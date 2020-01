Trump: 27,000 soldados de México están protegiendo nuestra frontera…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Es apenas un fragmento del discurso partidario de ayer de Donald Trump en Nueva Jersey, que fue celebrado y vitoreado por sus simpatizantes, y que se queda ahí, para la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos, sin ninguna respuesta ni de Andrés Manuel López Obrador ni de nadie de su gobierno:

“…quiero agradecer a México, porque miles y miles… 27,000 soldados de México están protegiendo nuestra frontera sur…

“Quiero agradecer al Presidente… y con todo el respeto… nos gusta mucho México, y nos hemos llevado muy bien con México…

“El presidente (López Obrador) es un buen amigo mío, y creo que está haciendo un trabajo fantástico ante esta dura situación… pero México, de hecho, está pagando por el muro y pronto lo descubrirá…

“Me atacaron por eso, pero el muro está siendo pagado por México…”

Fue un discurso muy coherente de Trump

Quien en México y dentro de Morena dio cuenta de lo dicho por Trump fue el hoy odiado y apestado de los lopezobradoristas Porfirio Muñoz Ledo.

En absoluto desprecio y repudio a la política de migración seguida por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, el ex presidente de la Cámara de Diputados y hoy vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que el discurso de Trump fue “muy coherente”.

Y admitió que eso se lo ha ganado López Obrador y sus apoyadores, como lo son la bancada de Morena en San Lázaro, por utilizar a la Guardia Nacional y al Instituto de Migración para detener a golpes y con la violación de sus derechos humanos a los migrantes centroamericanos como se lo ha ordenado Washington.

Se dolió el ex representante de México ante la ONU y la UNESCO, el ex presidente del PRI, PARM y PRD, ex precandidato presidencial, exsecretario del Trabajo y de Educación Pública, exsenador de que luego de toda una historia de defensa de migrantes -entre ellos muchísimos muy notables que aportaron historia, ciencia y conocimientos a México-, este país los rechace y expulse ahora por órdenes de Estados Unidos.

Y más aún que este gobierno asuma este papel de muro militar contra la migración cuando México fue uno de los grandes expulsores de mano de obra en el mundo y defensor durante más de 50 años de sus migrantes en otras naciones, como en EU.

“Los europeos no expulsan a los migrantes del mediterráneo a golpes… “, indicó.

Se lamentó que sus compañeros diputados de Morena se ajusten a la “línea” de la cultura priísta de la que muchos vienen para justificar la acción del gobierno en turno.

“Yo no voto de modo mecánico…”

Interrogado de qué puede hacer AMLO y su gobierno ante las presiones de Trump y de EU, Muñoz Ledo indicó: “No hacerles caso”.

Y recordó que en su larga carrera diplomática nunca vio que el gobierno de México haya cedido ante presiones que lo llevaran a violar su Constitución como hoy ocurre.

“… años de vivir defendiendo a los migrantes para terminar dándoles de palos por orden de Washington… ¡¡¡ES ABSURDO!!!”, subrayó.

Preguntado sobre su situación dentro de Morena y ante López Obrador por su crítica oposición a la política migratoria con el uso de la Guardia Nacional, recordó su propia historia de desacuerdos y oposiciones en el PRI, junto a Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, que los llevaron a la formación de la Corriente Democrática dentro del tricolor, que luego se transformaría en el Frente Democrático Nacional.

“Ya me conocen, así voy a estar, no tengo por qué renunciar… si no hay historia no hay política… ¿por qué actúan ahora con línea en Morena?, quizá haya citas nocturnas, o contagio con la parte expriísta que existe dentro de Morena… es el eterno movimiento de Sísifo, subes la piedra a la montaña y se vuelve a caer… estoy en eso ya me conocen”, divagó.

Pero insistió en que él no se ajustarse a “la ancestral lógica del PRI del yo te puse ahí y te aguantas… a mí no me puso nadie”.

Durante su entrevista indicó que ha encontrado mucha solidaridad por su oposición abierta, pública a la política militarizada contra migrantes “y vamos a seguir…y a seguir”. En cuanto a si Morena ya regresó a su corazón, ironizó: “… se aleja, pero nunca dice adiós”.

Preguntado de si recibió respuesta a su solicitud de ver a López Obrador, Muñoz Ledo reveló que el presidente le mandó decir que “estaba muy ocupado”, a lo que él le mandó decir que “entonces andamos en las mismas, porque yo estoy preocupado”.

AMLO desayuna con senadores

El día de ayer, lleno de hechos, declaraciones e información, inició con un desayuno de López Obrador en Palacio con senadores de Morena, PT, PES y Verde Ecologista donde el presidente les pidió priorizar 5 iniciativas: Ley de Amnistía, reforma del outsourcing, cannabis, el paquete de Justicia y elevación a rango constitucional de becas a estudiantes y de pensiones a adultos mayores.

A su salida, Ricardo Monreal, líder de los morenistas en el Senado, informó que sólo hubo 2 intervenciones, la de López Obrador y la de él.

Previamente al desayuno hubo un encuentro privado de Monreal con López Obrador donde el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado le comentó al mandatario que el siguiente período que inicia mañana los senadores se enfrentarán a 190 iniciativas de reformas y cambios de leyes y artículos constitucionales lo cual, sin depuraciones, hará imposible el trabajo legislativo.

Por eso le pidió a López Obrador fijar sus prioridades a fin de racionalizar el proceso legislativo.

Horas después el tema de las prioridades conversado entre López Obrador y Monreal cobró vigencia en la intervención de la titular de Gobernación, exministra y senadora con licencia Olga Sánchez Cordero quien al hablar ante la plenaria de los senadores de Morena, PT, PES y Verde, les pidió no presentar iniciativas individuales sin ton ni son, pero sobre todo sin antes someterlas a la evaluación de sus coordinadores.

Sánchez Cordero les pidió pensar en el trabajo legislativo como el de una orquesta donde todos deben acudir a una partitura, en la que “si quieren que su concierto sea aplaudido por la sociedad, deben seguir un orden y una partitura común”.

Si presentan lo que fue filtrado, no pasará

En una de las varias conversaciones de ayer de Ricardo Monreal con reporteros se le preguntó sobre cuando se recibirán las iniciativas sobre Justicia que se convirtieron en un escándalo mediático luego de varias filtraciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que eso está en la decisión del jurídico de la Presidencia que ocupa Julio Scherer Jr., quien continua en conversaciones con el Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero pero que es probable que sea presentado el paquete al inicio del período.

Monreal aclaró sin embargo que si estas iniciativas son las que fueron filtradas y publicadas con anterioridad, su bancada de Morena no las apoyará.

“No pasarán”, dijo, porque representan retrocesos en la aplicación de justicia.

