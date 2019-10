Haré dos sexenios en uno para no reelegirme: López Obrador

“Trabajando 16 horas diarias”

Dice que su gobierno dejará sentadas las bases para un verdadero cambio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del sufragio efectivo no reelección, además de que trabaja 16 horas horas al día y con ello son como dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y ante decenas de indígenas de diferentes étnias como los seris, guarijíos, kikapúes, cucapás y otras migrantes, el mandatario dijo que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país.

“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección”, señaló el mandatario. “Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno”, expresó.

“Por qué vamos andar pensando ocho horas, mejor trabajamos 16 horas, pensamos y al mismo tiempo trabajamos, 16 horas, y ocho para descansar; si así lo hacemos entonces va a rendirnos el tiempo”. El Ejecutivo federal aseveró también que todo lo que ha hecho en su gobierno, como la pensión a adultos mayores, “va a estar difícil, va a estar cañón” que lo llegue a cambiar otra administración, por lo que seguirá avanzando.

Además, recordó que el poder no es usar los cargos “para hacerse grandes con la riqueza mal habida” y por ello en el presupuesto ya no se permite la corrupción, ni lujos o sueldos que ofenden.

Recalcó que ahora la corrupción es un delito grave y quien incurre en esta falta se va a la cárcel; hubo disminución de sueldos de funcionarios que, dijo, ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, y los ex presidentes recibían cinco millones de pesos mensuales de pensión.

Además, refirió que ahora con la reforma al Artículo 18 de la Constitución está prohibida la condonación de impuestos, sobre todo a los grandes contribuyentes.

López Obrador aseguró que todos los abusos ya se terminaron, y por eso se tiene más presupuesto y apoyos.

Refrenda López Obrador apoyo a pueblos indígenas

El presidente López Obrador expresó su compromiso de apoyar de manera especial y preferente a los más pobres de México, que son los pueblos indígenas.

En Bahía de Kino, Sonora, y frente a decenas de personas de diferentes etnias de la región y del norte del estado, el mandatario federal dijo que se escuchará y atenderá a todos, pero se dará presencia a los más humildes.

En el diálogo con los pueblos seri, pima, pápago, kikapú y población indígena migrante en el municipio de Punta Chueca, Sonora reconoció que la mayoría de la población nacional que es mestiza acepta esta premisa, pues hay una solidaridad verdadera de todos los mexicanos hacia los indígenas.

Indicó que a 11 meses de iniciado su gobierno los programas de bienestar ya llegan a todo el país y comienzan a dispersarse los fondos y apoyos a todas las comunidades y pueblos de México, pero en algunos hay demoras.

“No es fácil, como ustedes comprenderán parar al elefante reumático y mañoso que nos dejaron, y empujarlo para que camine, hasta mucho hemos avanzado en 11 meses porque el gobierno federal no estaba hecho en realidad para servir al pueblo, era un facilitador para la corrupción, para el saqueo”, aseveró.

Descarta bajar el ritmo de trabajao

A pregunta expresa, tras el accidente de la camioneta en la que viajaban reporteros que cubren sus giras, el mandatario descartó bajar el ritmo de trabajo por el interior del país, porque tiene que trabajar 16 horas diarias.

“Eso no se puede porque tenemos que visitar muchos pueblos. La mejor opción es que los que no puedan asistir que se queden en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana que los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor.

-“¿Bajarla el ritmo está descartado?”, se le preguntó al mandatario previo a tomar un vuelo de Hermosillo a la Ciudad de México al concluir su gira de trabajo de tres días por Sonora.

-“Sí, está descartado, yo tengo que trabajar 16 horas diarias”- respondió el mandatario a los reporteros.