Ningún favoritismo en terna para ministra de la SCJN, asegura AMLO

Niega que haya línea a los legisladores

De cara a la elección en el Senado de la nueva ministra de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hay línea a los legisladores para beneficiar a una candidata sobre otra.

“No está de más decirlo: No hay línea, no simulamos”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa, donde destacó que quienes elegirán se trata de senadores, “de gente con criterio, que ejerce su libertad y actúa con independencia”.

Al respecto, López Obrador mencionó que antes se mandaba una terna, “pero con palomas, se llevaba la instrucción de quien iba a ser el bueno y todo era una faramalla”, pero esas prácticas se han ido cambiado.

En ese sentido dijo que muchos pensaban que en el año 2000 se iba a establecer la democracia como forma de vida y de gobierno, pero quien llegó con la bandera de la democracia, a los seis años cometió un fraude electoral, y es hasta ahora que realmente hay democracia que esas malas costumbres se han ido quitando.

Para esta semana se tiene previsto que inicien las comparecencias de las aspirantes a ocupar la vacante que dejó el exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció de manera prematura al cargo 11 años antes.

El mandatario expuso que en días recientes ha escuchado voces que afirman que tiene una candidata favorita para ocupar ese cargo; sin embargo, enfatizó, será la Cámara alta la que tome la decisión sobre qué postulante cubre mejor los requisitos.

“Ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No. Cuando las invité les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está demás recordarlo y que todos lo senadores sepan: no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir”, sostuvo.

“Se trata de senadores de gente con criterio, gente que ejerce su libertad que actúa con independencia, pero no sobra decir (…) no hay línea, no simulamos”, insistió.

El Ejecutivo federal señaló que en regímenes anteriores el presidente enviaba cabilderos a las cámaras, a fin de determinar cual era su candidato y debía salir electo. “Tenemos que ir cambiando estas practicas que llevan siglos”, puntualizó.

La semana pasada, López Obrador envió a la Cámara de Senadores la terna, integrada únicamente por mujeres, para ocupar la vacante que dejó el exministro Medina Mora, quien renunció a su cargo tras revelarse que es investigado por Hacienda por irregularidades en su patrimonio.

La terna la conforman Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrática de la Secretaría de Gobernación (Segob); la académica investigadora Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).