“Cured”, la cura del chico imaginario: entrevista con Lol Tolhurst

El baterista, tecladista y compositor, visitó nuestro país para promocionar “Cured”, su primer trabajo literario, una historia hermosa y emocionante sobre The Cure y su amistad con Robert Smith

El cofundador de The Cure, en entrevista con DIARIO IMAGEN

Por Asael Grande

Un poco de historia:

Cofundador de The Cure, y amigo de infancia de Robert Smith, Lol Tolhurst fundó en 1973, la primera banda antecesora de The Cure, la cual se llamó The Obelisk, en el Notre Dame Middle School, en Crawley (Sussex), estaba compuesta por Robert Smith (voz, piano), Michael Dempsey (guitarra), Lol Tolhurst (batería), Marc Ceccagno (guitarra solista) y Alan Hill (bajo). Tres años más tarde, en enero de 1976, formó una nueva banda, Malice, quienes cambiaron su nombre a Easy Cure en enero de 1977.

En mayo de ese mismo año, Thompson dejó la banda. Smith, entonces, rebautizó al trío restante, integrado por él, Tolhurst y Dempsey, con lo que sería su nombre definitivo: The Cure. ​

“Cured” /La entrevista con Laurence Tolhurst:

Titulado “Cured” (The tale of Two Imaginary Boys /La historia de dos chicos imaginarios (Malpaso Ediciones, segunda edición, agosto de 2019), se trata de las memorias de uno de los fundadores de The Cure, banda mítica y de culto: “Cured” incluye parte de la historia de The Cure, no toda, por supuesto, pero sí una parte importante, sobre todo son mis memorias en ese viaje llamado The Cure, dice a DIARIO IMAGEN, Laurence Andrew Tolhurst, nacido en Horley, Surrey, Reino Unido, “el día en que murió la música” (3 de febrero de 1959, debido a que en el mismo día murieron Buddy Holly, Ritchie Valens, y The Big Bopper).

En “Cured”, Tolhurst menciona sus grandes influencias musicales: Jimi Hendrix, The Fugs, Alex Harvey Band, entre otras; fue después que descubrió más discos legendarios del rock: “nos gustaba la música, crecimos en el sur de Londres; en los 60 había mucha banda americana que vino a Londres, los músicos con los que crecimos nos animaron a integrarnos, como los Rolling Stones, por lo tanto, había siempre una buena atmósfera musical; los domingos nos animaban a tocar en los bares, eso nos dio toda esa escuela musical para experimentar, preguntábamos en los bares si podíamos tocar, y nos permitían tocar una canción, fue así como ese ambiente nos dio muchas esas influencias musicales, y nosotros la devolvíamos con nuestra música”.

Respecto a qué añora de los tiempos del Three Imaginary Boys, junto a Robert y Michael Dempsey, Tolhurst dice a esta casa editorial: “nunca pensamos que tendríamos un gran alcance con el público, escribimos ‘Boys don’t cry’, y no imaginamos que esa sería una canción que nos reconocería en todo el mundo, eso pasa cuando eres joven; pasábamos el tiempo juntos, eso nos alentaba, nos empujaba a que escribiéramos nuestras canciones, solíamos ensayar tres veces a la semana”.

El chico imaginario:

La noche del pasado 29 de marzo, The Cure fueron galardonados junto a Def Leppard, Radiohead, Roxxy Miusic y The Zombies, como celebridades que ingresaron al Rock and Roll Hall of Fame: “me encontré con todos los integrantes de The Cure, no había hablado con Matthieu Hartley desde 2011, saludé a varios de los integrantes con quienes no había hablado, a Perry Bamonte no lo había visto en 20 años, a Porl Thompson lo veo continuamente; hablé por teléfono con Andy Anderson, dos días antes de que muriera; la última vez que toqué con The Cure fue en 2011, es posible que regrese con ellos, por ahora estoy muy ocupado con mi vida actual, mi familia, mi libro; estoy trabajando con alguien de otra banda que era muy famoso, y con él estamos haciendo un disco, aún es confidencial”, adelanta Tolhurst, quien tras su salida de The Cure en 1989, formó parte de las agrupaciones Presence, y Levinhurst (junto a su esposa Cindy Levinson).

Sobre cómo es ahora la escena musical del rock en Londres, Tolhurst dijo a este diario: “viví en Londres por 25 años, ahora vivo en Los Ángeles, California; Londres es otro mundo, es familiar, pero no es lo mismo de antes; escucho música nueva gracias a mi hijo, Gray, que tiene veintisiete años”. Tras preguntarle qué álbum de The Cure le gusta, de los publicados tras su separación del grupo, Tolhurst respondió: “no estoy seguro cuál álbum es mi favorito, Wish (1992) podría ser el mejor trabajo”.

Baterista, tecladista y compositor, Lol Tolhurst visitó nuestro país para promocionar “Cured”, su primer trabajo literario, una historia hermosa y emocionante sobre The Cure y su amistad con Robert Smith, así como un retrato de vida, a su vez que la lucha contra sus demonios y su redención: “cumplí 60 años, me siento libre, puedo caminar, soy libre, con The Cure fue una época feliz, ahora puedo disfrutar mi vida; después de este libro (‘Cured)’, vendrá una nueva versión, sobre la historia de nuestra música”.

“Cured” incluye parte de la historia de The Cure, no toda, por supuesto, pero sí una parte importante, sobre todo son mis memorias en ese viaje llamado The Cure”, dice a DIARIO IMAGEN.