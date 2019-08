Enmudece el acordeón; murió Celso Piña

A los 66 años de edad perdió la vida a causa de un infarto en un nosocomio de Monterrey; “El Rebelde del Acordeón” falleció a la misma edad y mes que Juan Gabriel, como diría el famoso tema de Celso junto a El Gran Silencio, ambos artistas cantan en el paraíso “Luna llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz”

Cinco horas antes de su deceso publicó en sus redes un tema junto a Pato Machete

Arturo Arellano

Celso Piña “El Rebelde del Acordeón”, que se habría vuelto un ícono de la cumbia en el mundo, fue ingresado al Hospital San Vicente, en Monterrey, tras sufrir un infarto, el cual le quitó la vida a los 66 años de edad. Curiosamente a la misma edad que muere Juan Gabriel y en el mismo mes, ahora como diría el famoso tema de Celso junto a El Gran Silencio, ambos artistas cantan en el paraíso “Luna llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz”.

Fue Betty Piña, sobrina del músico, quien confirmó la noticia, y se presume que el cantante fue al hospital para ser atendido y aunque trataron de reanimarlo, llegó sin signos vitales, y los médicos nada pudieron hacer.

El artista deja un gran vacío, no sólo en sus familiares y amigos, sino en los amantes de la cumbia con acordeón. Cecilia Piña Ortiz, hija del astro mexicano escribió en su cuenta de Facebook: “Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuanta falta me vas a hacer, pero al fin estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento. Ahora vas a estar llevando tu música en el cielo a donde te faltaba llegar. Te amamos, tu familia y toda tu gente. Descansa en paz. El cielo ya está de fiesta”.

Más tarde, La Tuna Group, agencia a la que partenecía el artista, publicó un comunicado en redes sociales donde subrayó “Hoy es un triste día para la Tuna Group, con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida de un miembro de la familia, nuestro amigo, el maestro Celso Piña, quien falleció hoy (miércoles 21 de agosto) en Monterrey a las 12:38 pm a causa de un infarto”. Cabe destacar que apenas cinco horas antes de darse la noticia sobre su fallecimiento, Celso Piña había publicado en su cuenta de Twitter el video del tema “Cumbia sobre el río”, donde se le ve interpretando la canción en vivo, frente a miles de fanáticos y en compañía de Pato Machete, con lo que deja clara su influencia en el rocky hip hop nacional, pero también en los jóvenes, a quienes enseñó que la cumbia no discrimina, ni conoce de géneros o clases sociales.

En redes sociales no se hicieron esperar las reacciones de colegas de la música, Cardenales de Nuevo León, externó su sentir diciendo “QEPD #ElRebeldeDeLaAcordeon #CelsoPiña nos unimos ala pena que embarga su familia y todos sus seguidores”. María León por su parte escribió un fragmento de la canción “Aunque no sea conmigo”. Laura León en tanto dijo “Lamentable Noticia La Perdida De Un Grande De La Música @CelsoOficial Un Beso Enorme Hasta El Cielo Tesoro Adorado! #PorMasQueVuelesMuyAlto Siempre En Mi Corazón Vivirás Mi Vida Linda, Descansa En Paz Amigo #CelsoPiña Mis Oraciones Para Toda Tu Familia”.

Incluso, la directiva de Club de Futbol Tigres Oficial publicó “Uno de los grandes representantes de la cumbia mexicana, y regiomontano de nacimiento, falleció hoy a los 66 años de edad. Hasta siempre, Celso Piña, que a pesar de que no compartías nuestros colores, siempre nos hiciste disfrutar de tus canciones”, dado que Celso era seguidor de Club Monterrey, quienes a su vez escribieron “lamentamos profundamente el fallecimiento de @CelsoOficial, cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano. Amigo entrañable del Club de Futbol Monterrey Rayados”, acompañado de una fotografía del artista portando la camiseta del equipo.

Celso Piña fue pionero en la fusión de ritmos, llevando los sonidos tropicales a otras latitudes, como la música norteña, cumbia sonidera y hasta el ska, reggae, hip-hop, entre otros, principalmente junto a agrupaciones como El Gran Silencio, con quienes logró varios éxitos. Al menos al momento del cierre de esta publicación, El Gran Silencio, grupo fusión de Monterrey hizo honor a su nombre y guardo silencio en relación ala muerte de Piña, que se sabe era un gran amigo y enorme influencia para los sonidos de la agrupación, con quienes compartió el escenario infinidad de ocasiones en diferentes partes del mundo.

Descanse en paz Celso Piña “El Rebelde del Acordeón”, enmudecen las teclas, el ritmo y el viento de su instrumento sopla ahora hasta el cielo, donde como diría un tema de la cumbia villera “El fue así y no se quiere rescatar, y cuando se vaya pa’l cielo hasta a Dios va a hacer bailar”…