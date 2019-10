Crecimiento de 0.0% (preliminar)

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es un acto de fe ser escritor en este mundo

Rita Mae Brown, 1944-; escritora estadounidense

#PIB0.0% #PesimismoEconómico #REmesasCrecen #PaisanosApoyan #Transportistas #AhorcanCiudades #MédicosSCT #NeriVela #AlcaldesMorena #AlcaldesOposición #RicardoPeralta #Arturo Herrera #IPADE #Cocacola

Hoy miércoles se dará a conocer el Producto Interno Bruto “preliminar” para el segundo trimestre del año, el cual los analistas esperan que sea de 0.0%

Mientras tanto el lunes INEGI publica la balanza comercial, donde esperamos que se mantenga la tendencia creciente de las exportaciones y contracción de las importaciones resultando en un superávit de 1,870 millones de pesos en septiembre. El viernes se publican las remesas provenientes del exterior, las cuales esperamos que hayan superado los 3,000 millones de dólares en septiembre.

Estos son los indicadores clave de la economía mexicana, que revelan la salud de las finanzas públicas y la efectividad de las decisiones políticas.

Sin embargo, en las estructuras gubernamentales están preocupados por el resultado de ese número preliminar. Ellos, lo tiene en sus escritorios desde ayer. Aunque el número final estará hasta finales de noviembre.

Hay números que son optimistas, pero al mismo tiempo habla del interés por resolver problemas en el país, como ocurre con las remesas que envían los paisanos a las familias mexicanas. Se estima que el crecimiento llegará a más de 32 mil millones de dólares al cierre del año. La cifra es magnífica, pero refleja que es la fuente más importante de ingresos de divisas en el país. Además, es un síntoma del mejoramiento del bienestar de los paisanos que viven en Estados Unidos y otras naciones. Pero, reitero, la carga de los ingresos en el país, se derivan de un sector de gran trabajo que salió el país ante la falta de oportunidades en México. Se estima que las remesas al cierre de septiembre superaron los 3 mil millones de dólares; una cifra récord.

Otro indicador que es clave, definitivamente, es la inversión extranjera directa y se prevé que esta caiga en forma importante. Al mismo tiempo, las exportaciones siguen creciendo y la balanza comercial es positiva. Al final de cuentas, los indicadores macroeconómicos mantienen una tendencia mixta. Sin embargo, las voces optimistas marcan que el país podrá transitar, con algunos problemas, a un crecimiento de casi el 1% para el año próximo.

PODEROSOS CABALEROS: El paro transportista que ayer agobió varias ciudades del país, podía haberse resuelto desde hace mucho tiempo. Las demandas de la agrupación que encabezó el bloqueo de carreteras y casetas de acceso, son rápidas de resolver. El principal es el otorgamiento de licencias de manejo para las carreteras federales, mismas que necesitan un examen médico que realizan las autoridades de autotransporte en la Secretaría de Comunicaciones, que encabeza Javier Jiménez Espriu. Si bien necesitan contratar más médicos para ese objetivo, en la oficina que encabeza Alfredo Neri Vela, esta podría ser otorgado a particulares. Es un simple papeleo. Sin embargo, ahora brota una larga lista de irregularidades en la oficina de Neri Vela. *** La solicitud de extradición de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, es un mensaje para aquellos que dicen que está este último a punto de salir de la cárcel por acuerdos con la Cuarta Transformación. Duarte, exgobernador de Veracruz, es un personaje que busca salir de prisión, pero en especial que no se toque su familia que se encuentra en Londres, donde solicitaron asilo político. Se habló de un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, para su captura pero con la impunidad de una parte de la fortuna que se robó y, al mismo tiempo, de su esposa e hijos. Fue con Peña, no con la 4T. *** El lunes, se rompieron las negociaciones con los alcaldes en la secretaría de Gobernación, con el subsecretario Ricardo Peralta. Simplemente a estos ediles del PAN, PRI, PRD, simplemente los dejaron planchados. Ni siquiera les avisaron que se cancelaba la cita. No hubo explicación. Simplemente, les informaron que el subsecretario no los podía recibir. Sin embargo, a los integrantes de la Coordinadora de Alcaldesas y Alcaldes de Morena en Guerrero se reunieron con diputados de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar. Le presentaron una propuesta para reformar la Ley de Coordinación Fiscal que establece nuevos mecanismos de distribución de recursos, a fin de incentivar el desarrollo económico de sus comunidades. En días pasados, la alcaldesa de Acapulco afirmó que los ayuntamientos de Guerrero son “insolventes” por lo que solicitó al gobierno estatal el apoyo para solventar compromiso de fin de año como aguinaldos y prestaciones de los trabajadores municipales. Sin embargo, los ediles emanados de otras organizaciones políticas, simplemente no les dan ni siquiera justicia presupuestal, mientras que a los de Morena, les dan justicia y gracia, como diría Benito Juárez. *** Una excelente señal se envió desde la oficina de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Buscará revertir la desaceleración mediante los procesos para el inicio de obras de infraestructura y con el estímulo al consumo entre la población de menor ingreso. las obras de infraestructura son el Tren Maya, el Aeropuerto de la Ciudad de México, así como el Tren Transístmico y la refinería de Dos Bocas. Ojalá y funcione la apuesta y que se ponga en marcha de inmediato. *** El IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, lleva a cabo hoy (martes) el Foro Istmo, bajo el título “Liderazgo 360, elige tu mindset”, un espacio que reúne a 300 invitados, entre directivos, empresarios y participantes de los Programas de IPADE con el propósito de fomentar un diálogo enriquecedor en torno al rol del empresario, su impacto al trabajar por un fin común y su activismo para continuar haciendo negocios en el contexto actual. Para ello, reunirá a ponentes con amplia trayectoria empresarial y también casos de éxito de startups y proyectos con alto grado de compromiso social. Claudia Jañez, Presidenta de DuPont Latinoamérica y del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, estará abordando el tema del entorno empresarial como plataforma de acción. Para brindar testimonio del efecto multiplicador que tienen los empresarios, Jorge Cueto-Felgueroso compartirá su experiencia al frente de Prison Art, proyecto acreedor al Premio Expansión al Emprendedor del año 2018 y Premio Emprendedor de Impacto a la Comunidad 2018. Otro caso destacado es Yolcan, iniciativa de agricultura orgánica sostenible que lidera Antonio Murad y que busca operar centros de producción agrícola sostenible en diversos lugares del país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El presidente de Coca Cola, James Quincey, enfocó con tres principios la política de responsabilidad corporativa de esa empresa: reducir, reutilizar y reciclar todos los recursos que sean posibles. La meta de hacer negocios de la manera correcta, no solo de la forma fácil. Debido a que sus productos utilizan botellas y latas, su compromiso es garantizar un sistema de envases más sustentable, que incluso se convierten en nuevos envases, según los acuerdos para alcanzar la meta “Mundo sin Residuos”. Este es un objetivo a nivel global para recolectar y reciclar una botella o lata por cada una de las que se venden de aquí a 2030. Con ello, en ese mismo año, se logrará que 50% de resina reciclada de PET grado alimenticio se utilice para producir nuevos envases.

