“Crystal” de Cirque Du Soleil: es impactante y conmovedor

Una joya multidisciplinaria

El espectáculo circense sobre hielo se presenta con éxito en el Palacio de los Deportes

Arturo Arellano

Cirque Du Soleil es una de esas compañías en el medio del espectáculo que no requieren demasiada presentación, pues a base de esfuerzo, años de trabajo y porque no decirlo también del apoyo a las artes de parte del gobierno canadiense, han logrado consolidarse como una de las empresas de circo más grandes y con una calidad indiscutible. A su paso por México han presentado gran parte de su repertorio y en esta ocasión traen “Crystal” una experiencia sobre hielo, tan impactante como conmovedora, pues como era de esperarse cuentan con muchos de los mejores números de circo en la escena actual, en este caso evidentemente inclinados hacia el patinaje y la acrobacia.

Previo a su gran estreno en el Palacio de los Deportes, la producción le abrió las puertas a DIARIO IMAGEN, para ser testigos de lo que sucede en backstage, donde crean la escenografía, vestuarios, vistosos maquillajes, donde nacen los sueños con los que más tarde deleitaran a miles de personas, que sorprendidas y expectantes desde una butaca, aplauden cada paso de los artistas en la pista de hielo.

De entrada pudimos ser testigos de las horas diarias que los artistas dedican a preparar sus números, perfeccionar sus técnicas y hacer valer el peso Du Soleil en cada presentación. Es de resaltar que cada uno de los artistas que forman parte de Crystal son atletas de alto rendimiento, muchos de ellos con calidad de olímpicos, por lo que su trayectoria no se reduce a su paso por el circo, sino que han sido parte de gloriosas competencias internacionales dentro del patinaje artístico.

Backstage: donde se crean los sueños

Cruzando el acceso hacia los linderos de la pista, ya se pueden divisar a las hermosas, estéticas y talentosas patinadoras que de la mano de forzudos caballeros danzan de un lado a otro, creando con sus cuerpos las más hermosas figuras sobre el hielo. Se percatan de la presencia de la prensa, lo cual no les inmuta en su quehacer diario de entrenar sin distracciones ni complejos. Entonces aún sin música, realizan calistenia, movimientos de calentamiento, es entonces que comienza la prueba de sonido y tal parece que un despertar les llega a los músculos y se cuela por el torrente sanguíneo, pues sin premura cogen posiciones dignas de la figura de cualquier escultura griega para saltar cual bailarines de ballet clásico.

Ya no son hombres ni mujeres, son aves sobre un par de aspas en patines, son ángeles que aun sin vestuario llamativo son capaces de asombrar a cualquiera. Se lucen por algunos minutos y posan para las fotografías. Es entonces que algunos de ellos son llamados para platicar con los medios de comunicación, dar detalles sobre su preparación y experiencia al ser participes de lo que es el primer espectáculo de Cirque Du Soleil Sobre Hielo.

La talentosa patinadora Silja Dos Reis es Crystal

En el espectáculo la protagonista es una mujer cuya transición de la adolescencia a la adultez le han puesto en una serie de problemas existenciales que no podrá resolver, sino hasta reencontrarse consigo misma, después de sufrir un trágico accidente. Ella es Crystal y en entrevista para DIARIO IMAGEN, la hermosa y talentosa patinadora Silja Dos Reis, quien le da vida nos contó que “Tengo 27 años de edad y llevo patinando toda mi vida, en solitario, con acrobacias, en pareja, domino casi todos los formatos en que se puede fusionar este deporte. Es lo que amo y me tiene muy feliz poder ser parte de esta compañía”, comentó.

Recordó que “Envíe mis videos para el casting, honestamente cuando me enteré, fue como un sueño saber que Soleil buscaba patinadores como yo, así que aposte por audicionar. No es un reto es fácil, estuve 2 años con el show en Estados Unidos y ahora haremos 4 semanas en México. Pero para mi no es trabajo, es como estar de vacaciones haciendo lo que nos gusta”. Finalmente reconoce que “Hacer el papel de cristal en algunas funciones es un enorme reto, porque no se trata solo de patinar, tuve que aprender a actuar y a hacer cintas aéreas, acrobacia. Fueron días y horas de entrenamiento porque mi especialidad es el patinaje” Y asegura que “No me identifico generalmente con Crystal, únicamente en sus momentos de mucha pasión, porque siente demasiado”.

Se abren las puertas a un mundo fantástico.

Con un foro lleno se dio la tercera llamada en el Palacio de los Deportes, para internarse en un mundo de hielo, fantasía, asombro y hasta aprendizaje, pues cabe mencionar que en este show, los actos van hilando una historia, una que es narrada por Crystal, protagonista que acompañada de un grupo de más de 20 patinadores, acróbatas, skates y un payaso.

Hace frio, Crystal patina en un lago congelado que por su peso y energía, se rompe, ella se cae en agua helada, no puede respirar ni moverse, parece una tragedia, llega al fondo ¿inconsciente?, no se sabe… Un grupo de fantásticos personajes la recibe en brazos y la sostiene hasta que ella despierta en un mundo desconocido, donde deberá aventurarse para reencontrarse consigo misma y definir si vale la pena vivir su realidad o quedarse en el limbo.

Entre otros actos una familia de contorsionistas aparecen en medio de la pista, realizando asombrosas figuras con sus cuerpos, yendo de una lado a otro en lo que parece ser una sala, frente al televisor. Más tarde una segunda Crystal aparece en el escenario para verse de frente con la primera chica y realizar un acto de pantomima, cual espejo en el que todos deberíamos observarnos y determinar si salimos a delante o nos dejamos morir. En tanto no todo es tragedia, pues un simpático payaso aparece en los limites de la pista para interactuar con la gente, acompañado de un violinista y un clarinetista que a partir de entonces musicalizan en vivo todo el espectáculo. El clown armado hasta los dientes con bolas de nieve ataca a los espectadores, pero finalmente es sepultado por nieve, procedente del ataque de otros patinadores. El payaso realiza diversos puentes cómicos entre cada acto.

Uno de los números más sorprendentes fue el de los skates, que realizan acrobacias subiendo y bajando de rampas enormes distribuidas sobre la pista. Incluso una a más de cinco metros de altura. Ellos son seguidos de un malabarista que juega con varias pelotas rebotándolas en el hielo sin perder el control de ninguna de ellas.

Para dejar sin aliento a los espectadores, Crystal y otro acróbata realizan un impactante numero de cintas aéreas en el que la estética va de la mano del peligro, la belleza codo a codo con la muerte, que finalmente suspira y se retira al notar el valor de los personajes que la retaron en lo más alto del domo de cobre. Además de lo anterior, hay números de trapecio, péndulo, mástil y más, con los que se desarrolla una historia entre la vida y la muerte. Crystal By Cirque Du Soleil ofrece una temporada de cuatro semanas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.