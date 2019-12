John Milton, “El caballero de la hipnosis”, se abrirá camino en CDMX

Con su técnica ha ayudado desde a talentosos futbolistas hasta a científicos de paso por la NASA y empresas como Apple

Asegura que la hipnosis puede ser un tratamiento paliativo o alternativo para migraña nerviosa, estrés, ansiedad, crisis nerviosas, ataques de pánico, problemas de tartamudez, vitíligo crisis convulsivas dentro del orden de situaciones medicas y otras

Arturo Arellano

John Milton, mejor conocido como “El caballero de la hipnosis”, realiza un trabajo basado, según sus palabras, en la honestidad, con proposiciones de crecimiento a la sociedad a través de programaciones para que se vuelvan a fomentar los valores, los buenos sentimientos y el respeto a la vida. Con lo anterior ha podido encaminar hacia el éxito a futbolistas como el goleador de Tigres, Andre-Pierre Gignac o a una estudiante mexicana que terminó trabajando para la NASA (La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) y posteriormente, para Apple.

Durante su paso por la Ciudad de México, donde pretende tener algunas presentaciones en 2020, John Milton visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentó: “Tengo varios años trabajando en el norte de México y en la Unión Americana, donde puedo decir que ya soy ‘genio y figura’. Mientras que en la Ciudad de México estoy reactivando el nombre de John Milton”.

Explica que la hipnosis “es un estado mental similar al sueño natural, donde se presenta una alteración en la percepción de la conciencia. Existen muchos modelos de inducción, el mío es uno muy profundo, rápido, acertado, clínica, médica y científicamente medible. En este proceso que seguimos, si el paciente sabe seguir indicaciones en cuestión de segundos ya estará en un estado hipnótico profundo”.

Añade que para lograrlo “lo primero que hay que hacer es querer, no negarse, prestarse al ejercicio. Además se necesita un alto nivel de concentración a mayor inteligencia, más rapidez para ser hipnotizado. Necesitamos bajo mi modelo inductor, el proceso de respiración muy especifico, hiperventilación de tiempos controlados, ya en el estado de la magia del hipnotismo podremos recodificar el cerebro, reprogramar la mente. ¿Qué mensajes se pueden programar? Problemas de origen psicológico, psicosomático o emocional, pueden tener en la hipnosis una alternativa para ser superados”.

En 29 años de trayectoria profesional refiere que “me he topado con reticencia de parte de credos religiosos o médicos, pero tuve que crecer y superar las cosas con pruebas convincentes”. Entre éstas, citó la capacidad de atravesar la mano de una persona con un punzocat, sin dolor, bajo un estado alterado de conciencia o retirar piezas dentales, bajo el mismo efecto. “Así, la hipnosis puede ser un tratamiento paliativo o alternativo para migraña nerviosa, estrés, ansiedad, crisis nerviosas, ataques de pánico, problemas de tartamudez, vitíligo crisis convulsivas dentro del orden de situaciones médicas y otras”.

Aunado a lo anterior, Milton asegura que este método igualmente funciona “Para programar a una persona para que termine una carrera con éxito, para que alguien siga una dieta y adelgace para olvidarse del amor que se fue y nunca mas volvió, para problemas psicológicos, emocionales y otros”.

Entre sus casos de éxito refiere “una larga lista de gente que ha mejorado su vida, que han superado problemas familiares, emocionales, la gente se reencuentra consigo misma, supera soledad, tristeza, melancolía. De los diferentes casos uno de los más brillantes es el de Andre-Pierre Gignac, quien me buscó, pudiendo buscar a cualquier otra persona. Hacemos hipnosis y 36 horas más tarde, después de una sequía goleadora de tres meses se reencuentra con el gol y anota tres tantos. Antes me dijo ‘¿qué va a pasar si meto gol?’, le contesté ‘va a meter’. Hace cara de asustado y le digo ‘haga la Milton Señal’, no sabe qué es y se lleva las manos a las sienes con cara de enojo ‘No señor Gignac, esas cosas son de Kaliman, mejor lleva las manos al frente e hipnotícelos’. Nunca creí que lo hiciera, mete los tres goles y se volvió un festejo icónico”. Mismo que incluso llegó a la franquicia de videojuegos FIFA, donde ahora lo pueden hacer quienes lo juegan.

Asimismo, nos narró el caso de una niña que quiso entrar a trabajar a una agencia de investigación en EU, acceso que le fue negado, no obstante, luego de la hipnosis logró entrar becada a la NASA y finalmente ingresó a trabajar a Apple. Lo mismo otro caso de un soldado, quien vivía hundido en la depresión, con sobrepeso, dolores de heridas del pasado y de igual manera logra salir adelante con la técnica de “El caballero de la hipnosis”.

