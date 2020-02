Insistimos: Lozoya no se mandaba solo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“EL PODER MAREA A LOS INTELIGENTES PERO A LOS PENTONTOS LOS ENLOQUECE”

Por supuesto que hemos visto los cambios de personalidad, la prepotencia que les invade, la arrogancia, la ambición, la ceguera, el desprecio y la soberbia que van llenando los espacios de muchos políticos que llegan al poder, se sienten bonitos, inteligentes a más no poder, sabelotodo, arrogantes, ambiciosos, perversos, para que al final de sus tiempos se desplomen y pretendan, nuevamente, cambiar a los tiempos donde la humildad y el servilismo, no el servir, les llenaba el espíritu con tal de llegar y subir al poder.

Preguntaría el Tío Lolo: ¿Alguien ha visto por España o por México o por algún país o alguna zona al ex presidente Peña Nieto, al “vicepresidente” Luis Videgaray, al perverso Castillejos, al Baz Baz y a todos aquellos que se unificaron alrededor del que mandaba y con caras bonitas, complicidades y sobornos se llenaron de riquezas a cambio de la tragedia que acumulaba el pueblo mexicano al perder empresas y recursos entregados por esos ambiciosos a manos de empresarios voraces o patrones extranjeros? y a esto le dan el nombre o definición de NEOLIBERALISMO y la verdad es que solamente es la ambición de riquezas y poder, de antes, de hoy y después, y no se crea que con cambiar los discursos se cambian las cosas, total ahí están los multimillonarios gozosos de los enormes recursos y fondos que se destinan para que continúen haciendo sus negocios privados con el cuento de que si ellos se van o no arriesgan, el país se cae y se destruye, pero por el momento lo tenemos destruido y en tan malas condiciones que la inseguridad aumenta, la salud se deteriora, la educación no encuentra un cauce de inteligencia, la brutalidad llena las calles con feminicidios y violencia familiar, los jóvenes ya no se casan y si se casan se divorcian y hay una crisis brutal no solo de valores sino de pasiones y, continuamos en la inestabilidad.

Se hace el cuenterete de detener a un “pillito” que era mandado por los otros “pillos” que andan sueltos y que el Presidente no quiere llevar a investigar, ni a consignar, dice que con los ex presidentes se debe tener otros tratos y la verdad es que todos sabemos que si no hay tratos en lo oscurito ni acuerdos de impunidad pues no hay razones por las que no se hagan las indagatorias y se lleve a tribunales y castigos a los responsables, por eso dijo el Presidente que se quitaban los frenos para no juzgar a un Presidente, y ahora, como que se nos echa para atrás y si esto sucede es que hay signos que podrán indicar que puede haber chingadazos y desestabilizaciones e incluso atentados personales y la violencia que ya hemos visto en otros tiempos del “innombrable”, diría el mismo presidente, el asunto es que a los que hoy lleva juzgar pues, NO SE MANDABAN SOLOS, y cuando el procurador General de la República se reúne con el padre de Lozoya, detenido en España; nos dicen que hay signos donde este muestra al igual que el abogado Coello que, efectivamente, NO SE MANDABA SOLO, que hay una serie de mandos y de instrucciones que dieron al reparto de las corruptelas y llenaron los bolsillos de muchos que hoy reniegan de Lozoya y pues hay que ser justos, y entonces, por salud de la república y no por venganzas personales se debe llevar a juicio al grupo o mafia del poder, como los llamaba AMLO, al banquillo de los acusados, de no hacerlo se pierde la oportunidad y se llenarían de desconfianza muchas cosas y muchos funcionarios, o todos coludos o todos rabones, dirían en mi rancho.

Y si hablamos de investigaciones y busca de responsabilidades y hampones, pues AMLO no le podría correr a investigar de fondo a Felipe Calderón, no por las botellas saqueadas y robadas de Los Pinos, no, eso es lo de menos, son parte de sus borracheras, pero por qué en vez de rifar el famoso avión no empieza con la investigación de las comisiones de la compra del mismo y de los grandes negocios que se realizaron en la compra de armas y equipos y sistemas para la famosa GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO donde todos sabemos se enriquecieron los cuates y socios de García Luna, y de cómo en esos tiempos se despilfarraron y enriquecieron algunos militares ligados a las complicidades del ex presidente y no se podría negar que muchos de los daños que tenemos vienen de esos tiempos, al lado de los Fox y las chapuzas y corruptelas de otros muchos ex funcionarios y políticos ligados a grandes empresarios y banqueros, y todo queda como parado y como si nada sucediera solamente haciendo un teatro para juzgar a un gato menor dejando libres a los grandes mafiosos del poder y pues así, en mi pueblo decimos que nos dieron puro atole con el dedo y la verdad es que no puedo creer que AMLO se quede en eso, por algo tiene el apoyo popular, la del sabio pueblo y con este a su lado todo se pude transformar, la verdad, la neta y dejemos ya de andar pisando quedito para no despertar a los ladrones que siguen ahí, tranquilamente dirimiendo y gozando de sus bienes y robos.

No debe ser fácil para un Presidente y un político por mucha experiencia que tenga, lanzarse de lleno a los cambios y a encarcelar hampones, sabe que al tiempo, las venganzas son terribles y que solamente se necesitan pretextos y ahí tienen a Lula o a Evo o a Allende en el extremo, sabe AMLO de lo terrible que es la violencia política, conoce los alcances de la MAFIA DEL PODER que, digan lo que digan ahí está al lado de muchos cercanos al mismo presidente o acompañando la ruta, y pues no es para menos el que se tomen precauciones, pero si ya empezamos, pues no hay más que darle para adelante, porque consignar a un pequeño hampón ligado a los grandes es como atacar a los grandes de pico y no hacerles nada, los dejan fuertes y dispuestos a realizar sus venganzas y joder lo que tengan que joder o matar a los que tengan que matar y, para muestra, ahí está la famosa guerra contra el narcotráfico usada para eliminar a muchos dirigentes sociales con el cuento de que son víctimas colaterales por estar en el mal momento y en la mala hora y el mal lugar…Recordemos, Lozoya no se MANDABA SOLO…

