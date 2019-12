Erik Rubín disfruta de ser Judas, eso refleja en la fastuosa puesta en escena

Con rock, energía y presencia escénicaen Jesucristo Super Estrella

El actor y cantante asegura que su mejor recuerdo de Navidad de infancia es recordar a toda la familia junta

Claudia Arellano

Relajado y con una amabilidad característica Erik Rubín platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, acerca del regreso a CDMX del musical “Jesucristo Súper Estrella”, que se presentará el 20, 21 y 22 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, donde será la despedida del cantante Yahir, quien a partir de 2020 se incorpora a “Hoy no me puedo Levantar”, dejando su lugar a Samo, ex integrante de Camila quien dará vida a Pedro.

Asimismo Rubín descartó que exista una reunión de Timbiriche en 2020, y dijo estar enfocado en el musical por lo que pidió al público aprovechar las fechas decembrinas para asistir a la obra que cuenta con funciones hasta febrero próximo, pero en esas fechas ya con el nuevo integrante, descartando una nueva temporada ya que desconoce si la pieza continúe, debido a los compromisos del resto del reparto, ya que todos cuentan con compromisos por separado.

“Es un gran espectáculo de primer nivel, somos 50 personas en escena, es un espectáculo que ha sido muy premiado, yo escucho los comentarios, y sé que esto es un trabajo de equipo, este papel lo he trabajado durante dos años y es un personaje perfecto; tuvimos ocho nominaciones a los Premios Metropolitanos de Teatro, ganamos cinco entre ellas como Mejor Obra de Teatro y Mejor Actor de un Musical que lo obtuve yo, es un espectáculo que no se pueden perder y que se está renovando siempre”, aseguró.

Erik aseguró que está encantado de su personaje ya que le checo excelente interpretar a un ser que es más humano que ningún otro, y más allá del mito existente de ser el villano, todos en algún momento de la vida somos un poco “Judas”; aseguro que esta vez ha tratado de darle un toque extra al personaje a diferencia de la primera vez que lo realizo, pues la experiencia le ha dado cierta magia a este hombre que debe ser muy estudiado.

“La experiencia me ha funcionado para explorar y explotar este personaje, ahora soy un hombre más maduro, de lo que era la primera vez que lo hice, lo siento de otra manera y bajo otras perspectivas, lo que me ha dado el plus es la participación de Nick Evans que es el de algún modo es un personaje más humano porque no está casado con la perfección que nos quieren vender, Judas es un personaje actual, llora, canta, es muy demandante pero sin duda uno de los personajes más importantes de mi vida, refleja mucho del ser actual, ese que sale con mascara a la calle, pero que por dentro arde de dolor”, dijo.

“Jesucristo Súper Estrella”, está conformado por Beto Cuevas (Jesús), María José (María Madalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozane (Poncio Pilatos), Yahir (Pedro), en siguientes fechas Samo y la actuación especial de Enrique Guzmán (Herodes), todos ellos ovacionados por excelente montaje.

En otro tenor Erik comentó que cerrará el año, como más le gusta hacerlo: en familia, pues no imagina esta época del año sin la unión que ha tenido desde su infancia con sus seres queridos, práctica que le ha sido heredada a sus hijas. “Desde niño siempre fueron épocas especiales para nosotros Navidad sin familia, no es Navidad (risas), recuerdo como una vez de niño, el árbol estaba lleno de regalos, y todos eran para mí, eso me dio mucho gusto, que tantas personas pensarán en mi”, dijo.

Agregó que 2020 tiene muchos proyectos, uno de ellos lanzar la producción discográfica de Mia, su hija. “Los caminos de la obra, aun son inciertos, todos tenemos muchos compromisos por separado, pero de muchas cosas depende tener otra temporada, ahora mismo ya estoy en la planeación de la producción para mi hija Mia que va a lanzar temas el próximo año, y yo voy a colaborarle produciendo, yo sacaré nuevo material y seguiré con lo de los gimnasios “Commando”, concluyó.

Asimismo Rubín descartó que exista una reunión de Timbiriche en 2020, y dijo estar enfocado en el musical por lo que pidió al público aprovechar las fechas decembrinas para asistir a la obra que cuenta con funciones hasta febrero próximo.