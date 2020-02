México le hace a EU “favor de frenar migrantes”: Muñoz Ledo

Visita a estación del INM en Tapachula

Siempre se les ha hecho, pero “bajita la mano”, dice el diputado morenista

El diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo se lanzó nuevamente contra la política migratoria de México y acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de actuar con hipocresía, al hacerle a Estados Unidos el favor de contener a los migrantes en la frontera sur.

Las declaraciones del legislador se dieron en la visita de los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados a la estación migratoria de Tapachula para verificar la situación de los indocumentados centroamericanos.

Muñoz Ledo señaló que “hay una hipocresía que vamos a tratar de descubrir ahora, ¡una hipocresía!, no es que el gobierno mexicano no quiera, es que le está haciendo el favor a los americanos; siempre se les ha hecho, pero bajita la mano, y ahora (Donald) Trump tiro por viaje nos ordena que no los dejemos pasar.

“Su última declaración es terrible, porque abre un acertijo, dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo. Eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que están haciendo las autoridades mexicanas, fundamentalmente las de Gobernación”, dijo.

El morenista censuró nuevamente los operativos de la Guardia Nacional para frenar las caravanas de migrantes y comentó que hay “un exceso de fuerza pública, un abuso; la Guardia Nacional no se creó para perseguir migrantes, sino delincuentes”.

Al recorrido también asistieron coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados; así como la presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Laura Rojas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, negó que el gobierno de México le esté haciendo el trabajo de contención de flujos migratorios a Trump.

“No, México es un país donde se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada”, dijo.

“Estación migratoria en Tapachula es una prisión”

Muñoz Ledo y Verónica Juárez, del PRD, acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de “maquillar” la estación Siglo XXI para recibir a la comitiva de legisladores que acudió a la ciudad fronteriza a verificar la situación por el aumento de los flujos migratorios, principalmente desde países centroamericanos.

Muñoz Ledo denunció además que el maltrato a los migrantes prevalece en el lugar, al que calificó de “cárcel migratoria”.

“Todos los partidos coincidimos en que es una falsificación. Violan las leyes sobre el interés superior de la infancia y la adolescencia, porque ahí están los niños llenos de mugre, que no comen, son maltratados. Y además son mentirosos y pintaron de blanco ayer para que pareciera nuevo, majaderos además. Es una cárcel migratoria disfrazada de estación. Además deberían estar aquí, no allá, nosotros apostamos a Comar”, sostuvo.

Más tarde, a través de sus cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo hizo un llamado a respetar la Constitución, más allá de las presiones de Estados Unidos, para que México deje transitar libremente a migrantes, previo registro.

“México no tiene por qué hacer caso a Donald Trump, la migración es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución y tratados internacionales a permitir el paso migratorio previo registro”.