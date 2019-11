¿Error o espaldarazo de la 4T?

El mensaje que envió el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la petición que hicieron algunos miembros de la familia LeBarón, tras el cruel asesinato de 3 mujeres y 6 niños en Sonora, para calificar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, no tiene desperdicio político.

Independientemente de que se trata de un mensaje dirigido a los estadounidenses, le da un enfoque de abrazo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, al estilo del viejo oeste; de esos que duelen, pero con apapacho.

Textualmente dijo: “No quiero decir lo que voy a hacer, pero los cárteles mexicanos serán designados como organizaciones terroristas. No digo lo que quiero hacer, yo ya le ofrecí a México, me agrada mucho el presidente. De hecho, me llevo mucho, mucho mejor con este presidente que con el anterior y, en teoría, este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre y le he ofrecido que nos deje entrar para ayudar a limpiar el territorio y hasta el momento ha rechazado la propuesta, pero hasta cierto punto algo tenemos que hacer. Estamos perdiendo a 100,000 norteamericanos al año por todo lo que está sucediendo en México y los cárteles tienen dinero ilimitado para la gente porque tienen mucho dinero, porque es dinero del narcotráfico y de la trata de personas”.Trump se lleva mucho mejor con AMLO que con EPN. Pues claro. Aunque Peña le apostó a Trump, durante la campaña presidencial estadounidense, a través de la alianza entre Luis Videgaray y Jared Kushner, el yerno presidencial, fue con López Obrador cuando se consolidó la relación personal.

“Tiene tendencias socialistas”, dijo, pero “es un buen hombre”. Después le dijo que le ha ofrecido ayuda para limpiar el territorio y hasta el momento no lo ha aceptado. Pero, “algo tenemos que hacer”, recalcó.

El discurso acusa a México de generar las condiciones para estimular la drogadicción en Estados Unidos, lo que provoca la muerte de cien mil estadounidenses anualmente. Este discurso es para el electorado del vecino del norte. No hay intención de enviar tropas a México para limpiarlo de grupos de narcotraficantes, a pesar de que hay preocupación en la comunidad por la invasión de drogas que provienen del sur y no únicamente por México.

El crimen organizado provoca crisis de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. La violencia se desata sin control y arrasa con personas que nada tienen que ver con los criminales, ni con el tráfico o consumo de estupefacientes.Sin embargo, la decisión de Trump de convertir a los cárteles en terroristas invitó a grupos de ignorantes políticos a criticar en redes sociales y en discursos a la familia LeBarón, quienes hicieron la propuesta al gobierno estadounidense. Los acusan de dar margen a que se viole la soberanía nacional. Es muy claro que hay intereses de grupos políticos para disminuir la responsabilidad del gobierno federal, así como los estatales en la seguridad de los mexicanos. No permiten la crítica al gobierno y quienes lo hacen se convierten en enemigos en todos lados. Por ello, los LeBarón ahora son acusados de ‘vendepatrias’.

El cura Alejandro Solalinde calificó como “inaceptable” la solicitud de la familia que perdió 9 miembros de su familia. Se preguntó “de qué lado están”. Solalinde es un personaje que sólo busca publicidad. Quiere tener una chamba en el gobierno de López Obrador. Ese es el fondo.

No se debe convertir a las víctimas de la violencia, que exigen justicia, en “vendepatrias”. Es un error el seguir dividiendo a la sociedad. Piden justicia y es fundamental que a los familiares de las víctimas, se les den elementos de justicia y se acabe la impunidad.

Los agentes del FBI del gobierno de Estados Unidos llegaron a México como coadyuvantes del Ministerio Público, no para convertirse en policías en nuestro país. Ese es el ámbito en que deben quedar las cosas entre Trump y México. En términos generales hay buenas relaciones entre ambas naciones y gobiernos. Buenos vecinos.

PODEROSOS CABALLEROS: Acorralan a Rosario Robles. Aunque, ejecutar un juicio político contra la ex funcionaria pública, es simplemente un asunto decorativo, ya que la sanción máxima es evitar que pueda ocupar un puesto en la administración pública por varios años. Un juicio político es sólo para hacer escarnio de Robles. Sin embargo, lo que haga la Unidad de inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, sí tiene efectos penales. Es ahí donde se cocina la verdadera guerra jurídica de Rosario. *** Seguramente el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, encabezará la conmemoración del 75 aniversario de la fundación del Servicio Geológico Mexicano, que por primera vez, en tantos años de existencia, es dirigido por una mujer: Flor de María Harp. Asistirá a la ceremonia Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, quien reconocerá a funcionarios con más de 40 años de servicio en la institución. El SGM es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Minería, que encabeza Francisco Quiroga. *** Grupo México, que preside Alfredo Casar Pérez, invierte en la construcción de infraestructura de almacenamiento de combustibles en Nuevo León y Jalisco. Serán 230 millones de dólares en una primera etapa, se ejecutará el diseño y construcción de dos Terminales de Almacenamiento de Combustibles, con los más altos estándares de seguridad y calidad, que contribuirán a aumentar el inventario nacional de gasolina y diésel del occidente y norte del país. El proyecto contempla el traslado del combustible por ferrocarril, desde los principales puertos y fronteras, hasta las terminales en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, cuya capacidad total será ocupada por Valero Marketing and Supply de México, subsidiaria indirecta de la refinadora de combustible, Valero Energy Corporation. *** El diputado federal Ricardo Gallardo apoya el Plan Nacional de Infraestructura. Considera que es una muestra de la confianza de los empresarios al proyecto económico del Gobierno de la República. La iniciativa privada está manifestando su interés de invertir y activar la economía nacional. El Plan Nacional de Infraestructura plantea en una primera etapa, 147 proyectos con una inversión de más de 859 mil millones de pesos, por lo que el diputado subrayó que hay que esperar su desarrollo y, en su momento, hacer una evaluación seria de sus resultados. Por ello, Gallardo reflexionó sobre la captación de 26 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, que representan un crecimiento de 7.8% respecto al año pasado. Buenas señales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante la complejidad que representa la diabetes, Eli Lilly, que lleva Carlos Baños en México, a través de la iniciativa Lilly Global Health Partnership, invierte 5 millones de dólares para la realización de programas como “Cuido mi embarazo”, al que se registraron 476 mujeres. La meta de diagnosticar oportunamente la diabetes pregestacional y gestacional de una forma eficiente y segura. Esta labor se efectúa con el Instituto Nacional de Perinatología en clínicas de primer nivel del estado de Hidalgo. Otra iniciativa, es la alianza con Clínicas del Azúcar y el Instituto Tecnológico de Massachussets, para analizar las herramientas para controlar y prevenir la enfermedad.

