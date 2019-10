AMLO: los medios mostraron el “cobre”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Pues no, no hay forma de complacerlo. Para Andrés Manuel López Obrador la crónica periodística del culiacanazo del jueves 17 de octubre sólo sirvió para que los medios mexicanos e internacionales mostraran el “cobre”.

“… fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso, se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo: periódicos, estaciones de radio, canales de televisión”, dijo sin matices.

Se refirió en concreto a una foto que corrió por redes sociales y que los medios nacionales y extranjeros reprodujeron como la imagen de Ovidio Guzmán siendo trasladado hacia las oficinas de la Fiscalía General de la República en Culiacán y que luego se aclaró que era de un militar retenido por los narcos.

López Obrador considero periodísticamente inadmisible que mientras él valoraba parar la confrontación militares-narcos, los diarios, la radio y la TV insistiera en reclamar información sobre los hechos en curso.

“… querían que de inmediato se informara cuando se estaba ateniendo el problema, con la idea de que lo más importante es la nota.

“¡No!, con todo respeto, lo más importante es el interés general, es el interés de los ciudadanos, lo más importante es el interés de la colectividad, lo más importante es la paz”, dijo.

“… mostraron el cobre”, dictaminó.

Es obvio que Andrés Manuel López Obrador no puede digerir que prácticamente todos los medios nacionales y del mundo entero hayan dicho que al dejar en libertad a un narco reclamado por el Gobierno de Estados Unidos su Gobierno, el Estado que él encabeza, claudicó ante los narcos.

No puede perdonar que estos medios insistan aún en que al ordenar la libertad de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán -quien agentes federales y el Ejército habían capturado sin haber realizado ningún tiro-, López Obrador rindió cobardemente a las Fuerzas Armadas de México ante el narco.

¿Y sus medios señor Presidente?

Yo desde aquí respetuosamente le pregunto: si le molestó tanto la cobertura del culiacanazo realizada por los medios tradicionales mexicanos y extranjeros, esos a los que usted les atribuye ser manipulados en contra de usted por el conservadurismo, ¿por qué usted que es tan buen comunicador no salió a informar objetivamente a los mexicanos y al mundo de lo que estaba pasando ese tarde del jueves 17 de octubre en la capital sinaloense?

¿Por qué no ordenó usted que los medios del Estado bajo su mando -Notimex, Imer, Canal 11, Canal 22, Sistema Público de Radio y TV, Cepropie- dirigidos por periodistas alabados constantemente por Usted como Sanjuana Martínez, Genaro Villamil, Álvarez Lima, y ese dechado de virtudes periodísticas que tiene como jefe de prensa de presidencia, Jesús Ramírez o su conciencia mediática llamada Epigmenio Ibarra y sus otros aliados en manejo de imagen y redes sociales como Hugo Scherer, y su staff de fieles youtubers salieran a informar como a usted le gustaría a la nación y al orbe sobre lo que pasaba en Culiacán? EL TEMA NO ES LA CRÓNICA DETALLADA DE LOS HECHOS, SINO LA LIBERACIÓN DE OVIDIO Y LA RENDICIÓN DEL ESTADO AL NARCO

Por lo demás, vale decir que la crónica detallada de hechos del jueves 17 de octubre en Culiacán fue muy buena. Pero que el tema no era conocer a detalle y con videos aquellos hechos, sino por qué López Obrador se acobardó y terminó por rendirse y con ello doblegar al Estado ante los sicarios.

Ese es el asunto.

Y saber qué significa retirar a su Gobierno de la guerra -o combate- al narco y a la delincuencia organizada.

¿Entonces para que sirvió crear a la Guardia Nacional, militarizarla; para qué utilizará entonces el Ejército y la Marina?

No salió el nuevo ombudsman

Sin tener los acuerdos necesarios, la votación del Pleno del Senado para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no logró ayer la mayoría legislativa calificada necesaria y por dos ocasiones los tres aspirantes finales se fueron con las manos vacías.

La tercera votación se realizará hoy sin mayores esperanzas de un acuerdo de última hora.

Los finalistas son Rosario Piedra Ibarra (hija de doña Rosario Ibarra, a quien la semana anterior se le entregó la medalla Belisario Domínguez), Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez.

Con 119 senadores presentes, la primera ronda terminó con 59 para Rosario Piedra; 44 para Orozco y 11 para Peimbert con 5 abstenciones. La segunda concluyó con 67 votos a favor de Piedra; 48 votos para Peimbert y 3 para Orozco, y una abstención.

Frente a este escenario Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado dijo que si en la tercera votación a realizarse hoy ninguno de los 3 alcanza la mayoría calificada (dos tercios más uno) de los presentes, entonces el asunto se regresa a Comisiones y se buscará una nueva terna que podría ser integrada con 2 de los de la primera terna más un nuevo aspirante.

Afirmó que nos senadores no tienen un plazo fijo para elegir al nuevo ombudsman porque si a la salida de Luis Raúl González Pérez no hay un elegido, entonces el primer visitador de la CNDH asume el cargo como encargado. Explicó que no pudo llegar a un acuerdo con las otras bancadas para elegir a uno de los de la terna, porque “las partes están muy encontradas y no he podido construirlo, y no va a ser fácil construirlo”.

Napoleón se defiende

Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional de los mineros y presidente de la Comisión del Trabajo del Senado junto a otros senadores como Germán Martínez presentó durante la semana anterior una iniciativa de reforma para estrechar las reglas de operación del outsourcing en México.

Indicó entonces que tal como ha operado esta figura laboral durante los 2 sexenios anteriores sirvió no sólo para evadir con miles de millones al fisco, sino para eludir los derechos esenciales de los trabajadores.

El outsourcing debería operar como un aportador de mano de obra eventual no fundamental para las empresas, pero en México sirvió para que los grandes consorcios eludieran sus responsabilidades en la contratación externa de empleados básicos en cada empresa.

Los consorcios y las empresas afectadas por esta iniciativa reaccionaron con furia contra Gómez Urrutia, al que acusaron de poner en riesgo el T-MEC por aprobarse en el Congreso de EU con esta reforma.

El senador explicó ayer que por el contrario, la reforma del outsourcing se ajusta precisamente a lo que establece el T-MEC porque “una de las críticas más importantes que han hecho las organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá, los miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos y de otras organizaciones políticas de Canadá, es que en México no hay una obligatoriedad para cumplir todos estos cambios y reformas”.

Subrayó que los ataques de las empresas no modificarán la reforma en curso que va a derivar en una nueva regulación del outsourcing en México.

Se van a imponer el respeto de los derechos de los trabajadores -horarios, salarios, afiliación al IMSS y pensiones- y terminarán las simulaciones en la contratación laboral.

Y de entrada habrá un padrón de empresas de outsourcing para acabar con la simulación. Quedarán solo las outsourceras con registro legal, que harán servicios específicos con tiempos y horas determinadas por especialidades técnicas, precisó Gómez Urrutia.

La reforma pondrá además fin a los factureros, que han utilizado la figura del outsourcing para evadir al fisco.

“Es mentira que esto nos aleje del Tratado de Libre Comercio. Por el contrario, nos acerca más a su firma… se da un paso adelante en el cumplimiento de uno más de los cuestionamientos que habían estado haciendo las organizaciones sindicales y políticas de Estados Unidos y Canadá”, concluyó el líder minero.

