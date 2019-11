PEF, ahora es Morena quien sesiona “fast track”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Panistas, “tristes y desmochados”: Delgado

Se recortan recursos al campo y órganos autónomos

Seguramente para hoy y luego de una prolongadísima sesión que por cierto no se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sino hasta el otro lado de la Ciudad de México, en el Centro BBVA y gracias, desde luego a la votación de la “aplanadora” en la Cámara de Diputados que comanda Mario Martín Delgado, México amaneció con un nuevo Presupuesto de Egresos para 2020.

Por lo pronto, cerca de las siete y media de la noche, en Comisiones se aprobó por 34 a favor 12 en contra del PAN, PRI y MC, y cero abstenciones, en lo particular y en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación

Desde muy temprano, ayer, legisladores de las diferentes bancadas fueron citados en distintos lugares, subidos en los autobuses, haciendo algunas maniobras para volver a bajarlos, sin saberse a ciencia cierta, a dónde irían a parar para finalmente sesionar, primero en Comisiones y horas después, en el improvisado Pleno trasladado hasta la zona de Santa Fe.

El coordinador morenista estaba que no cabía de contento; de hecho, en el camión venía celebrando con aquel coro del “¡sí se pudo, sí se pudo!” y se complacía de que la bancada del PAN no hubiera estado presente en el Centro BBVA para legislar el PEF.

Ahí estaban los de Morena haciendo en el autobús la “V” de la victoria, como por ejemplo Tatiana Clouthier y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Alfonso Ramírez Cuéllar. No obstante, pese a tan fehaciente muestra de unidad por parte de la bancada morenista, no ha dejado de comentarse que una de las trabas para aprobar dicho presupuesto, fue precisamente, la división interna que prevalece al seno de la fracción parlamentaria que coordina Delgado; ahí está como muestra el diputado morenista Eraclio Rodríguez, que hizo saber su inconformidad por los recortes al campo y anunció su voto en contra.

Pese a lo anterior, el diputado Delgado tomó el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y antes de que se llevara a cabo la sesión en el pleno, adelantó que el paquete aprobado, era “muy diferente a lo que fue en el pasado y qué bueno que PAN y PRI no estén de acuerdo porque (el paquete económico) no trae gasolinazos ni endeudamiento ni programas sociales que buscan el uso político y la manipulación. Aquí hay austeridad republicana y eso no les gusta ni al PRI ni al PAN”.

Respecto a los legisladores albicelestes, el diputado Delgado se preguntó si acaso era una casualidad que desde que se acabaron “los moches”, los panistas “ya le perdieron interés a la discusión del Presupuesto de Egresos. Entiendo que están muy tristes y así se van a quedar, muy desmochados”.

El diputado priísta, Fernando Galindo Favela, también se hizo sus propias preguntas: “¿por qué estamos aquí, por qué estamos sesionando en este centro empresarial para poder dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación? Por la falta de sensibilidad política para escuchar todas las voces que no quieren moches, lo que quieren es presupuesto para mejorar su calidad de vida, infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales. Eso es lo que está demandando las organizaciones que están ahí afuera de la Cámara de Diputados”.

Por cierto, no ha dejado de comentarse en los corrillos parlamentarios que las organizaciones campesinas que se plantaron a las afueras de San Lázaro y que por dos días consecutivos fueron encapsuladas por grupos de exgranaderos, habían sido enviadas por “una mano que mece la cuna”, cuál será?

Aquí hay dos cuestiones que habría que precisar. La primera, no es tan cierto aquello de que en el PEF para el año entrante, se acabó con los programas sociales que buscan el uso político ya que el mismísimo presidente, desde el inicio de su administración, instrumentó programas que tienen precisamente ese objetivo: manipular para las elecciones del 2021. Si algún “botón” de muestra se requiere, ahí está el fracasadísimo “Jóvenes Construyendo el Futuro”, o los recordados apoyos directos a los niños que estaban en las estancias infantiles que el propio tabasqueño canceló; claro, porque los menores de 18 años no votan.

Si hubiera algún programa social rescatable en dicho paquete económico, hay que resaltar que no existe padrón de beneficiarios ni se tienen reglas de operación, es decir, tal pareciera que se trata de pura improvisación y así, sobre esas bases tan endebles, no se puede ser “feliz, feliz, feliz”, como dijo un clásico tropical.

En fin, para quedar bien donde debe quedar bien, el coordinador morenista agregó que quien más se está apretando el cinturón es el gobierno federal porque “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”… ya no se endeuda al país”, entre otras razones porque se supone que ahora, han desaparecidos los intermediarios, “ahora los recursos se bajan directo. Resulta que más del 30% de recursos que se iban a programas sociales se quedaban en manos de los intermediarios”.

O sea, los salvadores de la Patria son los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena; el problema es que no podrían negar que en cuanto al PEF, han estado legislando sobre las rodillas, de manera “fast-track” por el temor de que no pudieran cumplir a cabalidad con la línea que su jefe les indicó y que viene directamente de Palacio Nacional, ¿o no?

Otro problema que presenta esta apurada aprobación, es la reducción tajante de recursos, que son del orden de mil millones de pesos se le reduce al Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, y eso resulta muy preocupante porque no hay que olvidar que en el 2021 se registrarán lo que serán, sin duda, las elecciones más importantes; tan así lo son que la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, constituyó un ensayo de los “chanchullos” de los que son capaces de echar mano los de Morena para ganar comicios, lo que nos remite a las épocas más añejas del viejo PRI.

Por otro lado, el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Cámara Baja, Juan Carlos Romero Hicks, calificó a los morenistas y sus bancadas aliadas como empleados del presidente López Obrador y lanzó el reto a Mario Delgado a acompañar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con reglas de operación.

El coordinador de la fracción del Revolucionario Institucional en la Cámara Baja, René Juárez, calificó al PEF morenista como un presupuesto electorero y clientelar.

