Seguridad no debe partidizarse: Francisco Domínguez

Desde el portal

Ángel Soriano

“Cumplamos la Constitución. Es nuestra certeza y confianza en el futuro del país. Hagamos política para establecer las acciones que nos lleven al cumplimiento de los fines de seguridad que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, la generación y preservación del orden público y la paz social”, afirmó el gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez.

Dijo que estos fines son el bien público que debemos buscar en todo el territorio nacional y es bien de los mexicanos vivir en paz y responsabilidad de autoridad para hacerlo posible, indicó.

Añadió que por eso, no debe “partidizarse” y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y en el discurso público.

No hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Sólo unidos tenemos la fuerza que necesita para vencer a la delincuencia. Sólo con respeto sumaremos voluntades no la dividamos. Hagamos esto posible, porque para hacer esto representamos a nuestros compatriotas para minar con un liderazgo, un futuro mejor para cada una y cada uno de nuestras familias, expuso en reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

TURBULENCIAS

No soy morena, tampoco voy por Sonora: Lily Téllez

La senadora Lily Téllez afirmó que la solicitud del PRD de separarla de su bancada en el Senado no procede, porque ni siquiera está afiliada a Morena “y no pienso afiliarme”. Acusó a Pedro Salmerón, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México –quien llamó jóvenes valientes a guerrilleros que ejecutaron al empresario Eugenio Garza Sada en la década de los 70s-, así como de Héctor Díaz-Polanco, titular de la Comisión de Honor y Justicia, que pide su expulsión y descartó cualquier interés por la candidatura a la gubernatura de Sonora para el 2021. Téllez cuenta con la simpatía del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila…Durante la última Sesión Ordinaria de Cabildo de este año, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, agradeció el acompañamiento de las y los integrantes del cuerpo colegiado del Ayuntamiento citadino, a lo largo de este primer año de gestión. “Estoy orgulloso y honrado de trabajar con personas como ustedes, colegas concejales, porque ante todo hemos antepuesto el beneficio de todos los oaxaqueños”, dijo enfático el edil de la ciudad capital. En el salón Porfirio Díaz Mori, el Primer Concejal de la Verde Antequera reconoció el arduo trabajo que han realizado todas y todos los colaboradores municipales durante los primeros doce meses de este Gobierno Municipal. “Debo destacar la colaboración que han mostrado nuestros colaboradores sindicalizados en términos de la estabilidad laboral”, subrayó…El sector empresarial de la Ciudad de México generó 130 mil empleos formales en los pasados once meses de 2019, para alcanzar una cobertura de 90 por ciento de los creados el año anterior, como una muestra del compromiso de la iniciativa privada con el desarrollo productivo, bienestar de la ciudad y la riqueza de la nación, expresó Jesús Padilla Zenteno, presidente de Coparmex CDMX, e indicó que son las empresas y sus colaboradores quienes mueven y dan vida a la economía de un país y de una ciudad, e hizo énfasis en el resultado obtenido hasta ahora a pesar del escenario económico difícil y complejo del año que está por terminar…

