Elecciones en Morena

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

La vida no es justa, es la realidad, por ejemplo, una pareja que hacía el sexo en un tercer piso cae al vació y los dos mueren en pleno amorío, en cambio, en una ciudad, una mujer se lanza desde un séptimo piso y sobre vive ya que cayó encima de un pobre ciclista que andaba pedaleando por su salud.

En plan de chiste se asegura que la ironía es que los que piden la legalización del aborto, son los que han nacido… bueno, así son las determinaciones humanas y eso pues hay que anotarlo para cuando se hacen las gestiones abortivas y no se piense que estamos en contra de que mujeres violadas aborten si así lo determinan o que en embarazos no deseados ellas tomen la determinación de qué hacer, en fin, no es un tema general, es un tema de conciencia particular.

Es curioso como los tiempos políticos cambian, no solamente las formas sino los fondos de la misma política, anteriormente, todos estaban atentos a las determinaciones de lo que hicieran los dirigentes del PRI o del PAN e incluso los de PRD o los del MC y en cambio, todos, parecían menospreciar a Morena que les dio el susto de su vida y no solamente eso, los destrozó. El fenómeno es claro, el hartazgo y el encabronamiento nacional en contra de los corruptos, es decir, todos los políticos de los partidos provocaron la caída de los partidos y de los grupos de poder, pero al paso del tiempo entendieron que el fenómeno era AMLO, y dejaron de andan chacualendo en torno a Morena, hasta que les cae el veinte a los muchos tiradores de la dirigencia de que sin este partido lo que hagan para obtener puestos y presupuestos pues está mal, pensando en que el que decide todo en el país es el Presidente, así diga que no se mete en asuntos “criadiles” o de negociación de partido, amenazando en que se retiraría de la organización si seguían los pleitos por los puestos y presupuestos, así que los “contendientes” piensan que tienen línea libre para que, con sus encuestas lleguen al poder, algunos cuando la han adelantado gracias al colmillo del senador que les ha dado cobijo y fuerza para mantenerse en las redes y en los escándalos, la realidad es que parece que todos se olvidan que Yeidckol Polevnsky ha sido la lealtad andando al lado de AMLO y la instrumentadora de la organización que permitió que no se pudiera hacer ninguna trácala que quitara la votación a AMLO, y ahora pienso que lo que más le urge a AMLO no solamente es un partido fuerte y estructurado, sino leal y eficiente en la operación política, por ello, su preocupación sobre las tribus políticas y sus desmanes y escándalos.

Aparentemente, AMLO, no quiere ni piensa meter las manos en el proceso y control de Morena, así lo dice a cada rato, alegando que él es un demócrata, pero los buenos demócratas saben de la importancia de los partidos y por ello tienen un ojo al gato y otro al garabato. Creo que en este proceso jugarán un nivel importante los delegados de AMLO que ha mantenido en cada estado, incluso, ahora, que manda a Espino, ex panista a controlar a un gobernador del PAN en el estado de Durango y desde ese eje, sin que se vea el dedito, AMLO, mandará la señal para la jugada de Morena, ni modo que deje que los grupitos y tribus que pretenden controlar su organización sean las que ganen en este momento para que después lo chinguen, pues no.

Recuerdo que hace algunos años, siendo secretario de Turismo, Carlos Hank González, un grupo de periodistas que habíamos sufrido los malos tratos de uno de sus gentes en la oficina de prensa comenzamos a explicar cómo operaba este hampón y mal funcionario, de cómo “picaba los ojos”, no pagaba las facturas y exigía para hacerlo una comisión, así que un buen día fui citado a las oficinas del secretario Hank y me preguntó sobre el tema, explicándole cómo operaba su empleado, al finalizar me dijo: todo lo que me dice es cierto, pero me debe entender, así eran esos tiempos, de que si yo lo corro por las denuncias de la prensa, al rato, desde otros frentes, me atacarían con la misma prensa y me matarían como mosca, a periodicazos. Así que hablando con los compañeros pues tomamos la determinación de dejar pasar un tiempo y al poco de esto, el tipo fue cesado. Si el caso del que hablamos, la sucesión de Morena, se deja operar con los chismes y filtraciones y escándalos que generan los “pretendientes” o “suspirantes del poder”, pues al rato le iría muy mal a AMLO, así que debe poner orden y control y este lo ejercerá en favor de la gente que le sea totalmente leal y que haya demostrado, por años, su lealtad y eficiencia y calidad humana en el trato político para con los demás y, sin dudarlo, creo que, esa persona, es nada menos que Yeidckol Polevnsky y claro, los operadores serán los súper delegados de AMLO en los estados que son como “comisarios políticos en las regiones”, vigilan los gastos, los usos y costumbres, a los funcionarios y sobre todo el comportamiento de los políticos destacados de cada entidad y por ello, es vital el partido, Morena, para operar lo que viene en los procesos electorales, si no tienen eso controlado pues lo pueden perder en muchos lados…

Recuerden que en el porfiriato el control era por medio de los “jefes políticos” que todo lo veían y operaban en favor de Díaz, en los tiempos del PRI se hacía por medio del partido por sus delegados que llevaban los mensajes y las instrucciones para que los locales dieran el apoyo a favor del que mandaba el jefe o el Presidente, ahora, estamos en otros tiempos, pero las formas y los fondos, pues son lo mismo, pero con diferencias que marcan el estilo personal del Presidente, sabemos que es un político de gran colmillo, toda su vida ha sido la política y conoce muchos grupos, organizaciones y ha superado los malos tiempos con valor y lealtades de los suyos, no es ahora tiempo para que abandone esa política de lealtades y de eficiencia en favor de escándalos y de chachalaqueos de alimañas ambiciosas que buscan el poder por le poder, porque, ahí, radica la fuerza para imponer en puestos y presupuestos y se daría vuelta a lo mismo de antes, como antes y eso es el peligro real…

