El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dieron a conocer 147 proyectos a realizarse con inversión privada en el país, de los cuales únicamente 6 son para Quintana Roo.

Se debe tomar en cuenta que la enorme cantidad de dinero que genera Q. Roo como principal destino turístico del país, no corresponde al raquítico apoyo que recibe de la Federación en inversión y promoción, y una clara muestra de ello es que el estado ha sido también raquíticamente considerado dentro de los más de cien proyectos anunciados.

De los 6 para el estado, 4 son en materia de turismo y 2 para los aeropuertos de Cancún y Cozumel, pero ninguno de para infraestructura carretera, ni para movilidad, como puentes o pasos a desnivel para ciudades como Cancún y Playa del Carmen.

Esto, aunque el primer paquete para el desarrollo sur-sureste, contempla 42 proyectos con inversiones asociadas de 137 mil 302 millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, energía y turismo.

Pretenden recuperación de playas

Si bien, no se detalló cada uno de los planes a desarrollarse en 2022, sí se dijo que los 4 proyectos turísticos para la entidad están ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, y podrían ser dentro del ámbito de la recuperación de playas e infraestructura hotelera, pero es algo que se determinará hasta entrado el año entrante.

Mientras tanto, se reiteró que en 2020 arrancará la primera fase de construcción de Grand Island Cancún (GIC), que contará con 3 mil habitaciones de hotel y un centro de convenciones, en el kilómetro 16.5 del bulevar Kukulcán. Con lo que se pretende incentivar aún más al turismo y en consecuencia ser un detonante en la economía del estado.

En el caso del estado de Yucatán, fueron incluidos tres proyectos, dos en la capital Mérida, uno de índole turístico y otro para el aeropuerto.

859 mil mdp para 147 proyectos en el país

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador presentó el plan para la creación de un acuerdo nacional en infraestructura que plantea un primer paquete de 147 proyectos con una inversión privada de 859 mil millones de pesos, todo con el fin, según sus declaraciones de detonar el crecimiento del país.

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseveró que es un plan previsto a cinco años, mismo que arrancará en 2020 con 72 proyectos para los que los empresarios participantes desembolsarán 431 mil 318 millones de pesos.

Posteriormente, para el periodo 2021-2022 están planeados 41 proyectos de infraestructura, mientras que para el 2023-2024, 34. “Aplaudimos que este gobierno se oriente a los que menos tienen. La inversión tiene un carácter dual y aumenta la eficiente y productividad en el corto y mediano plazo. El sector privado está unido con ustedes y demostramos nuestro compromiso con México, con el gobierno y con el presidente”, recalcó.

Finalmente. el presidente del CCE detalló que los sectores beneficiados con el primer paquete serán el de transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento, turismo y salud; además de los que presentarán próximamente para la industria energética.

Una mujer más es asesinada en Cancún

Apenas se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se habló por todas partes de las acciones que las autoridades implementarían para salvaguardar la seguridad de las féminas. A todas luces, gritos, vitoreo y protagonismo disfrazado de empatía, pues no pasó ni un día para darnos cuenta de que es solo eso, una pantalla, la violencia contra las mujeres no cesa y en Cancún, como casi todos los días, se reportó un nuevo asesinato.

Esta vez, una mujer fue abatida a balazos en el interior de una taquería de la Supermanzana 76, por lo que una intensa movilización de policías se pudo ver en los alrededores, mientras que de manera preliminar se reportó la detención de un sospechoso que circulaba en una motocicleta en la avenida 20 de Noviembre.

Testigos reportaron los disparos alrededor de las 12:45 horas de este martes y las autoridades refieren que las primeras investigaciones apuntan a que pudo haberse tratado de un asalto en el negocio, ubicado en la avenida Diagonal Tulum, conocida como La Cuchilla, cerca de la esquina con la avenida 20 de noviembre. No obstante, no descartan ninguna otra posibilidad, y se comprometen a esclarecer el hecho.

Informaron que la mujer laboraba en este negocio y que entre la ráfaga recibió varios impactos de bala, quedando malherida se dice, que incluso logró mantenerse con vida hasta la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le aplicaron los primeros auxilios, pero más tarde confirmaron el deceso.

Por supuesto que las alertas en el estado en el tenor de la violencia contra la mujer continúan vigentes, pero más que alertas se necesitan acciones.

Oficial: cobro de parquímetros en Playa del Carmen, desde el domingo

Sin muchas respuestas sobre la entrega de la concesión, miles de dudas para ciudadanos y empresarios, solicitudes de amparos y una enrome polémica, finalmente es oficial, cobro de parquímetros en Playa del Carmen entra en vigor este domingo, así lo confirmaron el Ayuntamiento de Solidaridad y la concesionaria Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V. Si bien, ya estaban instaladas las maquinas a modo de prueba, el cobro ahora será obligatorio y de no hacerlo las multas estarán a la orden del día.

Alfredo Paz Cetina, secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, acompañado de Diego Grácidas Martínez, representante de la empresa encargada de los parquímetros, informaron que a partir del 1 de diciembre, 10 elementos de Tránsito se encargarán de vigilar que los ciudadanos paguen a los parquímetros 10 pesos por hora de estacionamiento, pues de lo contrario serán multados con cantidades que van desde los 580 pesos.

El funcionario aseveró: “Lo que estamos obligados en esa concesión es que por cada cuatro pesos que se recaude en materia de parquímetros, un peso será para el municipio y tres para el concesionario, eso está estipulado en la concesión”, comentó.

Recaudarán 80 millones de pesos anuales

Con la entrada en vigor del cobro por estacionamiento en Playa, dicen, se pretende recaudar más de 80 millones de pesos anuales, que según sus afirmaciones serían utilizados para realizar diversas actividades de mejora de calles y avenidas de la ciudad, lo cual está por verse, pues aún existen muchísimas inconformidades en torno a este nuevo cobro, tan es así que la madrugada del domingo un parquímetro fue incendiado en la calle 3 Sur, entre calles 30 y 35.

Sobre lo anterior Diego Grácidas declaró: “el aparato no registró daño alguno, por lo que no hubo necesidad de levantar la denuncia ante autoridades ministeriales” y agregó que por el momento no hay planes de extender los parquímetros a otras zonas de la ciudad. Contrario al servicio de préstamo de bicicletas que se pretende ampliar por medio de la aplicación Biciplaya, la cual buscan que llegue hasta Villas del Sol, el fraccionamiento más grande de Playa del Carmen.

Las colonias donde hay aparatos de parquímetro son en: Centro, Zazil-há, Gonzalo Guerrero, Aviación, Brisas y Luis Donaldo Colosio Murrieta.

No obstante, empresarios continúan esperando la resolución legal de tres amparos que han buscado para no pagar el servicio, actos promovidos por el Consejo Coordinador Empresarial.