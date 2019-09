Carolina Ross lanza su nuevo disco “Nunca me sueltes”

Arturo Arellano

Desde pequeña, Carolina Ross descubrió su pasión por la música, por lo que en el 2013 participó y ganó el tercer lugar de el reality show “La Voz… México”.

Actualmente y de la mano de su más reciente disco “Nunca me sueltes” es parte de la gira “4 Latidos Tour”, abriendo el show de Sin Bandera y Camila, con quienes ha recorrido diferentes plazas desde hace más de un año.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, la bella y talentosa cantante platicó: “Gracias a Dios, el más reciente sencillo ‘Nunca me sueltes’, que además da nombre a mi disco, ha sido exitoso, es una canción inédita, romántica y habla de ese amor incondicional que cuando lo encontramos hay que cuidarlo y valorarlo. Yo se lo dedico a mi mamá, de hecho en el video oficial sale actuando, es una manera de hacerle tributo por haberme apoyado siempre, desde que tenía cinco años y le dije que quería dedicarme a cantar.

En el video quería que la gente conociera esa parte de mi historia, metí muchos fragmentos de cuando estaba chiquita e iba a entrevistas en Culiacán, Sinaloa, o cuando canté el tema de ‘La Bella y la Bestia’ en un concurso. De pronto la gente cree que se te ocurre cantar de un día a otro, pero no, llevo mucho tiempo en esto”.

De su experiencia al subir al escenario de Camila y Sin Bandera, durante su gira, refiere “Mickey Sánchez es una persona que ha seguido muy de cerca mi carrera y fue quien tuvo el acercamiento para invitarme a abrir los conciertos de estos iconos de la balada en español, él me propuso, escucharon mis covers, vieron mis videos en YouTube y me aceptaron, prácticamente estamos en la misma línea de la balada pop, del romanticismo”. Enfatiza: “estoy contenta y orgullosa de que hayan confiado en mi voz, de que me presten su escenario, me he sentido muy cobijada”.

De su música en el panorama en la industria actual explica: “Respeto todos los géneros, de hecho en el disco hay una canción urbana, es un pop urbano. Fue una canción divertida se llama ‘Nadie como tú’ y nos fue muy bien. Quise componerla, porque me decían que hiciera algo de acuerdo a mi edad, pero finalmente es la balada con la que me identifico y no me importa ir contracorriente me hace feliz este género y tengo un público que lo apoya, el romanticismo no tiene edad, el des amor menos”.

Como mexicana y como mujer indica que “me siento orgullosa de que actualmente hay mujeres muy importantes en la música, como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, que han defendido su estilo y con ello han crecido. Lo mismo quiero para mí, seguir conservando esta esencia. Sí siento que se está avanzando, aunque aun los porcentajes en la industria musical favorecen a los hombres, espero que pronto haya igualdad de oportunidades, no sólo para cantantes, sino para compositoras, productoras. Siempre lo he dicho, ojalá que la gente se dé el tiempo y le dé una oportunidad a los proyectos femeninos, porque son muy buenos, en lo que a mí respecta, no dejaré de luchar por ganarme un lugar en el corazón del público”.

Nos adelanta que ofrecerá una presentación el 5 de septiembre en Zacatecas, posteriormente el 14 en Chilpancingo y finalmente el 27 y 28 en San Diego y Phoenix, estas dos ultimas presentaciones junto a Camila y Sin Bandera.