“La Rosa de Guadalupe” es reconocida por los Global TV Demand Awards

Recibió el premio en la categoría “Most In Demand Export From Latin America”

Una de las producciones más exitosas de Televisa

La Rosa de Guadalupe, una de las producciones más exitosas de Televisa, fue reconocida por los Global TV Demand Awards, en la categoría Most In Demand Export From Latin America.

Los Global TV Demand Awards, que este año realizaron su segunda entrega, son los galardones creados por Parrot Analytics para reconocer a los contenidos audiovisuales de mayor demanda a nivel internacional.

La Rosa de Guadalupe es una idea original de Carlos Mercado, producida Miguel Ángel Herros que, en sus 12 años de emisión ininterrumpida, se ha posicionado firmemente como una de las emisiones más exitosas de la TV abierta, logrando ganar el gusto del público por la singular forma en que aborda temas y problemáticas de actualidad, convirtiéndolas en historias de lucha y esperanza.

En México, desde su estreno en 2008 y con más de 1410 capítulos transmitidos a la fecha, La Rosa de Guadalupe se ha mantenido consistentemente como líder de audiencia en los diferentes horarios en que se ha programado en los canales de Televisa.

Desde hace varios años, La Rosa de Guadalupe es la emisión televisiva con mayor presencia en el primer lugar del Top Ten de la TV abierta en México. En 2019, ocupó esa posición 186 días, más del 68% de sus emisiones durante ese año*.

*Fuente: Nielsen IBOPE México.

