Mayores facilidades otorga el IMSS para gastos funerales

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Semaglutida, nuevo medicamento para personas con diabetes

Con el objetivo de brindar mayores facilidades a las personas que solicitan la ayuda para gastos de funeral al IMSS, a partir de septiembre de 2019 los beneficiarios pueden optar por recibir esta prestación a través de depósito bancario. Con ello evitan acudir en un par de ocasiones a la Unidad de Medicina Familiar a realizar el trámite y se reduce prácticamente a la mitad el tiempo para la entrega, al pasar de 12 a 7 días hábiles en promedio, informó el titular de la División de Subsidios y Ayudas en la Coordinación de Prestaciones Económicas, Javier Morales Porchini. Esta prestación se otorga a un familiar o beneficiario derivado del fallecimiento de un trabajador asegurado o pensionado del IMSS, quien recibe un apoyo económico para los gastos que se derivan de esta situación. La vigencia para obtener la ayuda es durante todo un año a partir del deceso. El monto de la prestación es el equivalente a dos meses de la Unidad de Medida y Actualización, que a valor actual significa la entrega de 5,137 pesos. Entre 2015 y 2019 se han otorgado más de 441 mil ayudas. La única condición para otorgar la Ayuda de Gastos de Funeral, es que los derechos del asegurado o pensionado se encuentren vigentes al momento del fallecimiento. En el caso de los asegurados, se consideran dos situaciones: si la muerte se deriva de un riesgo de trabajo no se requiere comprobar semanas de cotización, sólo estar vigente; si no es por riesgo de trabajo, es necesario que tenga al menos 12 cotizaciones semanales en los últimos nueve meses anteriores el fallecimiento. El trámite para solicitar la ayuda puede realizarse en cualquier Unidad de Medicina Familiar (UMF), sin importar que sea su clínica de adscripción, y en el caso de los trabajadores que están en las delegaciones Ciudad de México y Estado de México, se puede hacer también en subdelegación. La entrega del apoyo puede ser a través de la nueva modalidad de depósito en una cuenta bancaria, presentando un comprobante bancario con número de cuenta CLABE no mayor a tres meses De no optar por esta modalidad, el solicitante debe acudir en dos ocasiones a la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la UMF, la primera para entregar la documentación y la segunda para recoger la resolución o volante que le permita cobrar la prestación. El único documento que debe entregar el interesado es copia de una identificación oficial con fotografía y firma; en el caso del asegurado o pensionado fallecido: documento que contenga su Número de Seguridad Social; copia certificada del acta de defunción; factura del gasto asociado al funeral o servicios velatorios; Clave Única del Registro de Población (CURP) Aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo ST-7 (sólo en caso de defunción por riesgos de trabajo).

La diabetes sin control genera complicaciones serias y costosas, como retinopatía diabética, que es la causa #1 de ceguera en adultos. Asimismo, la diabetes es la causa #1 de enfermedad renal y diálisis pues 1 de cada 3 personas que viven con DM2 pueden desarrollarla; incrementa de 2 hasta 4 veces la probabilidad de enfermedad cardiovascular. La falta de control glucémico tiene múltiples consecuencias que afecta la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Para presentar las perspectivas 2020 de Novo Nordisk, Yiannis Mallis, director general de la compañía, afirma que La diabetes en México ha evolucionado a una pandemia con cifras alarmantes – hoy día 6 de cada 7 personas viviendo con diabetes no están bien controlados. Las complicaciones de diabetes impactan significativamente el presupuesto de los sistemas de salud pues por cada 100 pesos gastados $93 pesos se destinan a cubrir complicaciones y solo 7 pesos se invierten en tratamiento. La noticia es que pronto estará disponible en México semaglutida. De acuerdo con Rafael Bravo, director médico, el medicamento estimula la liberación de insulina (una hormona producida por el páncreas que regula la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre) y disminuye los niveles de glucosa en sangre, además de ayudar a reducir el peso corporal y el riesgo cardiovascular, un perfil clínico innovador que tiene el potencial de convertirse en el estándar de tratamiento para este padecimiento. Su aplicación se realiza de manera subcutánea, una vez por semana, lo que favorece la adherencia al tratamiento.

