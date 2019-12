Condena AMLO agresiones a medios de comunicación

Reclamo a simpatizantes: “en lugar de ayudar, nos afectan”

Ofrece disculpas a Emilio Azcárraga, Loret de Mola, Brozo y a reportero de TV Azteca

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de los ataques a medios de comunicación, pues, señaló, que no tiene una política de censura a periodistas, “porque no somos iguales a los de antes”. Por lo que ofreció disculpas por las agresiones.

El mandatario llamó a sus simpatizantes a no caer en este tipo de acciones que, “en lugar de ayudar, perjudican”. Reprobó la agresión contra un reportero de TV Azteca, luego de su discurso por su primer año de gobierno.

“Supe que te agredieron a ti y desde luego repruebo esa actitud, no se debe agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo, no debe suceder eso”, dijo en su conferencia de prensa matutina, a pregunta del propio reportero Irving Pineda. “Son conductas reprobables, no debe haber agresión a nadie, ni violencia de ningún tipo para nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico”, expresó.

“La prensa no debe estar al servicio del poder y antes eso sucedía, los periodistas estaban subordinados al poder. Queremos que haya libertades completas. Ustedes tienen todo, todo mi respeto”, añadió López Obrador.

De las agresiones, justificó: “Lo que pasa es que hay mucha sensibilidad, que es lo que hay que ir poco a poco serenando, controlando. Esto se tiene que ir resolviendo porque se están dando cambios, son reacomodos, siempre lo explico esto. Es un cambio de régimen, no es más de lo mismo, ayer hablaba yo de eso. Estamos en un periodo de transición, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, se dan estas cosas.

“Lo de Loret de Mola que nos lo achacan. Somos incapaces de pedirle a los dueños de un medio de comunicación que quiten a un periodista. Nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios.

“Cuando estábamos en la oposición corrían a periodistas que nos daban espacios. Yo les he platicado, tengo ejemplos, una vez en Guanajuato me hicieron una entrevista y corrieron al que me hizo la entrevista.

“Ahora que se va ‘Brozo’, lo mismo, lo mismo. Imagínense, ‘Brozo’, hasta me cae bien, es simpático. Y ahora sí como diría el clásico, ¿y yo por qué? Nadie, nadie de este gobierno censura, no somos iguales.

“Están queriendo crear una imagen que hay censura, que se reprime a los medios. Lo que hay sí son estas pasiones desbordadas de simpatizantes que se tienen que ir controlando poco a poco. Si lo festejáramos, si lo aplaudiéramos, entonces no se controla; pero si son simpatizantes y están participando en la transformación del país, yo estoy seguro que van autolimitarse y aunque tengan el corazón caliente, la cabeza fría y respetar. Eso es lo que puedo decir”.

El Presidente también comentó: “He invitado dos o tres veces a Emilio Azcárraga a informes y lo insultan, lo identifican y lo agreden y lo insultan de manera indebida, grosera, que me apena cuando me entero. Porque los invito para que vengan al informe, porque yo represento a todos, el gobierno es de todos los mexicanos y él paga por todos los que han hecho comunicación o que han trabajado en medios. Hay otros empresarios que salen por la puerta principal, empresarios grandes, y dan entrevistas y nos les dicen nada, empresarios también de medios importantísimos, y como si nada; y contra Emilio así, directo grosero. Yo ofrezco disculpas, porque ese comportamiento no se debe de aplicar a nadie.

“Entonces, yo puedo entender que exista oposición, resentimiento, todo, pero no puede haber agresión de ese tipo”, afirmó.