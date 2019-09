Lo que más deseo es abrazar y perdonar a Frida: Alejandra Guzmán

Presenta su nuevo álbum en vivo, “Live at the Roxy”, un material discográfico que fue grabado en concierto en Los Ángeles, donde interpreta clásicos en español que han trascendido a más de una generación

Este sábado 7 de septiembre promete concierto inolvidable en la Arena Ciudad de México

Asael Grande

“La Reina del Rock”, y una de las voces más importantes de la música latina, Alejandra Guzmán, presentó en conferencia de prensa su nuevo álbum en vivo, “Live at the Roxy”, un material discográfico que fue grabado en concierto en Los Ángeles, y en la que la intérprete más importante de México, cantó clásicos en español que han trascendido a más de una generación: “mi disco nuevo ‘Live at the Roxy’, fue un proyecto nuevo, rápido, pero lento de producir, todo es en vivo, hay un Dvd y un disco, hay dos temas inéditos, y los demás son éxitos que ya conocemos, de rocanrol con los que yo crecí, y pues yo conocí a algunos de los intérpretes de las canciones, gracias a Dios, y es un homenaje al rocanrol, cuando yo no sabía que iba a tener un lugar en la música, y estoy muy orgullosa porque, Sebastián Krys, que es el productor, puso toda el alma en esta producción, Juan de Dios que hizo los arreglos, y yo también le puse toda el alma”.

Este repertorio presenta una gran recopilación de grandes temas, mismos que han acompañado a Alejandra Guzmán a lo largo de sus 30 años de exitosa carrera. Entre estas exitosas canciones resaltan “Mi enfermedad”, “No voy en tren” y “Oye mi amor”, los cuales con parte de este espectacular álbum, que incluye 12 temas, 10 de los cuales son covers a éxitos clásicos del rock en español, y dos canciones inéditas: “son 12 temas, uno lo escribí yo, que se llama ‘La vida sigue’, se la escribí a mi hija Frida, porque la vida sigue, y porque hay que ser positivo, porque hay muchas cosas por las cuales luchar, la vida misma me ha enseñado a valorarla, después de tantos problemas de enfermedades y otras cosas; muchos temas del disco me gustan, por ejemplo ‘Viento’, de Caifanes; ‘Todo a pulmón’, que escribió Alejandro Lerner, y yo la escuché con Miguel Ríos, que es fan de mi papá, y yo soy fan de Miguel, y así vamos de generación en generación, pero lo más bello es que lo pude ver cantar, también pude ver cantando y tocando al señor Gustavo Cerati, que fue su quinto aniversario de muerte, ojalá él hubiera escuchado mi disco, porque sé que para mí es un maestro del rocanrol; Maná, que son mis amigos, es un grupo maravilloso que todo mundo conoce, estoy muy orgullosa de ser su compañera, y de que les haya gustado mi versión; también Álex Lora, que lo adoro y lo admiro, porque eso es rocanrol, en rocanrol siempre nos damos un abrazo, y podemos hacer ‘palomazos’, y podemos divertirnos con la música, que de eso se trata, y quiero darles a las generaciones que vienen, esas poesías de letra, no quiero mejorar ya las versiones que existen, pero los arreglos están hechos con rockeros; también conocí a Charly García, sí está loco; son experiencias que me ha dado la vida, se trata del rocanrol con el que yo me ilusioné, y quería ser igual que ellos, y estoy presentando este disco que es muy divertido, porque me quito un poco el Alejandra Guzmán, y vuelvo a ser Gabriela, la rockera, la ‘locochona’, y creo que esa esencia no la he perdido aún, sigo siendo la misma, sigo soñando, el arte puede más, trato de evolucionar”.

Alejandra Guzmán, quien se ha consolidado como una de las mejores cantantes mexicanas, además de acumular más de 12 millones de discos vendidos en todo el mundo, se presentará este 7 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

Sobre su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán citó varios temas *** “Siempre voy a estar para ella, siempre la voy a amar, nunca voy hablar mal de mi hija, nunca voy hablar mal de mi sangre. Lo que más le deseo es que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quien la ame, la respete y le dé su lugar”. *** “Siempre he estado presente en la vida de Frida, siempre he tenido como prioridad su amor, su educación, sus oportunidades, porque ella estudió dos carreras. Hubo dos intentos de secuestro y por eso la mandé a Estados Unidos, pero nunca dejé de ir, de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma, pero también ella tomó la decisión de seguir en Miami, porque no quiere volver. El departamento donde vive yo se lo compré. He estado siempre al pendiente de ella”. *** “Cuando quiera acercarse, sabe que aquí estoy. Ojalá algún día me comprenda, algún día tenga hijos y algún día esto pase a otro plano, porque yo soy famosa y por eso se hizo un escándalo, pero es un tema familiar. Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí de muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar”.