empresa invitada por América Latina es GINgroup que preside Raúl Beyruti Sánchez, y fue escogida por su participación en programas sociales como apoyo a niños de escasos recursos, Jóvenes Construyendo el Futuro, Cruzada por la Educación y el Empleo, talleres en comunidades indígenas, así como el tianguis de Pueblos Mágicos, entre otros.

*** El diputado independiente y secretario de la comisión de Hacienda, Ricardo Gallardo, salió en defensa de los Estados y Municipios al proponer, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que el Presupuesto del 2020, se contemplen más recursos para infraestructura productiva, como escuelas, vialidades. Esto en común acuerdo con alcaldes y gobernadores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Se acabaron las dudas: la Olimpiada Mexicana de Matemáticas sí podrá celebrar su 33 Concurso en nuestro país. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ofreció su apoyo para respaldar al comité que organiza la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, un semillero de talento nacional para las ciencias en nuestro país. Los mexicanos destacan en certámenes como este, por el gran talento en la juventud. Salinas apoya causas como el Mundial de Robótica y Plantel Azteca. Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

