Lupe Esparza presenta bioserie; Ramiro tuvo 37 hijos, revela actor

Al término de la presentación, Lupe Esparza reveló que después de 30 años, está fracturada su relación con Ramiro Delgado

La historia se contará en 13 capítulos de una hora, en donde se narrará el salto que dio la agrupación de la pobreza a la fama

Comenzará a transmitirse a partir del 24 de septiembre a las 22:30 horas por TNT

Claudia Arellano

En una presentación breve pero sustanciosa, TNT dio a conocer los pormenores de “Bronco: La serie”, un trabajo en el cual se puede ver a un grupo de actores en escena contando la historia de una de las agrupaciones de regional mexicano más importantes. En el evento estuvieron presentes los integrantes actuales, quienes, ofrecieron algunos temas de su repertorio, para deleite de los asistentes.

Al término del breve recital, el cantante Lupe Esparza, fundador de Bronco, otorgó alunas palabras a los medios de comunicación quienes lo cuestionaron en torno a su relación con el tecladista Ramiro Delgado, quien por cierto el pasado viernes brindó una rueda de prensa, para dar su postura respecto al lanzamiento de esta serie y los términos en los cuales está actualmente con Guadalupe.

“Fueron 30 años de trabajo juntos, siempre en giras y no solo compartimos en el trabajo sino en nuestra vida personal. Las cosas no son igual, se rompieron los puentes, la reconciliación es muy complicada porque a veces los puentes se rompen para siempre, cuando hablas así de una persona no es cualquier cosa, es complicado y triste”, dijo Lupe Esparza.

“Bronco: la serie” llega a la pantalla chica a través de TNT el martes 24 de septiembre, en un horario nocturno de las 22:30, y cuenta con las actuaciones de Luis Alberti quien da vida a Lupe Esparza, y que en entrevista externó su felicidad por dar vida al vocalista de la agrupación, aunque reconoció que no es un papel que pensó fuera a obtener, debido a que sus características físicas no eran las más cercanas al intérprete de “Adoro”.

En el elenco también se encuentran: Yigael Yadin (“Choche” Villarreal), Baltimore Beltrán (Javier Villarreal), Pablo Astiazarán (Erick Garza) y Raúl Sandoval (Ramiro Delgado), quien recientemente reveló que el verdadero Ramiro tenía 37 hijos lo que desató la curiosidad de la prensa “amarilla”, quien no dudó en cuestionar a Guadalupe Esparza del tema, quien reaccionó tajante al decir: “No me gusta ventilar cosas de la vida personal, mejor vean la serie”.

Es así que los oriundos de Apodaca, Nuevo León, están de estreno con esta serie basada en el libro “Cicatrices de un corazón Bronco”.

“Es una serie muy bien hecha que no pide nada a nadie y que de verdad contiene todo lo que vivimos desde que éramos niños. Es una serie diferente a todas las que hemos visto y no tiene por qué crear problemas o polémica solo es la historia del sueño de cuatro muchachos que van tras ellos y lo consiguen”, dijo Esparza.

Un poco de su historia

Bronco es un grupo de música norteña, balada y cumbia de Apodaca, Nuevo León, México. Integrado actualmente por José Guadalupe Esparza, Ramiro Delgado, José Luis Villareal, Javier Villareal y René Guadalupe Esparza.

Debutan en 1980 con Te quiero cada día más y desde entonces han cosechado éxitos con sus 17 trabajos discográficos.

Originalmente se hacían llamar Los Broncos de Apodaca, ya que se acostumbraba incluir el estado o región de donde provenían y finalmente quedó Bronco, ya que los integrantes del grupo deseaban una palabra corta que denotara fuerza y fuera fácil de aprender.

Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos de secundaria. “Siempre me he inclinado por los nombres de indios y aunque con ese grupo nunca tocamos profesionalmente, nos sirvió para aprender a tocar con cajas de cartón”, recuerda Lupe sobre sus inicios.

Posteriormente a Lupe se unió Javier, Salvador y Erik quienes emprendieron la difícil tarea de grabar el tema “Nunca me faltes” un cover de Antonio Ríos, Juan Manuel era otro de los integrantes que tocaba la batería, el cual pasó a formar parte de Los Barón de Apodaca, su lugar fue ocupado por Manuel Caballero, Salvador quien tocaba el bajo salió de la agrupación y su lugar fue ocupado por José Luis (Choche).

De esta forma el grupo quedó conformado por Javier en la guitarra, “Choche” en el bajo, Juan Manuel en la batería, Erik en los teclados y Lupe en la primera voz y percusiones. En ese entonces interpretaban música chicana, un ritmo muy parecido a la norteña, en la cual se emplea el órgano en lugar de acordeón y era una corriente musical muy de moda en esa época, también interpretaban cumbias y baladas.

Su primer álbum completo lo graban para la disquera Fama, incluía el tema La Pisadita, la única producción donde intervino Manuel Caballero como baterista, al dejar la agrupación Lupe tomó su lugar como cantante y baterista pero por poco tiempo, ya que Oscar Flores quien los iba a representar le propuso que le cambiara el instrumento a José Luis quien tocaba el bajo. Al principio les fue difícil acostumbrarse y nunca se imaginaron que fueran sus instrumentos los que los identificarían como Bronco.

El tema “Sergio el Bailador” de Lupe Esparza se convirtió en un éxito radial nacional por varios meses, Lupe cuenta como lo escribió. “En el camino de mi casa a la obra, ya que trabajaba de ayudante de albañil, empecé a escribir las primeras frases de “Sergio el Bailador”, Sergio era un personaje que iba a todas nuestras presentaciones hace tiempo que no lo veo”.

De esa misma producción sobresalieron temas como “Pilar de Cantina” y “Maldito Corazón” que se convirtieron en pieza clave para su ascendente carrera al estrellato. Reciben en Chicago, Illinois, un disco de oro por las altas ventas.

La serie está basada en el libro “Cicatrices de un corazón Bronco”.