Operativo Carrusel

Folclor urbano

Salvador Estrada

Se terminó el “Buen Fin” y empieza el mejor fin, diciembre, el mes de la fiesta, el consumismo, el amor y del Alcoholímetro, que te puede llevar al “Torito”, en donde te arrepentirás de haber bebido.

En efecto, la cárcel conocida como “Torito” es el lugar a donde van a parar los beodos que manejan en este mes festivo pensando que no hay quien los vigile.

¡Qué equivocación!, en este mes cuando empieza el puente más largo del mundo, “Guadalupe-Reyes”, las actividades de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Movilidad trabajarán unidas, para que en un “Operativo Carrusel” vigilarán toda la ciudad: dieciséis alcaldías para salvar vidas que se ponen en riesgo, porque muchos ciudadanos festejan en “demasía” las fiestas decembrinas cuando conducen su automóvil.

Diciembre tiene posadas, que ahora son fiestas, y antes eran sólo piñatas. En la Navidad y Año Nuevo, festividades familiares por excelencia, los manejadores deben estar conscientes de esto porque si no respetan el “No maneje, si toma. Y si toma, no maneje” podrán pasar estos días en…. ¡la cárcel! Y no con su familia que estará esperando que lleguen mientras están cenando, pero oh, ¡cruel destino! el conductor duerme “la mona” en la cárcel.

Sin embargo, las autoridades son benévolas porque al otro día, se apiadaran de su “cruda” y de regalo les darán … ¡sus chilaquiles verdes!

Para evitar este trago amargo las autoridades van a trabajar toda la noche a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero en toda la ciudad y su labor será aleatoria, la suerte decidirá que conductor en estado inconveniente es detenido para hacerle la prueba del alcoholímetro.

Y para que no se pasen de listos algunos automovilistas, los sitios donde se hará la prueba del alcoholímetro no se darán a conocer, tal como se hizo desde su inicio.

Es válido festejar en la oficina, los amigos, los compañeros, pero lo que no se vale es abusar de las bebidas alcohólicas. Lo permitido para no ser detenido en el Alcoholímetro en las pruebas que hacen los policías es no pasar del .40 mg/l de alcohol en el aire.

Las zonas donde se han detectado más detenciones por esta causa son las avenidas Ignacio Zaragoza, de San Martha a Río Churubusco y de San Jerónimo a Calzada de Tlalpan, lugares donde se redoblara la vigilancia. Se van a reprogramar y coordinar los semáforos en vialidades primarias para propiciar que los conductores disminuyan su velocidad.

Así es que ya lo sabe amigo conductor, su vida depende de su estado etílico. Recuerde, y téngalo presente, cuando diga por primera vez ¡salud! con sus amigos, beba sólo dos …¡y ya! Ni una más. ¡Ah! Si bebe, éntrele a la botana y tome agua. Quizá esto le ayude a manejar bien y llegar a su casa sano y salvo. “¡Salú¡”

chavasec@yahoo.com.mx