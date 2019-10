El gobiernito de la 4T, amarrado a un pacto funesto

Índice político

Francisco Rodríguez

Ahora resulta que para todo se les hace bolas el engrudo. Si ya la opinión pública se dio cuenta de que el cacique sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, apapachado igual que los narcotraficantes, renunció cuando quiso, después de tener todo el tiempo del mundo para arreglar el tiradero propio y el de sus cómplices políticos y empresariales, bueno, entonces ¿ de qué se trata este jueguito?

Después de haber burlado a la ciega e interesada justicia mexicana con cientos de amparos buscadores –dime juez que no me persiguen, ergo soy inocente de todo—, luego de haber expuesto a todo el Estado al ridículo, después de haber saqueado los vientres de la Nación, se fue loco de contento, dejando a un paniaguado para manejar las supuestas elecciones del futuro próximo.

Tras engañar a los incautos de Pemex, después de comprometer la inversión de un billón de pesos —que las arcas nacionales jamás verán, así como va la situación— para explorar los pozos que Peña Nieto decidió que existen, luego de haber clausurado con su mafia los cientos de pozos realmente productivos en la Faja de Oro, deja a un truhan igual que él al frente del ex nacionalista sindicato petrolero.

Carlos Romero y Carlos Slim revelan la existencia del Pacto

Carlos Romero Deschamps, un sujeto insignificante y voraz, ha logrado enardecer a la opinión pública. La sociedad entera escarnece, humilla y se burla de las autoridades que no logran dar pie con bola. Si en materia de seguridad pública Alfonso Durazo –Blandazo, le dice la gente— ya se encargó de destruirla, en materia de justicia no cantan mal las rancheras.

Romero Deschamps es el mejor ejemplo del desastre. El mismo día de la fantochada de la renuncia acordada, Slim se avienta la puntada de prometer la faraónica inversión, según él, de cien mil millones de pesos a todas las obras de infraestructura que el gobiernito regaló, a él y a sus compinches, una real bicoca. Para eso me gustaban.

Son el producto de un Pacto en lo oscurito que ya no puede ocultarse en este país tan demeritado por la corrupción y la impunidad. Uno, a disfrutar de sus jets, sus Ferraris, sus joyas y sus mansiones en el país y en el extranjero. El otro, a seguir siendo el salvador del país. ¡Qué bonita familia!

AMLO se va quedando solito. Acumula poderes inservibles

El Pacto de marras ya está pegando de frente a la línea de flotación de un Estado chimuelo, repleto de incapaces e inútiles que ya no quieren prestarse a lo inaudito. Hasta ellos están cansados de violar las promesas de seguridad y justicia en la campaña. El Titular se está quedando solito, presa de angustia y acumulando poderes que ya no sirven para nada.

Saben que la población no se chupa el dedo, por eso votó por el cambio verdadero. Y en las calles, la gente se pregunta: ¿si no pueden atrapar a Romero Deschamps, un pillo de bajo perfil, cuándo podrán contra sus patrones? La pregunta da la vuelta al país y sumerge en el desconsuelo a la rebeldía petrolera, lista desde siempre para mejores causas.

El titular con más poder… ha perdido 70% de sus seguidores

Y en las más altas oficinas del gobiernito, los empoderados ven desmoronarse el poder prestado y ya no saben para dónde hacerse, pues lo malo acaba de empezar. El miedo a un poder desorientado hace presa hasta de los más favorecidos con cargos y prestaciones. Saben que cada día, con estas decisiones, se vuelve más volátil, más efímero.

¿Para eso quiere más poder el Titular?, es la pregunta de fondo. Y tal parece que sí, que ésa es la tirada: para permanecer, hasta que el cuerpo aguante, al frente de las riendas del país, apoyado en una popularidad y en índices de aprobación de mentiritas, manejados por encuestadores paniaguados.

Porque no es cierto eso del 70% de aceptación. Eso era hasta hace unos meses. La terca realidad es muy diferente. El 70% es la cifra de desfonde de sus ex compañeros de Morena, de sus activistas que lo llevaron al triunfo populista, y que ahora se decepcionan al enterarse cada vez con mayor certeza del Pacto claudicante. El 70% de sus ex seguidores se han retirado de esa empresa. Esperemos ver las lógicas reacciones en este rubro, una vez que aparezca con toda y con torva claridad lo que se está haciendo desde el poder para encubrir a los más grandes enemigos que ha tenido esta patria, a los peores hijos de esta Nación.

Justicia a secas… y gracia total a los enemigos declarados

No es posible tanta mendacidad. Tanto recoveco, tanto brinco y tantas amenazas para acabar diciendo que ni las cuentas le han podido ser congeladas a Romero Deschamps, en boca del mismo Presidente. Esto suena a defensa pedida y pagada. Previamente saldada, como prueba irrefutable del Pacto de la entrega prestada del poder omnímodo. Imposible tragarse enterita la rueda del molino. Nadie cree ya en la buena gente que aparentan ser cuando dan justicia a secas a quienes les caen mal y gracia total a los enemigos declarados del nuevo régimen. Es absurdo de toda absurdidad, dijera cualquier poeta de pueblo.

En eso de jugar al sistemita, decía un jarocho, “¡qué brutos son pa’ tomar, dijo uno que andaba a gatas!”. Se han volado la barda a base de pases por bolas. Cero strikes. Todos ponchados. Las rectas de 97 millas con brazo frío son puras zarandajas. Mentiras que se acumulan, chistoretes de mal gusto, como ese “¡fuchi guácala!” que pegó en el corazón desilusionado de sus fanáticos.

En manos de Manuel Limón, ¿habrá elecciones democráticas?

Y ahora ¿qué sigue?: ¿más masacres a cargo de las Fuerzas Armadas?, ¿cero crecimiento en el presupuesto?, ¿nada de justicia a secas?, ¿ausencia de salud, de comercio, de dinero, de esperanza y de casi todo? ¿Slim, al frente del aparato justiciero, ya que la justicia será dar empleo, a quien se pueda, cuando a los empresarios se les dé la gana?

Y ahora ¡qué sigue?: que Manuel Limón Hernández, el paniaguado y cómplice, descendiente de la dinastía caciquil de los Ricárdez Orueta, de Agua Dulce, compinche y lavador de Romero Deschamps, dueño de hospitales petroleros, cacique de horca y cuchillo ¿aplique la justicia electoral en el sindicato petrolero?

Dueño de los padrones autorizados, del poder de la amenaza contra los adversarios de la rebeldía petrolera, dueño de la voluntad de los empleados mayores de Pemex en las regiones contratantes, supervisor máximo de los rendimientos de los favoritos, ¿maneje a modo la elección fraudulenta que empodere a un nuevo cacique petrolero, igual o peor que Romero Deschamps?

¿Para que el gobiernito siga dependiendo de los moches de las empresas petroleras patito de las que son representantes?, ¿para que jamás se exploren los ricos yacimientos de Mamantel, en la Laguna de Términos, donde Exxon Mobile, la compañía exploradora de BlackRock, comprobó que está la mayor reserva conocida del mundo mundial: ¡300,000 000 000 de barriles!, una cantidad que no tienen ni los sauditas, ni los venezolanos, ni Obama, ni nadie?

Y el Pacto funesto puede provocar una nueva gran tragedia

Pero ahí está, para que duerma el sueño de los justos. Nosotros estamos para seguir viendo los episodios trágicos que siguen del Pacto, que no quiere ser conocido.

¡Ah qué gobiernito! Con 30 millones de votos, pero amarrado a un Pacto funesto que puede causar una gran tragedia entre los hermanos de sangre y de patria!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Reitero: no hay coincidencias. En “la mañanera” de ayer el Presidente se refirió a los dos Carlos del momento. Primero a Romero Deschamps: “Yo creo que lo de ayer es el inicio de una etapa nueva. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre y democrática elijan a sus representantes. Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de estado. No debe el Gobierno, para decirlo con claridad, quitar y poner líderes sindicales, como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber libertad sindical, democracia sindical. No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con residencias, muy ricos. Eso es inmoral ¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado? ¿De dónde sale ese dinero? Celebro lo que pasó el día de ayer y además que se haya logrado sin violencia porque en otros casos hay hasta violencia. Ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo con el orden legal establecido”… + + + Luego, a Slim Helú: “Le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México, esto es importante y vamos a ponernos de acuerdo, a terminar de ponernos de acuerdo porque hay muchos proyectos para reactivar la economía. Carlos Slim está en una actitud muy positiva de invertir en México, ayer escuché lo que informó y le agradezco que esté en ese plan y también que se rechace que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto de la falsificación de facturas”. El Pacto avanza. ¡Todo es felicidad!, pues.

