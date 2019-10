Pide López Obrador a militantes de Morena no dejarse manipular

De cara a la elección de dirigente nacional de su partido

Celebra el Presidente politización de ciudadanos; “el pueblo no es tonto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a los militantes de Morena no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia del partido, luego de reportes sobre dicha práctica en las asambleas distritales que se realizaron en diferentes puntos del país.

De cara al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre, pidió que los ciudadanos “no se dejen manipular, que actúen como buenos ciudadanos” y dijo que el que manipula voluntades “no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación”.

En su conferencia de prensa matutina, celebró “la politización que hay en nuestro pueblo”, porque “si no fuera así, yo estaría en el piso, los conservadores no se resignan, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y otro también, pero la gente nos apoya y por eso nos mantenemos”.

Afirmó que “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, pues en la actualidad los ciudadanos no son imaginarios ni borregos, que preguntan dónde y por quién votar y pidió un aplauso por la politización del pueblo.

“Qué les puedo decir, no sólo a los militantes de Morena a todos los militantes, a todos los ciudadanos, no se dejen manipular, actúen como buenos ciudadanos, como demócratas, el que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, intereses sectarios no es un buen ciudadano, no es demócrata y para que quede claro no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación”, dijo. Recalcó que no se debe menospreciar al ciudadano y que en todo proceso de elección de dirigentes o lideres partidos o sindicales debe haber una votación libre, secreta y directa, además de que nadie quiere o debe permitir ser manipulado

“Pueden continuar esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano a nadie, al ciudadano en general y en particular a un ciudadano militante de un partido porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos”, advirtió.

El presidente López Obrador dijo que quien es corrupto hace trampa o no le importa el pueblo no es de izquierda, aunque sí puede ser un conservador.

Insistió que si bien se van a equivocar muchos y que esto suele pasar porque se menosprecia al pueblo, se considera manipulable, menor de edad, las cosas han cambiado y sus intentos no van a prosperar.

“Es otra realidad, ya se están llevando a cabo acomodos muy importantes, está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo difícil también.

Siempre digo que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual y ahora sin una confrontación armada sin violencia se lleva a cabo un cambio de mentalidad “y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”, añadió.

Avanza plan de AMLO para federalizar nóminas de maestros

El presidente López Obrador afirmó que el gobierno federal avanza en su plan para encargarse del pago de nóminas a los maestros de escuelas públicas del país, estatales y federales, con un modelo de prueba que se aplica en Michoacán.

En su conferencia explicó que se hará un censo de cada plantel para conocer las necesidades presupuestales y después iniciará el proceso en todas las escuelas estatales, como se hace con las federales, siempre que lo acepten los gobiernos de los estados.

“La Tesorería de la Federación -como sucede en el caso de los maestros federales- les va a pagar a todos los maestros, nosotros nos hacemos cargo, aún si hace falta un mayor recurso, pero queremos tener la seguridad de que se maneja bien el presupuesto”, dijo.

La fórmula que se aplicaba era que el gobierno federal pagaba la nómina de las escuelas federales, mientras que en las estatales lo hacían los gobiernos de los estados, con la transferencia de recursos de la federación.

Sin embargo, detalló, la mala administración u otras razones en las estatales hay una aumento en la matrícula de alumnos superior a lo estimado, necesidad de contratar más maestros, hay un presupuesto transferido insuficiente y, por ende, cada año la federación debe complementar los recursos para ese rubro.

“Entonces, había la costumbre de que a finales de cada año se les daba a los estados un complemento y cada estado negociaba su complemento; de acuerdo a cómo se llevara con el secretario de Hacienda, les autorizaban”, expuso el mandatario.

López Obrador aseguró que hay comprensión de los gobernadores de los estados, por lo que avanza el proceso para la federalización del pago de los maestros.

“El modelo que se está aplicando, el ensayo, es el estado de Michoacán en el caso de educación. A partir de lo que resulte en Michoacán empezamos a la federalización en todo el país, si así lo acepta el gobierno estatal, es decir, si están de acuerdo es voluntario, no es obligatorio”, aclaró.

El Presidente recalcó que se busca que con ello se actualice y regularice la situación de pago de los maestros, pues en el caso de las universidades se detectó cierta discrecionalidad en el manejo del presupuesto.

Incluso, afirmó, se llegó al extremo de que los diputados manejaban el presupuesto, cuando ello es una irregularidad, y negociaban con presidentes municipales o gobernadores la asignación de recursos a cambio de un “moche”, en complicidad con la Secretaría de Hacienda.

“Eso ya se terminó, ya es lo que se tiene de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, lo que les corresponde a los estados, lo que le corresponde a los municipios y lo que le corresponde al Ejecutivo; sin embargo, se está haciendo una revisión para federalizar los servicios”, enfatizó.