Jorge “El Coco” Castillo, el pillo mayor

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA ALGUNA, LOS DICHOS DE LOS VIEJOS, LLENOS DE SABIDURÍA, MUESTRAN EL ESPÍRITU DE LOS HOMBRES Y SUS DESGRACIAS: “LA AMBICIÓN ROMPE EL SACO”, y esto a lo mejor sería bueno que lo entendieran Gabino Cué y su socio y financiero, Jorge “El Coco” Castillo, que saquearon a los oaxaqueños miles de millones de pesos, pero claro, cada santo tiene su día y sus fieles, y así con protección, no les sucede nada, primero, es protegido por uno de los grupos políticos más duros del panismo-priísmo, que comanda Diódoro Carrasco, que fue la ficha negra para conducir la conducta política del ex gobernador poblano, que terminó sus días en la caída, al lado de su esposa, desde un helicóptero, y es por ello, que en algunas publicaciones digo que ese grupo, sabe desaparecer a sus enemigos, y es así que a lo mejor unos se quedan callados ante la violencia y el poder del grupo, ligado financieramente con los cercanos financieros al Presidente, y ahora, a los gobernadores que van de salida y ayudan al saqueo de los fondos públicos, y es que ellos cuentan, cuando menos lo dicen, que ellos fueron vitales en el financiamiento que le dieron al “Peje”, para que pudiera sobrevivir los embates de la derecha y cobrando con la izquierda o robando con la izquierda cobraban también con la derecha y juegan a las dos bandas, la poblana y la morena y así garantizan su impunidad.

Hoy, Jorge “El Coco”, Castillo, compadre y operador en el saqueo de Gabino Cué, quien goza de impunidad y de fuerza política que le protege para no ser investigado y menos llevado a los tribunales, también opera ya en Michoacán, tal como dan cuenta varios columnistas, escandalizados de la impunidad y de la protección de la que decían tenían, pero que, ahora, comprueban que existe, ya que siguen en las operaciones financieras en favor de algunos “izquierdistas”, que son los buenos para joder con la mano izquierda y terminar cobrando con la derecha, y si este ejemplo que es parte de las relaciones y ligas entre el Ejecutivo y algunos operadores de la 4T, siguen, es para ponernos a pensar de que se aplica la justicia y las investigaciones a los enemigos políticos, pero no a sus aliados, y esto es criticable de todas formas. También entendemos que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador -AMLO-cuenta con otros datos, pero la realidad es que el saqueo que lograron en Oaxaca deja, no solamente un caudal de colas sucias, sino desconfianza en que la política de honestidad proclamada, solamente se refiere a él, pero no a sus aliados y colaboradores que siguen gozando de la protección y de impunidad.

Hace algunos años, a uno de los funcionarios que operaron en tales condiciones en Oaxaca y que fue llevado a los tribunales, cínicamente proclamaba que él tenía 500 millones de pesos para defenderse y para lograr su libertad, cuando lo llevaron a la cárcel todos pensaron que era en serio y lo que era en serio es que esos millones sirvieron para que, en poco tiempo, alcanzara su libertad y ahora dice, con todo cinismo, que nadie le hubiera pagado tantos millones por estar un tiempecito en la cárcel, para después gozar de la riqueza que ahora tiene y éste, como otros muchos, no se espantan de lo que dice AMLO cuando pregona que la felicidad no la brinda el dinero ni la riqueza y que es mejor ser honesto que pillo, y es cierto, pero no muchos practican esa forma de pensar y siguen cometiendo ilícitos, cuando encuentran a un pillo mayor que les permite hacerlo para tener recursos en su prima de “despedida”, total, nadie buscaría en Michoacán a los pillos cuando saben que éstos pueden contratar, ahora, sicarios importados para silenciar a los que les sean molestos, ahí tienen la prueba de que alentar la formación de las llamadas autodefensas para protegerse de los delincuentes con otros delincuentes, deja muchos millones de pesos, no solamente en este proceso, sino en el de su operación, como ahora lo volvemos a ver en Michoacán con los enfrentamientos, y como en ellos hay que mover gente y recursos, armas y equipos, esos no se contabilizan, sino que se usan a fondos perdidos, porque se usan no como inversión, sino como gasto de urgencia y así los funcionarios y políticos tienen caminitos para continuar en su enriquecimiento… y que mejor cuando cuentan con los asesoramientos de banqueros y especuladores financieros que tienen relación directa y fuerza política con el actual gobierno y en especial, con el residente, pues así cualquiera sigue en la racha sin preocuparse, porque la impunidad también se da en las mismas cartillas morales… pues que caray.

Insisto en que seguramente el Presidente es un hombre al que no le importan las riquezas, sino la trascendencia política y su paso por la historia, pero no todos son iguales ni predican con la misma cartilla moral, les vale un carajo y siguen haciendo sus negocios, de tal suerte que ahora ni siquiera hay concursos, sino asignaciones directas para fondos públicos, que nos dan la impresión de que se siguen usando para hacer grandes negocios privados, y AMLO piensa, o se la cree, de que todo está bien, cuando en realidad lo engañan o permite que lo engañen, pensando en que debe proteger a sus fieles seguidores, sin darse cuenta de que son pillos vestidos con piel de moral revolucionaria… pero pillos al fin de cuentas.

Muchos creemos en López Obrador, sabemos de su limpieza y moral, pero claro que tenemos que pensar en que la ambición sigue corriendo en los viejos políticos, que ahora visten de monjes, sin darnos cuenta de que no hay monos viejos que aprendan maromas nuevas, siguen en lo suyo, en lo que ellos saben hacer: robar, engañar y hacernos pendejos a todos. Para ello, se cuenta con el CISEN y otros mecanismos de inteligencia o de espionaje que le pueden reportar lo que en verdad hacen los miembros, que a lo mejor él protege de buena fe, porque piensa que son buenas personas, cuando en el fondo siguen con sus mismas mañas y trampas, usando su nombre y protección, por ello, debería hacer una real investigación de la fortuna de Jorge “El Coco” Castillo y del grupo que le apoya y protege para sus pillerías y saqueos… es un mono viejo que ya no aprende maromas morales nuevas, es la verdad.

