Defensa a ultranza de Manuel Bartlett

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Bartlett -larga historia-. En estricto apego al tiempo, es innegable que el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlet Díaz, en su larga vida política ha sido miembro de adversarios “conservadores” a los que cita despectivo el presidente López Obrador.

Y es que don Manuel inició su vida política desde el viejo PRI con don Carlos A. Madrazo en los lejanos sesenta y después como secretario de Gobernación y Educación Pública, además de gobernador de su natal Puebla, incluso su primera senaduría priísta y su cargo como secretario general del tricolor, todo lo anterior antes del nacimiento de la Cuarta Transformación.

Esto significa que en esos tiempos, de los sesenta hasta 2000 se hablaba pero no se practicaba la famosa austeridad republicana y mucho menos a la pobreza franciscana, por lo que los sueldos oficiales y confidenciales de los funcionarios del primer nivel, –federal y estatal–, de los que formó parte don Manuel, eran todo menos austeros, ni en la federación ni en Puebla.

Esto podría explicar, más no justificar del todo, la supuesta fortuna millonaria de Bartlett Díaz, según la documentada columna del periodista Carlos Loret de Mola, por lo que la defensa a ultranza que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de su director de la CFE, en la mañanera de ayer miércoles, se consideró un poco exagerada.

Esto porque cuando Bartlett inició su carrera política en el PRI el mismo López Obrador también militaba en este partido, o sea que los dos tuvieron un origen común.

Cuánta sabiduría del dicho popular “Dios perdona el tiempo no”, pues hayan iniciado en tal o cual partido sus carreras políticas, ahora se reencuentren Bartlett Díaz y López Obrador, el primero con presunta riqueza superior a sus ingresos públicos federales, partidistas y en Puebla, y el Presidente de la República ufano de su rancho La Chingada como única propiedad visible.

ARREOLA V.S. CIRO-. Una regla no escrita pero casi siempre observada por la mayoría de quienes nos dedicamos a esta “noble profesión” dirán algunos colegas, es que “perro no come carne de perro”, y mucho menos por defender causas que en ocasiones no están en manos de uno esclarecer, pues depende del desempeño y fallo de instancias legales.

Este es el caso del IFE de entonces, hoy INE, que calificó y dio el triunfo comicial al entonces candidato presidencial panista Felipe Calderón, resultado no aceptado por quien mandó al diablo a las instituciones… y también por Federico Arreola.

Uno no es nadie para enjuiciar opiniones de Arreola y el AMLOfobo Ciro Gómez Leyva pero siendo ambos inteligentes, mejor ocúpense de otros temas.

