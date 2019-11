“El Mimoso” y su nominación al Latin Grammy

El músico recordó sus inicios cuando a duras penas tenía para comer

Claudia Arellano

Luis Antonio López mejor conocido como “El Mimoso”, se dice agradecido con Dios, pues asegura en la vida ha obtenido cosas que jamás creyó obtener y es que apenas se enteró de su primera nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de música banda, a una década de haber iniciado su carrera como solista y atravesar distintas adversidades, el carismático hombre asegura que todo en la vida es cíclico y su esfuerzo ha dado frutos.

Asimismo el cantante de Regional Mexicano comentó vía telefónica con DIARIO IMAGEN que aunque le entristecía la situación actual que atraviesa su natal Sinaloa en cuanto a violencia se refiere, trata de darle una cara distinta a la historia de su tierra a través de su música y de llevar felicidad a la gente con sus temas que lo mismo canta el que diversos exponentes del género que lo ha arropado por más de dos décadas.

“El Mimoso” se encuentra en la lista de las nominaciones de la categoría como Mejor Álbum de Música Banda con su material discográfico “25 años Vol.1” dicha producción fue realizada de manera independiente y es un álbum que está conformado por 25 temas que son parte de los 25 años de carrera artística de este artista que estará presente en la edición número 20 de los premios que reconocen a los máximos exponentes de la música latina y que se realizarán el 14 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

“No tenía muchos bienes en la vida, pero fui trabajando duro, estoy agradecido con Dios por todo lo que me da, desde poder despertar cada día, mi familia, los amigos, la música, nunca me paso por la cabeza llegar a esto, y es una emoción que te pone mucho a pensar en el camino que te llevo a esto. Me estaba acordando como cantaba yo las canciones de compañeros que hoy son amigos y que me han enseñado mucho, imagínate como me siento si primero escuchaba a esos grandes y ahora estar cerca de ellos, es un regalo de Dios”, dijo.

Asimismo Luis Antonio López agradeció tanto a los medios de comunicación como a todos sus seguidores y equipo de trabajo que a lo largo de su carrera artística han estado apoyando cada paso de su camino, además envío un mensaje de unidad a su natal Sinaloa, y dijo que la única forma de revertir la mala imagen que se tiene a su tierra es siendo seres de trabajo y amor en lo que hacen.