“Como si fuera la primera vez”, a la mexicana

Un remake de la exitosa cinta de 2004, interpretada por Adam Sandler y Drew Barrymore

La cinta se estrena este viernes 30 de agosto con Vadhir Derbez y Ximena Romo, en los roles protagónicos

Arturo Arellano

La mayoría de los amantes del cine, sobre todo de las comedias románticas conocen y tienen entre sus favoritas la película “Como si fuera la primera vez”, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Pues a partir de este 30 de agosto se podrá disfrutar esta historia muy a la mexicana con el remake, protagonizado por Vadhir Derbez y Ximena Romo, que se estrenará en las salas de cine nacionales.

Para dar mayores detalles de lo que representa rehacer una cinta tan gustada por la crítica, su director Mauricio Valle, en compañía de parte de su elenco, conformado por Vadhir Derbez, Ximena Romo, Paco Rueda y Alejandro Camacho, ofrecieron una conferencia de prensa. “No tengo miedo de que me encasillen en el género de la comedia, he tratado de trabajar diferente a mi papá, lo único que tengo de él es la cara (risas). Pero he estado haciendo cosas distintas y creo que llevo un buen equilibrio, un poco de todo, comedia, tragedia, drama. No obstante, a mí siempre me ha gustado hacer reír a la gente, no es algo que me moleste y sí puedo meter un poco de comedia en lo que hago para mí,i está bien”, dijo Derbez.

Sobre la polémica que causó la noticia de que harían el remake de esta historia, Mauricio Valle comentó: “lo que podemos hacer son mejores películas.

El mexicano siempre rechaza lo que hace otro mexicano y no tiene que ser así, nosotros no estamos tratando de imitar o de igualar, lo hemos hecho a nuestra manera”. A esto, Ximena Romo agregó: “ya todas las historias están contadas y no se trata de la historia que cuentas, sino de cómo la cuentas.

En la actuación venimos repitiendo desde Shakespeare, Chéjov, hasta Spiderman y Superman y es porque son historias que siempre van a ser diferentes, se alimentan de las personas que las cuentan, nunca va a ser igual. Para mí el tema de los remakes no es un problema, más bien hay que enfocarse a hacer mejores productos. Un estímulo, una provocación a las personas”.

Alejandro Camacho, por su parte, aseguró que “este asunto (la actuación) es un juego, nunca hay formalidad, es un juego que se juega en serio y debes darle lugar y espacio a las cosas, a las reacciones, a las miradas, porque una escena se hace entre varios actores, cuando tienes delimitado eso en tu carrera se puede contar una historia como está y como cualquiera. Por eso cada versión de una historia siempre será diferente”.

Finalmente, Romo contó que esta historia se inspira en “una mujer que se llama Marjorie Philips, que padecía memoria anterógrada y hay varios casos, en uno de ellos es que no se puede acumular memoria por mucho tiempo, no más de 24 horas. Otro que incluso se ve en la película es el caso de Paco 10 segundos, cuyo periodo de memoria se reduce a eso. Y al parecer no se puede recuperar la memoria, pero lo que sií pasa es que si ves a alguien muchas veces puedes recordar su rostro”.

La película se estrena este viernes 30 de agosto en todas las salas de cine comercial del país.