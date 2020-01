Alicia Keys estrena “Underdog”

Bajo el sello de Sony Music,la 15 veces ganadora del Grammypresenta un nuevo sencillo acompañado por un poderoso video oficial

La ícono de la música global, quince veces ganadora del Premio Grammy y presentadora de los mismos, Alicia Keys, acaba de lanzar “Underdog” un nuevo sencillo que viene acompañado por un poderoso video oficial.

La canción, co-escrita por Alicia junto a Ed Sheeran, contó con la producción de la misma cantante junto a Johnny McDaid (Ed Sheeran, P!Nk). Mientras que su video musical fue dirigido por Wendy Morgan. Sobre ella Keys comentó: “Algunas personas pueden pensar que la palabra ‘underdog’ es una palabra negativa, pero yo lo veo como una palabra poderosa que representa a personas que pueden estar subestimadas y aun así enfrentar el desafío y superar las expectativas”. A lo cual agregó: “Me encanta esta canción porque se trata de la vida real y de personas reales, así como de nuestras experiencias. Todos hemos estado en un lugar en nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil, una de mis partes favoritas de la canción es: ‘Dicen que nunca lo lograría, pero fui creado para romper el molde’. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así “.

“Underdog” es el último adelanto de “Alicia”, el próximo y séptimo álbum de estudio de Keys que se lanzará a nivel mundial el próximo otoño. Las canciones lanzadas anteriormente incluyen “Time Machine”, una futura odisea inspirada en el funk que celebra la liberación que viene con dejar ir. Además no hay que dejar de lado el vibrante primer sencillo “Show Me Love”, a dúo con la estrella de R&B ganador del GRAMMY, Miguel; una canción en la que Keys propone una meditación de las muchas formas en que nos mostramos amor el uno al otro. “Show Me Love” le valió a Keys su onceavo número 1 en la lista de reproducción de Billboard Adult R&B Songs.

Este es sólo el comienzo de lo que será un año emocionante. El 26 de enero, Keys regresará como anfitriona de los Premios GRAMMY por segundo año consecutivo, luego de su elogiado paso por la crítica en 2019. El libro de Keys More Myself se lanzará el 31 de marzo de 2020 a través de Flatiron Publishing.

