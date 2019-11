La bacteria Helicobacter puede ocasionar cáncer gástrico

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Campaña de FISAC contra la combinación de alcohol y volante

El IMSS relanza su red de teatros en todo el país

La infección por la bacteria Helicobacter pylori es muy frecuente en México debido a la facilidad de su transmisión, que puede ser por contacto de las manos, la saliva, los alimentos y los malos hábitos higiénico-dietéticos y puede ocasionar úlcera péptica, dispepsia y cáncer gástrico y es la causa más frecuente de gastritis afirma el Dr. Genaro Vázquez Elizondo, neuro gastroenterólogo y ex presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. Según Estudios de serología (anticuerpos en la sangre), se estima que alrededor de 7 de cada 10 mexicanos han tenido contacto con la bacteria, ya sea que tengan la infección activa o que tienen inmunidad contra la misma. Lo riesgoso de esta bacteria es que genera una infección en el estómago con inflamación dolor, ardor, o su evolución es muy lenta que ni siquiera se detecta. La complicación más temida es el cáncer gástrico y básicamente se presenta cuando hay una exposición crónica a la bacteria. Los datos de alarma son náusea persistente, vómito (recurrente o con sangre), pérdida de peso, evacuaciones oscuras, y que no muestren mejora incluso cuando han hecho cambios en la dieta (eliminación de grasas y picante). No se debe ignorar los síntomas, ya que erradicar la bacteria a tiempo puede evitar complicaciones. Se requiere de por lo menos dos antibióticos, más un inhibidor de bomba de protones para conseguirlo de un solo golpe y no tener que volver a tratarla, con los riesgos que significa que la enfermedad evolucione. Chinoin®, empresa farmacéutica 100% mexicana, se une en la atención y manejo de pacientes con trastornos gastrointestinales producidos por el H.pylori al ofrecer el Inhibidor de Bomba de Protones Ilaprazol (Norutec®) que cuenta ya con la indicación como adyuvante para el esquema de erradicación de esta bacteria .Este inhibidor, cuenta con características farmacológicas diferenciales a otros medicamentos que le permiten ofrecer al paciente un inicio de acción más rápido y duradero, así como menor riesgo de interacciones con otros medicamentos.

la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC) presenta su nueva campaña “Hay recuerdos imborrables cuando sucede un accidente al combinar el alcohol con el volante”. El objetivo con esta campaña es evitar que las personas conduzcan cuando han bebido, buscando disminuir el número de accidentes de tránsito asociados al consumo de bebidas con alcohol a nivel nacional, que han disminuido del 15% en el año 2000 a 5% en 2017. De acuerdo con el INEGI, en los últimos cinco años, 9 de cada 10 accidentes corresponden a una falla humana regularmente asociada al exceso de velocidad y distracciones. Pero el dato más importante es que el 100% de los accidentes son prevenibles. La campaña es para dos años y tendrá diversas piezas que hacen alusión a celebraciones representativas para los mexicanos en las que se identifica un mayor riesgo en la combinación de alcohol y volante. Fundada en 1981, FISAC es una ONG, cuya misión es promover un cambio cultural en la sociedad respecto a la responsabilidad ante el consumo de bebidas con contenido de alcohol y está conformada por Bacardí y Compañía, Beam Suntory – Tequila Sauza, BLN, Brown Forman México – Casa Herradura, entre otras.

Con la puesta en escena de la obra Felipe Ángeles de Elena Garro, que se estrenó en el teatro del IMSS Juan Moisés Calleja (ubicado en Paseo de la Reforma), el pasado 26 de noviembre, el IMSS relanza la red de teatros de su propiedad que fueron creados hace más de 50 años por Benito Coquet, quien por esos años fue su director, según informó el actual director del Instituto Zoé Robledo. La obra trata del general Felipe Ángeles que fue fusilado en Chihuahua precisamente hace un siglo, por orden de Venustiano Carranza. Con la obra se busca hacerle justicia a un héroe olvidado de la revolución y recuperar sus valores democráticos y su legado humanista. La obra se presentará del 26 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Costo $250 con descuentos para empleados del IMSS, maestros, estudiantes y del INAPAM. Los jueves el boleto costará $30 para el público en general.

