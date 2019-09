Camino de austeridad

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Seguramente Rosario Robles se da de golpes, no de pecho, sino en la cabeza, pensó en que podría trascender después de tantos problemas personales que le complicaron la vida política; la política y el amor no son llevaderos en el camino de la vida, hoy sufre la cárcel y no tiene dinero para defenderse, de tal suerte que los mismo abogados declaran que dejan la defensa porque no tienen garantías de que podrán cobrar sus honorarios, algunos me han comentado que solamente es un ardid publicitario y no creo que llegue a esos extremos, la realidad es que ella no tiene dinero y es posible que haya sido la orquestadora de la “estafa maestra” pero, también, lo dudo, la usaron los políticos en su momento porque era un buen prospecto para mantener a raya a muchos de los “izquierdistas” que amenazaban con descarrilar el camino de Peña Nieto, olvidando que ya tenían un compromiso y unos acuerdos y por esa razón gozaron de recursos, bienes, puestos y presupuestos a manos llenas, pensaron los estrategas de Peña Nieto y de otros grupos interesados en frenar a Andrés Manuel López Obrador que por medio de ella, como “líder social” que tenía conocimiento de las maniobras y estrategias de la izquierda podrían mantener a raya la fuerza política de AMLO y en especial de Morena, así que en ese desastre inicial se confundieron las líneas y no faltaron los vivillos que todo se robaron o canalizaron a los grupos políticos, incluso, sin el menor conocimiento de ella, que solamente venía siendo un peón en el tablero del ajedrez, en tales condiciones, después de comprobar que la “volvieron a engañar”, la primera vez con un padrote y la segunda con una estrategia política donde ella sólo venía siendo el actor de palo, debe sentirse desesperada, triste y acongojada, pero así es la realidad política, unos distraen y otros se embolsan el dinero, es como en los juegos de los robacarteras en los tianguis del país…

Y mientras, ella en la cárcel, en el infierno, sin saber siquiera cómo se defenderá por falta de dinero y de amigos y de compañeros, pues el presidente no se aguanta y saca a relucir las compras que por medio del Estado Mayor Presidencial realizaban los angelitos para mantener a Peña Nieto en el buen vestir, buen vivir, buen comer y bien presentarse en cada sitio sin que se descompusiera el peinado y, por ello, los miles de pesos de gel, que no se oliera a pueblucho o a gentuza o infelizaje en esas reuniones de giras y así también se gastaron miles de miles de pesos en perfumes y agua de colonia, se compraron miles de rastrillos como si tuviera tanta barba, se gastaron miles de miles de pesos en papel de baño y en otros artilugios, no sea que le afectaran las almorranas o se lastimaran los sitios con raspones y heridas, se gastaron miles de miles en cepillos de dientes y en pastas, en fin, como que en cada lavada no lo fueran a contagiar con alguna caries o envenenar con alguna cosa y cambiaba de cepillos y de pasta, en fin, lo que a todos nos tiene sorprendidos y ahora entendemos cómo siempre andaba como “principito de feria” que no se le movía el peinado y es que el gel debería ser de alta calidad, en fin, millones de pesos en esos pequeños detalles que, ellos, creían que lo valen, pero ahora, encabronado el Presidente declara que demandará el retorno de esos gastos y que nadie podrá gastar en papel de baño y a lo mejor retornamos a los viejos tiempos donde las revistas se usaban y los periódicos se utilizaban para limpiarse -aunque mancharan- esas cositas de abajo, pero era cuando los diarios dejaban huella y no tenía nadie dudas sobre el tema. No se encontrará gel ni perfumes en los baños de los señores funcionarios o señoras políticas y funcionarias de alto nivel que no sean los suyos y que se compren con sus salarios, así que llegarán los tiempos del agua de colonia Sanborns y me pregunto si no es uno de los acuerdo con Carlos Slim, para que se consuma lo que el país produce y se retorne a la medianía de la vida y del gasto personal, en vez de gel de baño o de manos encontraremos nuevamente los jaboncitos de hotel de paso para que no se desperdicie nada, los cepillos que se están usando que sean de multiusos o que se puedan lavar para reutilizarlos en varios clientes, adiós a los buenos restaurantes, se regresa a los tacos, las tortas, la cocina tradicional con las cocineras tradicionales y eso de los chef, pues se pueden ir a buscar trabajo a Europa o a los países árabes, donde les pagarán muy bien, fuera los lujos, ya no tendremos en las mesas vinos raros y caros como los que le robaron a Zhenli Ye Gon, tendremos los del valle, las aguas frescas sin azúcar para no dañar la salud ni gastar de más, se terminaron los tenedores, cuchillos y cucharas bañados de oro o los de plata que tanto abundaban en las fiestas de palacio, se exigirá a cada funcionario que muestre que sus trajes son de esos de tres por mil quinientos y que son de ellos, comprados con sus emolumentos, nada de meter facturas chafas para justificar gastos, los medicamentos, si los usan, deben ser del Dr. Simi y nada de andar gastando en citas con especialistas que atienden en Los Ángeles o en el ABC o lujosos hospitales que son para los “fifís”, no para los nuevos revolucionarios de la 4T, dejan de usar los carros de lujo, ellos los operarán, porque eso de traer chofer es una muestra de que siguen en los viejos tiempos y tendrían que ser reeducados en los y las costumbres de la jodidez, todos jodidos o nadie puede usar los lujos, salvo los viejos muy ricos que siguen haciendo los negocios en este país y se les tiene que tratar bien porque ellos generan los empleos y son los que sostienen el equilibrio y la confianza de los inversionistas extranjeros, nada de marchas de protesta porque ahora ya nadie tiene que protestar, porque existen instrucciones de dialogar, a lo mejor no se resuelve nada, pero no se podrán quejar de que no dialogan y eso puede ser por tiempo indefinido, así que se dialoga o se joden, esa es la consigna, los viejos líderes del charrismo sindical o dejan de andar de payasos o se les consiga ante la autoridad, y para ello, deben entender que nadie tiene la exclusividad del contrato colectivo porque para eso están las leyes democráticas y se van porque se van, se acabaron los charros y si cuando mucho quieren, podrán andar de mariachis y eso si saben cantar y bailar sino, a la tiznada, en fin, los cambios son profundos y necesarios, por ello, ni hablar.

La austeridad es para quedarse y presumirse mientras pagamos la deuda eterna, eso sí, porque somos pagadores y si salvamos a bancos y banqueros, pero no a los jodidos que se van salvando de a poquito, pero se van salvando… así es la vida y los nuevos caminos de la vida…

socrates_campos8@yahoo.com.mx