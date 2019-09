Ricky Martin será padre por cuarta vez

Lo anunció al recibir un premio de la organización Human Rights Campaign

Durante la entrega del premio de la organización Human Rights Campaign, en Washington, al que Ricky Martin se hizo acreedor, anunció que se convertirá en padre por cuarta ocasión junto a su pareja Jwan Yosef, con quien ya tiene dos varones y una hermosa niña.

“Me encantan las grandes familias” declaró después de dedicarle el premio a su marido y agregó “Jwan te quiero. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan para seguir adelante. Son unos niños increíbles, los quiero. Y Lucía, que es la luz de mi vida. Por cierto tenemos que decir que viene otro en camino, estamos embarazados, estamos esperando”. No dio más detalles de su nuevo hijo, pero dejo claro que esta en camino.

El intérprete de “Vente pa’ ca” fue padre por primera vez en 2009 por el método de gestación subrogada, de ahí nacieron los mellizos Valentino y Matteo. Más tarde conocería a su marido, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef y un año después pasaron por el altar, mientras que el año pasado anunciaron que iban a ser padres de una niña que nació en diciembre de 2018.