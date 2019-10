Garantiza López Obrador seguridad y paz para Q. Roo

Alistan inversión millonaria, la más grande en los últimos 30 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles durante su conferencia mañanera, un informe sobre el crecimiento que ha tenido el turismo en el país y, entre otras cosas, declaró que se garantizará la seguridad en zonas turísticas, como lo es Quintana Roo, destino dónde preparan una inversión millonaria, se dice, la más grande en los últimos 30 años.

Al ser cuestionado sobre la violencia en destinos como Cancún y Acapulco, donde se han visto grandes afectaciones en materia de turismo, aseveró que garantizar la paz en el país es una asignatura pendiente y que su gobierno no tiene nada que ocultar y no va a maquillar cifras.

“No se va a ocultar la realidad, eso es un error, hay que informar con apego a la verdad. Se irá avanzando, un signo de que hay confianza y de que se resolverán los problemas, como la inseguridad en los destinos turísticos, son las inversiones. Si no existiese confianza no se estarían comprometiendo los recursos”, afirmó.

En lo que se refiere a Acapulco, destaca que su gobierno trabaja en coordinación con el gobierno estatal, “Se está trabajando en El Renacimiento con una inversión de 600 millones de pesos, en Acapulco, mejorando las colonias populares y se va a repetir la inversión, es decir se van a destinar 600 millones más, sólo Acapulco, estamos hablando de mil 200 millones de pesos. Eso nunca se había hecho, para atender a la población que vive en las colonias marginadas, en las colonias populares de Acapulco”. Y afirmó que lo mismo se hará en Solidaridad, en Quintana Roo, con una inversión de alrededor de 600 millones de pesos.

Mil mdd para el Grand Island Cancún

Respaldando los comentarios del Presidente, empresarios mexicanos presentaron Grand Island Cancún, proyecto de infraestructura turística en la zona hotelera de Cancún, donde se pretende colocar una inversión aproximada de mil millones dólares.

Uno de los empresarios explicó que el proyecto hotelero constará de 3 mil habitaciones, así como la construcción de un Centro de Convenciones, el más grande de Cancún, el cual vería su apertura en 2022, con un espacio disponible de 10 mil metros cuadrados.

Asimismo, estimó que durante su construcción se generarán 7 mil 500 empleos y durante su operación serán alrededor de más de 12 mil empleos directos e indirectos, dando una totalidad de 20 mil empleos mientras el proyecto se mantenga de pie. Se presume que el complejo iniciará operaciones en dos fases: la primera en 2022 y la segunda, en 2024.

López Obrador, por su parte, indicó que el turismo es un sector estratégico que genera y distribuye riqueza, por lo que ayuda a reactivar la economía.

Aseguró que la reactivación del turismo en Quintana Roo impulsó un crecimiento económico permanente y que en 30 años, el crecimiento alcanza entre 8 y 10 por ciento cada año. En tanto se dice que este proyecto denominado Grand Island Cancún es el más ambicioso y de mayor inversión en los últimos 30 años.

Tren Maya avanza para captar mayor turismo

El presidente López Obrador aseguró que uno de los objetivos principales con la llegada del Tren Maya es atraer a turistas extranjeros para que visiten Cancún y la Riviera Maya. El interés es que extiendan su estancia en México, para lo cual continúan trabajando en materia de seguridad y nuevas ofertas turísticas en el destino.

Reconoció que hay competencia: “En el caso del turismo, como en todo, hay mucha competencia sobre a dónde ir de vacaciones, pero Cancún y la Riviera Maya se sostienen como el mejor destino turístico de playa del mundo. El Tren Maya aprovechará el turismo que llega a Cancún, que los turistas puedan conocer no solo el mar, sino también las zonas arqueológicas más interesantes del mundo”, afirmó.

Y añadió: “Para eso es el Tren Maya, para que el que llegue a Cancún pueda introducirse a Campeche, Chiapas, Yucatán y de regreso a Quintana Roo. Ese es el objetivo, que estén más tiempo los turistas en nuestro país”.

Ya preparan paquetes turísticos

Se espera que el 13 de diciembre ya se tenga concluido el proyecto de ingeniería básica, mismo que permitirá lanzar convocatorias y hacer licitaciones para que participen las empresas interesadas.

En septiembre, al reunirse con senadores, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, indicó que se trabaja con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la preparación de lo que serán los paquetes turísticos para el Tren Maya, el cual contará con 16 estaciones y 190 atractivos de alto impacto en materia turística. “Ya estamos trabajando en lo que serán los paquetes, sobre todo para que, en coordinación con Fonatur, en el momento que sea adecuado hacer las promociones previas en las ferias para atraer turistas y que haya más derrama”, comentó.

Las autoridades y cuerpos de especialistas han considerado también la posibilidad de que el Tren Maya tenga doble vía desde la ciudad de Mérida hasta Cancún, lo cual califican como muy benéfico para cumplir con los tres propósitos del tren, que son el transporte de carga, pasajeros y turistas, informó Fonatur a principios de este mes a través de un comunicado de prensa.

La salida de Romero Deschamps, una vil burla a la justicia

La renuncia de Carlos Romero Deschamps a su cargo en la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es una completa y vil burla a la justicia, dado que tras más de 26 años de dirigencia,dejará en su lugar de manera interina a Manuel Limón Hernández, secretario del Interior, Actas y Acuerdos del sindicato y su ex tesorero de 2007 a 2018. De este modo, Romero Deschamps se va y no, pues Limón Hernández ha sido de su círculo cercano durante más de 15 años.

La renuncia del controvertido líder se aceptó durante una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional y de los 36 secretarios seccionales del STPRM que duró poco más de dos horas. Limón Hernández, que fue tesorero del sindicato entre 2007 y 2018, ocupará el cargo mientras se convocan elecciones para elegir a un nuevo dirigente, para lo cual se da un plazo de 90 días. El secretario del Interior, Actas y Acuerdos del sindicato petrolero es quien, de acuerdo a los estatutos, debía asumir el liderazgo en lugar de Romero Deschamps.

Limón Hernández también fue investigado

Limón Hernández, uno de los personajes más cercanos al ahora ex líder petrolero y como su segundo al mando, fue también investigado por el financiamiento irregular a la campaña presidencial del PRI en 2000.

Entonces fungía como presidente del Consejo General de Vigilancia del STPRM, instancia facultada para fiscalizar los recursos del sindicato y que, de acuerdo con los impulsores del desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto (tesorero del sindicato), debió percatarse de los movimientos financieros hacia la campaña de Francisco Labastida.

Incluso, la disidencia del sindicato petrolero buscó desaforar a Limón Hernández en un intento de desactivarlo como el relevo natural de Romero Deschamps en el STPRM.

Limón Hernández es actualmente diputado priísta plurinominal por la tercera circunscripción y entre 1995 y 1996, secretario general de Vigilancia del Comité Ejecutivo General.

En 2007 se convirtió en tesorero hasta 20018 y actualmente era secretario del Interior.

AMLO confirmó denuncias contra el ex líder petrolero

Este miércoles, el presidente López Obrador informó que su gobierno presentó dos denuncias en contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los ingresos del político priísta.

“Hay dos denuncias que se enviaron a la FGR, no es como sostienen que se congelaron cuentas, pero si se enviaron los denuncias a la Fiscalía, que es la que se tiene la investigación de este asunto”.

Durante su conferencia matutina López Obrador dijo que las investigaciones están relacionadas con los ingresos, obtención de recursos o avisos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda.

Aunque aseguró no tener problemas con nadie, el Presidente expresó que no acostumbra reunirse con líderes sindicalesporque trata de ser cuidadoso, “pero me gusta más reunirme con la gente, me siento feliz con eso”. El Presidente aseguró que el líder petrolero tampoco solicitó un encuentro con él.