Policías del ex presidente Felipe Calderón robaron más de 70 millones de dólares

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Con las declaraciones que acaba de realizar el chino-mexicano, naturalizado por obra y gracia de Vicente Fox en una inusual ceremonia donde le daba carta de nacionalización, dice que no solamente le robaron su dinero en dólares, pesos mexicanos y otras monedas, también existían, y no lo dudamos, barras de oro, relojes de marca y valiosas joyas y obras de arte y cuando los policías y políticos que intervinieron en este decomiso contra Zhenli Ye Gon, pues se ROBARON SETENTA MILLONES DE DÓLARES en efectivo de lo que existía en la casa, también se llevaron las barras de oro, los relojes y joyas y claro está las obras de arte y es por ello que ahora tiene todos los elementos la FGR para realizar las investigaciones de ese robo en despoblado o lo que es lo mismo, lo utilizaban los policías de la época de Fox, Calderón y Peña Nieto de que al entrar a las casas pues se robaban lo que les venía en gana diciendo que era el pago que les daban como botín de guerra Y QUE ESTO LO SABÍAN LOS FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS, PORQUE AL FINAL DE CUENTAS, EN ESTE JUEGO, ELLOS SE BENEFICIABAN COMO SEGURAMENTE ALGUNOS POLÍTICOS Y POLICÍAS SE LLENARON LOS BOLSILLOS DE LOS MÁS DE SETENTA MILLONES DE DÓLARES QUE DESAPARECIERON AL ENTREGAR LO DECOMISADO EN LA CASA DE Zhenli Ye Gon, AHORA, PODREMOS ENTENDER ESO DE QUE: “COOPELAS O CUELLO”….

Yo no sé si el Presidente con este jueguito pretende involucrar, porque sabe se encuentra involucrado en este saqueo y robo el ex presidente Felipe Calderón, ya que recordemos que, inmediatamente después de encontrarse esa fortuna en la casa de los Corona del Rosal, siendo propiedad ya de Zhenli Ye Gon los cientos de millones de dólares y sacar las fotos y hacer todo el teatro, le dieron al inicio una cuenta al Ejecutivo que anunciaba desde el lugar donde estaba de gira y a las horas, le recortaban a esa cantidad 50 millones de dólares y pues nadie se chupó el dedo, ahora sabemos que fueron más de 70 millones de dólares, barras de oro, joyas y relojes, obras de arte, vino de colección y no sé cuántas cosas más, tampoco dijeron que existían varias casas más que seguramente tenían dinero, una por el rumbo del Tec de Monterrey en la capital y otra en las oficinas que estaban al lado del diario “Milenio” y se habló de otra casa allá por el Pedregal, en fin, eso también es claro que está dentro de las investigaciones y así se podría encontrar a muchos policías-políticos que operaron esos robos ocultos bajo el esquema del botín de guerra.

Ahora, tocará a la FGR encontrar los elementos para consignar a los responsables, claro dejando fuera de todo al ex presidente ya que AMLO ha declarado que: NO EXISTEN INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS EX PRESIDENTES y esto debe quedar claro, con el argumento de que solamente operaría esa investigación si es que el pueblo consultado declara que se hagan las investigaciones contra los ex presidente, aclarando de que él, por supuesto, no estaría de acuerdo, pero que acataría la determinación del pueblo sabio, y no hay duda de que es fregón para sacarle la vuelta al bulto y quedar o pretender quedar bien con todo el mundo y en especial con los ex presidentes, generándoles confianza y por tanto neutralizando cualquier acción que tomaran ellos contra su administración o su persona y tiene razón, si aceptara las investigaciones, con ese pretexto se podrían realizar acciones en contra de su gobierno o incluso en contra de su persona y ocultarlas en los posibles personajes investigados o haciéndonos pensar que ellos eran los responsables como lo han hecho en muchas ocasiones los grupos del verdadero poder, los que incluso son capaces de mover a los sicarios oficiales, que ahora andan medio desperdigados desde que desmantelaron, pero no terminaron, con el llamado Estado Mayor Presidencial o por medio de los sicarios que operan para ellos, sacados de los grupos de la delincuencia organizada que tienen bajo su control.

Recuerdo que hace algunos años un mañoso jefe de la policía me comentaba que para sobrevivir como policía viejo, lo primero que se necesitaba era hacerse pendejo y, después, pues agarrar lo que pudieran de los bienes y recursos de los delincuentes para tener asegurados los fondos suficientes para enfrentar cualquier “pedo” y cuando decomisaban drogas de alta calidad, cambiar algunos kilos de la misma por otro producto, pero siempre aumentando la cantidad, es decir, si decomisaban cinco toneladas aumentarla, después de sacar lo suyo, con cinco toneladas doscientos kilogramos por ejemplo, ya que aseguraban que cuando a los delincuentes les preguntaran sus jefes sobre la cantidad de lo que traían, ellos, darían la cantidad exacta y si faltaban kilos, pues la bronca era para ellos, así que al aumentarlos, ellos, argumentaban que el mentiroso era el delincuente, porque no eran los kilos que señalaba sino que eran más, en el caso de Zhenli Ye Gon, les falló el esquema y por su ambición pues robaron impunemente los recursos en vez de entregarlos a los bienes nacionales, por esa razón, ahora, podremos encontrar a muchos policías de la época llenos de riquezas y protegidos por la impunidad y la complicidad, ya que en ella, seguramente, pues anda rolando la complicidad y sociedad de un alto personaje de “cuyo nombre no quiero acordarme”…

Lo que nadie podrá dudar es que en esto de las complicidades y las corruptelas las cosas no están sencillas de aclarar, porque se tejen muchos intereses, ambiciones y recursos en juego, por ello, va la vida incluso de los que atenten sacar la verdad en este tipo de casos, es lógico que nadie habla tampoco de lo que ha sucedido con las demás propiedades de Zhenli, tampoco de las muchas inversiones realizadas en la zona cercana al aeropuerto de Toluca, ni otras muchas inversiones y los adeudos de muchos otros “clientes” que le quedaban a deber al chino-mexicano y, pues sabe si al paso del tiempo o le dé tiempo o se oculte todo con la famosa investigación ordenada por el presidente de a dónde quedaron los fondos del chinito… Y, en ·un bosque de la China, un chinito, se perdió….

