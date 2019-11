AMLO pide respeto y tolerancia por llamado de los LeBarón

Polémica por supuesta designación de “narcoterroristas”

Ante la recriminación que se manifestó en redes sociales en contra de la familia LeBarón por el llamado que hizo al presidente de Estados Unidos para que declarara como terroristas a los integrantes del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al respeto y la tolerancia.

Durante su conferencia mañanera y ante una pregunta de un reportero aprovechando que abordaba el tema de la xenofobia, el desprecio y la falta de fraternidad, el ejecutivo federal no quiso ahondar en el tema por la celebración del Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, pero aclaró que habrá tiempo para ello.

“Quede ayer de no hablar del tema, es el Día de Acción de Gracias, y reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro respeto a los estadounidenses, para ellos es un día muy importante y no es el mejor día … no sería prudente tratar el tema.“Si les parece mañana podemos hablar ya del asunto y si decir que nos respetemos, que no haya confrontación que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario, nada más eso, respeto y ya mañana hablamos mañana hablamos sobre el tema”.

El pasado 4 de noviembre nueve integrantes de la familia LeBarón, incluyendo seis niños, fueron asesinados a balazos por un grupo de sujetos que se desplazaban en tres camionetas en una carretera entre Chihuahua y Sonora.

A raíz de la masacre, integrantes de la familia LeBarón, que tienen nacionalidad mexico-estadounidense solicitaron el apoyo en la investigación del gobierno norteamericano y que se declare terroristas a las bandas del crimen organizado que operan en México.