Buscan controlar las elecciones del 2021

NOM para el outsourcing: Armando Piedra

Cotemar, certificado anticorrupción Trace

La Cámara de diputados elegirá cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, como corsarios, se ponen el parche en el ojo y la pata de palo para el abordaje al próximo proceso electoral que se juega el gobierno su gobernabilidad y su mayoría parlamentaria.

En Diputados hay pronunciamientos: la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, destacó que a diferencia de la propuesta inicial, las reglas por aprobar contemplan que los integrantes del comité técnico evaluador serán apartidistas e imparciales, aunado a que sus reuniones serán públicas y transmitidas a través de medios como las redes sociales y pidió paridad de género en el instituto. El líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el legislativo espera que AMLO cumpla la palabra de no intervenir en la selección de los consejeros. El coordinador de Morena, Mario Delgado, negó que su intención sea la de controlar al INE, y afirmó que solo se busca fortalecerlo y que los consejeros defiendan la democracia, no el monto de sus salarios.

Los 4 nuevos consejeros electorales deberán estar electos a más tardar el 31 de marzo y deberán tomar posesión el 4 de abril, en caso de que el proceso se desarrolle con normalidad y no haya “tomas” de tribuna o de la totalidad de la Cámara, como sucedió a finales del anterior periodo ordinario de sesiones.

Hay riesgos de fondo en la selección de los consejeros ya que Morena, quiere aplicar la aplanadora en sus propuestas. Esto llevaría a desequilibrios en el INE. Por ello, debe terminar la partidización de ese instituto que debería ser ciudadano ciento por ciento. Eliminar la mano negra de los partidos. México no es una democracia… es una partidocracia.

PODEROSOS CABALLEROS: El director de la revista fiscal, IDC, Armando Piedra, pugnó ayer en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, sobre la subcontratación o tercerización de personal, que estas empresas se rijan por una Norma Oficial Mexicana (NOM) que garantice el total cumplimiento de las obligaciones patronales, en materia de seguridad social, vivienda, ahorro para el retiro, fiscales; absolutamente todas. La norma contiene 120 requisitos, de los cuales 70 son obligatorios y 55 son de gestión de calidad. Actualmente tiene un avance del 80%. Concluyó: el outsourcing es bueno para la economía; debe haber regulación, no prohibición; pugnó por la creación de un registro nacional que distinga a las buenas y malas empresas; y la norma mexicana. *** En el sector bancario se supo que las autoridades que regulan y supervisan a las instituciones financieras tienen la inquietud de presentar la iniciativa reforma financiera en la 83 Convención Bancaria. Esto sería a través de la CNBV, que preside Adalberto Palma. El objetivo de la reforma es lograr que una mayor parte de la población utilice los servicios financieros, para impulsar la inclusión financiera. No hay inquietud en el sector, porque las opiniones del mismo son escuchadas por la autoridad hacendaria. *** El Gobierno de Coahuila, que encabeza el priista Miguel Riquelme, y la iniciativa privada de la región centro buscarán disminuir el impacto económico por la falta de certidumbre en la venta de Altos Hornos de México, tras el caos que dejó a su paso Alonso Ancira y sus peligrosas relaciones políticas. Buscan aplicar un plan de incentivos, créditos y compras, que representarán una derrama de mil 500 millones de pesos en un plazo de seis meses. Funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Administración Fiscal General sostendrán una segunda reunión con empresarios de la región Centro para trazar un plan de estímulos fiscales, además el Gobierno Estatal fungirá como aval con Nacional Financiera El gobierno de Riquelme quedará como fiador ante Nafin para créditos de empresarios que tengan pendientes pagos de AHMSA. Medidas desesperadas. *** Un tema que está cobrando relevancia es el de las alternativas al consumo de nicotina, en las últimas semanas hemos visto que las autoridades como la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer Vela, así como de la Cofepris, que dirige José Alonso Novelo; se comienzan a preguntar cómo enfocar este tema, en este contexto ayer la Comisión de Salud de Cámara de Diputados convocó al Foro “Alternativas en el Consumo de Nicotina y su Regulación”. Una de las conclusiones del mismo, fue que categorizar a un producto como ilegal, no garantiza que no vaya a ser consumido, lo cual representa una oportunidad para traficantes y vendedores de ilícito proliferar. Cuando un producto es regulado, existe un supervisor que verifica que cumpla con los estándares de calidad, así como las normativas establecidas por ley, lo cual blinda y protege a la población otorgando la información adecuada sobre el producto que va a consumir, así como las consecuencias de consumirlo, como sucede actualmente con el cigarrillo tradicional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Cotemar obtuvo la certificación TRACE, un proceso integral de revisión, análisis y aprobación de debida diligencia que establece que una organización es exhaustivamente investigada, capacitada y certificada por la organización líder en normativa anticorrupción a nivel mundial. TRACE es una asociación empresarial antisoborno reconocida internacionalmente, así como proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos de terceros a costo compartido. Un ejemplo de ética empresarial.

