Morena podría perder una curul en el Congreso de Quintana Roo

Derecho de réplica

La diputación número 25 sigue en el aire, a 13 días de que asuma la XVI Legislatura

El peor enemigo de un morenista, es otro morenista, y la lucha por el poder interno del partido a nivel nacional, repercute en lo local y en el caso del Congreso de Quintana Roo, los grupos que están a favor de Ricardo Monreal y sus contrarios, los partidarios de Yeidckol Polevnsky, pelean por tomar el poder de la bancada de Morena, y con ello, el control de la legislatura.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le puso suspenso al asunto, al dar entrada a un Recurso de Reconsideración (REC)-473, presentado por María Antonieta Aguilar Ríos, ex candidata morenista a diputada local en el Distrito 12, con sede en Felipe Carrillo Puerto, contra la designación de la diputación de representación proporcional al ex candidato externo de Morena, Edgar Gasca Arceo, pues cree que la curul 25 le toca a ella. ¡a pa´ compañeritos!

Con esto, la diputación número 25 sigue en el aire, a 13 días de que asuma la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, con lo que quedaría vacante el hueso de líder de la bancada de Morena y de la Junta de Coordinación Política, desde donde se planea la agenda legislativa.

Optimista, el ex priísta

El ex priísta, recién convertido a moreno, Gasca Arceo, se siente seguro, pues afirma que es mero trámite legal, y que nadie ni nada lo mueve de la lista de plurinominales, pues y que, pese a la inconformidad de su compañera morena, ella no es parte de esa lista.

Sin embargo, la realidad es que la decisión de la Sala Superior del Tribunal en la sesión de ayer, viene a cambiar todo el tablero que había definido el IEQROO con base a los resultados de las elecciones del 2 de junio pasado.

No sólo a nivel local, pues el grupo liderado por la pupila de Monreal, la senadora Marybel Villegas, perdería por default el poder sobre la bancada. ¡Tenga, pa´ que se entretenga!

Ni a la virgen respetan

El rancho El Mostrenco, propiedad del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, fue víctima de la delincuencia, pues unos ladrones les vaciaron la casa, se llevaron los muebles y hasta con la virgen de metal del patio cargaron.

Como muestra en carne propia de que la inseguridad va en aumento, ahora le tocó al diputado independiente Mario Villanueva Tenorio y pide le regresen a la virgencita.

“…Buen día. Muy rara vez pido el apoyo de mis amigos y familia por medio de las redes. En esta ocasión les pido que me ayuden a compartir y más que por mí, se los pido por mi madre Isabel Tenorio. Despertamos con la sorpresa de que entraron a robar a nuestro domicilio, llevándose la virgencita que ven en la imagen. Esta virgen tiene una larga historia en la familia, así que más que el valor como pieza, cuenta con un valor sentimental para mi mamá. De verdad, son pocas cosas las que hacen feliz a mi mamá y ésta era una de ellas y el no encontrarla por la mañana fue algo muy feo. Quien haya sido, entendemos que la situación está muy dura estos días, pero de verdad que ésta no es la solución, no queremos juzgar ni nada, queremos recuperarla. Intento ser breve, así que de corazón les pido que me ayuden a compartir para poder llegar a más personas. Gracias de antemano por su valioso tiempo. (Es una figura de hierro, de aproximadamente de unos 70 cm de alto)”, se lee en el mensaje en su red social.

La sugerencia es que se dé una vuelta por donde venden chatarra, donde pagan los metales bien a los ladrones y pepenadores, digo, los milagros existen.

Nuevas sargaceras

La Secretaría de Marina mostró en Coatzacoalcos, Veracruz, los avances en la construcción de tres de las cuatro sargaceras, parte fundamental del plan de acción implementado por el gobierno federal para atender el arribo de sargazo en las costas de Quintana Roo.

El director del astillero No. 03, contralmirante Jorge Daniel Zamora, explicó las cuatro fases para la construcción de las embarcaciones.

Cada sargacera es conformada por más de 2 mil piezas, acero al carbón del tipo “a-33”e ingeniería cien por ciento mexicana.

Las cuatro naves contarán con dos motores fuera de borda de 90 caballos de fuerza cada uno, por el frente llevarán un sistema de bandas para subir del mar a estas embarcaciones y recolectar así el sargazo.

La capacidad máxima de recolección será de 20 toneladas por viaje, la Semar espera recolectar 80 toneladas diarias. Durante el proceso el alga sería lavada para ser entregada, lista para su industrialización.

Se espera que en un mes la primera sargacera será remolcada vía tierra a Chetumal, y con la ayuda de un buque nodriza ser llevada a Tulum para realizar las últimas pruebas.

Alcalde verde, no tan ecologista

Activistas de Guardianes del Manglar Cancún y Puerto Morelos denunciaron en redes sociales, que vertieron en los manglares, cercana a la marina de El Cid, del recién creado municipio que preside Laura Fernández, agua rosada, producto de químicos.

Las denuncias se realizaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues los activistas aseguran que ya acudieron a las autoridades municipales y que pese a que la alcaldesa fue electa y reelecta por el Partido Verde Ecologista, la ecología le importa una pura y dos con sal, pues no ha movido un dedo para detener la contaminación.