El IMIE realizó 425 cirugías a niños con hernias abdominales

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Recomendaciones a las personas con diabetes

Carnaval Mérida 2020 del 8 al 22 de febrero

Durante la presente administración estatal, el Instituto Materno Infantil de Edomex, a través del Hospital para el Niño, ha realizado 425 cirugías especializadas de mínima invasión a niños que presentaban hernias abdominales desde su nacimiento. Estas intervenciones quirúrgicas se otorgan de forma gratuita a menores de 5 años e incluyen servicios de consulta, diagnóstico, estudios complementarios y exámenes preoperatorios. En total de procedimientos en 2019 se realizaron 80, mientras que en el presente mes ya suman 55 que se llevaron a cabo en la Primera Jornada de Cirugías Inguinales 2020, la cual tuvo lugar del 13 al 17 de enero. Estas operaciones se realizan por dos motivos, el primero es para corregir hernias inguinales que se manifiestan con una hinchazón en el abdomen, debido a que una de glándulas sexuales no se desarrolla adecuadamente. La segunda son las criptorquidias, cuando los testículos no descienden a la bolsa escrotal. Especialistas del Hospital para el Niño recomiendan a los padres revisar si sus hijos presentan bultos en el área superior al órgano sexual, dolor tanto al toser como al realizar algún esfuerzo o caminar erguidos. Otros signos de alerta son incomodidad en la ingle e hinchazón alrededor de los testículos. En caso de presentar estos síntomas, es necesario acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana a su domicilio, ya que, de no atenderse a tiempo, pueden desarrollar esterilidad.

Beatriz Portilla Camacho, Coordinadora Web de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. da las siguientes recomendaciones para las personas que viven con diabetes y que 2020 sea prioridad mantener el control de su condición:

se recomienda consultar al nutriólogo para conocer los alimentos que, además de aportar hidratos de carbono, también aportan vitaminas, minerales y fibra. Es importante señalar que al consumirlos se transforman en glucosa (azúcar), que entra a las células mediante la insulina (hormona producida por el páncreas). Si se vive con diabetes y se consume hidratos de carbono en exceso, los niveles de azúcar en sangre subirán. La hidratación es factor indispensable para mantener un control pleno de la diabetes. Se recomienda tomar entre 6 y 8 vasos de agua natural diarios y evitar consumir bebidas azucaradas. Es importante realizar alguna actividad física diaria, como caminar 30 minutos, diarios y por 5 días a la semana. Utilizar calzado y calcetines adecuados, pues esto ayudará a reducir el riesgo de presentar lesiones en los pies. Balancear mejor los alimentos, incluir más verduras y proteínas (carnes magras). Alejarse de los alimentos procesados, sobre todo de aquellos ricos en azúcares o grasas. El Carnaval Mérida 2020 será del 8 al 22 de febrero y se caracterizará por innovaciones y espectáculos de primer nivel, se busca consolidarlo como un evento de talla internacional de vanguardia, así como un referente cultural, turístico y económico, en la ciudad más segura del país, de acuerdo con sus organizadores. El Carnaval de Mérida es una de las tradiciones con mayor arraigo entre los yucatecos. En este año con el tema “De historias e historietas”, presenta un nuevo concepto lleno de zonas de esparcimiento y entretenimiento, así como espectáculos producidos especialmente para La Fiesta de Mérida y una atractiva cartelera de conciertos que encabeza Chayanne, también estará la Banda El Recodo, Grupo Cañaveral, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Moderatto y El Gran Silencio. Figuras como Yahir, Maribel Guardia, Lorena Herrera, desfilarán en carros alegóricos. Entre las innovaciones está Ciudad Carnaval, recinto sede de este evento, estará dividida en cuatro zonas temáticas con opciones para todos los gustos: Tierra de la Algarabía, con más de 12 atracciones para toda la familia; Tierra de la Fantasía, con área de juegos y espectáculos para niños; Tierra de la Fiesta, un concepto inspirado en la celebración del “Mardi Gras” con música, collares multicolores, activaciones comerciales y muchas sorpresas, dirigido principalmente a adultos jóvenes; y la Ruta de la Diversión, con desfiles de comparsas y carros alegóricos. .Destaca el “Pabellón de historias e historietas” (tema del Carnaval 2020) con actividades lúdicas y divertidas buscando fomentar la lectura entre chicos y grandes con stands de editoriales participantes, cuenta cuentos, espectáculos varios para niños con artistas invitados y el programa “Te regalo un Libro”. Casi todos los eventos son gratuitos.

