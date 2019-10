Morena busca líder

Punto por punto

Augusto Corro

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumplió con su meta de partido político: ganar la presidencia de la República para su candidato Andrés Manuel López Obrador.

Logrado su propósito, ese organismo político se pasmó y redujo considerablemente la actividad política de sus representantes.

Morena realizó los preparativos para el cambio de su dirigencia, programado, para los últimos días de noviembre próximo.

Se trató de la realización de reuniones distritales estatales para elegir a los consejeros que votarán por los nuevos líderes en una asamblea nacional.

Cabe señalar que el presidente López Obrador sugirió, para evitar conflictos internos, que se escogiera a los nuevos dirigentes a través de encuestas. No hicieron caso a la recomendación.

En algunas asambleas apareció el espíritu violento de los militantes de Morena, quienes optaron por dirimir sus diferencias políticas a golpes y balazos.

De pena ajena lo que se registró en aquellas reuniones que recordaban lo peor de la actividad política con sus vicios nunca superados.

La falta de orientación partidista dejó a la deriva a los seguidores de Morena que bien a bien no saben cuál es la línea de su partido.

Esa ausencia de dirigentes activos ayudó a que se registraran los hechos violentos, que en algunos casos llevaron a la suspensión de las asambleas.

La dirigente Yeidckol Polevnsky, presidenta interina, se durmió en sus laureles. Algunos militantes del partido guinda únicamente la conocen porque les suena el nombre, no por sus trabajo partidista.

Ella quiere continuar en el liderazgo, pero no tiene un expediente que la apoye. Al contrario, en días recientes fue exhibida como inmoral, pues en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieta se le condonó una deuda al fisco, por 16 millones de pesos.

Otro que busca la dirigencia es el diputado Mario Delgado. También un ilustre desconocido en las filas guindas. Quizás con un poco de suerte, que se negó asistirlo en su pasado político, alcance el liderazgo.

En la lucha por la presidencia de ese instituto político también se encuentra Bertha Luján, muy cercana al mandatario López Obrador. La gran mayoría de guindas no la conocen.

Desde hace varios meses, los nombres de Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján son los más citados cuando se habla de la sucesión en la dirigencia morenista.

¿Estos políticos tienen la capacidad de para dirigir a su partido, sumido ahora en una lucha interna por el poder?

¿Qué méritos alcanzaron para disputar el liderazgo? ¿Qué los distinguió de sus demás compañeros para aspirar al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena?

Su liderazgo no se ve por ningún lado. El partido necesita a alguien que lo organice con la idea de hacerlo competitivo. De otra manera se apagará y su futuro será más que incierto.

En fin, las cosas no marchan bien en el interior de Morena. Nos recuerda a otros partidos que ahora se encuentran casi desaparecidos debido a sus luchas intestinas.

Ya en una ocasión, el presidente López Obrador dejó entrever la posibilidad de abandonar Morena si el partido se echara a perder.

Dijo que no solo renunciaría a él, “sino que me gustaría le cambiarán de nombre, que ya no usan ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”.

PUNTOS SUSPENSIVOS… Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenida en Reino Unido, en donde vivía con sus hijos desde que el priista fue detenido. Ella fue requerida por un juez para que responda por el presunto desvío de 112 millones de pesos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno de Inglaterra, la detención con fines de extradición de la mencionada Karime Macías… La dirigente perredista en la capital, Nora Arias, informó que su partido brindará asesoría jurídica gratuita a mujeres maltratadas y que sufran violencia. La oficina donde se atenderá a quien lo solicite ya se encuentra en funciones y se localiza en la sede del PRD, en Jalapa 88, colonia Roma. Dijo que los perredistas han trabajado para defender y garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial de los grupos más vulnerables, en este caso la mujer… Los transportistas colapsaron carriles de carreteras como una forma de exigir al gobierno que los atienda y resuelva sus peticiones de seguridad en caminos, agilización en el trámite de licencias para chofer y la desaparición de los trailers de dobles remolques…

