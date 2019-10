Se detendrá a Ovidio Guzmán, pero sin arriesgar a la población

Dice que se capturará a los delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, será detenido siempre y cuando no se arriesgue a la población.

“Sí, en todos los casos se tiene que castigar a presuntos delincuentes, se tiene que detener a presuntos delincuentes, pero lo más importante es cuidar la vida de las personas”, reiteró el mandatario.

López Obrador remarcó que si existen las órdenes de presentación y de extradición Ovidio será aprehendido “siempre y cuando, repito, no se ponga en riesgo a la población, que se cuide la vida de las personas”. Hizo énfasis que en todos los casos se debe detener y castigar a los presuntos delincuentes, pero lo más importante es cuidar la vida de la gente.

Perfil de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido y liberado el pasado jueves por fuerzas federales durante el operativo fallido. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otros de los hijos de “El Chapo”, han figurado más en las labores del Cártel de Sinaloa, mientras Ovidio se mantenía en un bajo perfil. Junto a su hermano Joaquín Guzmán López, Ovidio es acusado por cargos de asociación delictuosa relacionados con drogas ilícitas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en febrero pasado.

Ovidio es hermano de Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, el 10 de mayo de 2008 ;En una entrevista que le hizo un blog de noticias argentino, Ovidio dijo: “Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear”.

Iván Archivaldo Guzmán también fue retenido y luego liberado: NYT

Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue retenido por fuerzas de seguridad el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, pero presuntos delincuentes del cártel de Sinaloa forzaron su liberación, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times.

Fuentes dijeron al NYT que, tras ser liberado, Iván Archivaldo orquestó la estrategia de contraataque para liberar a su hermano.

Esto habría ocurrido antes de que el Estado mexicano, al verse superado en número, retuviera y luego liberara al hijo menor del ‘Chapo’, Ovidio Guzmán López, según el NYT, que citó a dos fuentes que pidieron el anonimato.