Romo a la cúpula empresarial: “sin crecimiento no habrá Cuarta Transformación”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Rodeado de agentes de inversión, de ejecutivos y Ceo’s de los grandes bancos, directivos de las calificadoras que le revuelven el hígado a Andrés Manuel López Obrador, su jefe de la oficina presidencial, el empresario neolonés Alfonso Romo no le dio vueltas al punto que le preocupa a él, no a su jefe:

“… sin crecimiento no habrá Cuarta Transformación”.

Y por ello les pidió “dejar la ideología en sus casas y presentar proyectos de inversión porque lo que se haga, tiene que hacerse este año porque el que viene va a estar marcado por la política, por la contienda electoral, y (en el gobierno) no hay dinero… el crecimiento que necesita México tiene que venir de la inversión privada… hemos pasado de la austeridad republicana a la franciscana… y ya andamos en la calcutiana, la de la Madre Teresa”, comentó como si estuviera hablando de proyecciones y condiciones de un juego de baloncesto.

Una proyección claridosa sin eufemismos ni engaños que invitó más a huir de México que a quedarse aquí a invertir miles de millones de pesos que se requieren para relanzar a un país en condiciones de menos cero crecimiento, lo que supone el doble o triple de inversión y esfuerzos.

Todo ello derivado de las decisiones económicas surgidas de las ocurrencias del tabasqueño desde la Presidencia de la República, como lo advirtió y reitera cada que puede su ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Ahí, como un orador más del Foro de Fondos de Inversión organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Romo les dijo que ‘‘nuestro objetivo es que el país sea industrializado, no sólo exportador’’. El caso es que AMLO no aporta ningún elemento que lo confirme.

Y a pesar de haber señalado que el gobierno mantiene bajo la directiva de López Obrador una austeridad calcutiana, Romo se atrevió a afirmar que ello no significa que el país sufra de ‘‘anorexia’’ económica y financiera, “sino disciplina fiscal y finanzas sanas”.

El también jefe del gabinete económico dijo que López Obrador le encomendó “ganarse” a los inversionistas, lo que hará, dijo, con base en un elemento fundamental: brindar certidumbre.

“Tenemos prisa por crecer; sólo con mayor crecimiento funcionará la cuarta transformación. Nos interesa trabajar para llegar a ser un país poderoso, pero no sólo exportador, debemos ser una nación industrializada”, subrayó.

Complicada su chamba.

EU exige a AMLO resultados, no solo discursos

Otro que habló claro el pasado fin de semana fue Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, quien en una reunión más de seguridad pública y con Alfonso Durazo a su derecha, quien con los brazos cruzados sólo volteaba a verlo, dijo:

“… hay muchas reuniones pero realmente lo importante es que tengamos resultados… que haya operaciones y no solamente palabras… que haya operaciones y no solamente discursos, porque esto no puede seguir así”. Durazo, secretario de Seguridad del gobierno de AMLO, sólo acertaba voltear a verlo:

Landau siguió;

“… yo veo los titulares de los diarios aquí en México sobre algunas cosas atroces qué está pasando aquí… no podemos continuar como sociedad, no podemos aceptar lo que está pasando, ¡no puede ser solamente cuestión de diálogo, ¡eh!..

“Es algo deprimente… francamente, ¿qué es lo que se propone ahora qué sea distinto a lo que se ha hecho hasta ahora?… hasta ahora no hemos tenido buenos resultados”, reclamó.

Fue sin duda una recriminación del gobierno de EU y una fuerte llamada de atención a dejar de lado las disculpas y las ocurrencias y entrarle de lleno e una estrategia a fondo sobre seguridad.

Resultados, dijo, es lo que quiere EU.

Agenda consensuada



Hacia fine de la semana y en forma sorpresiva, luego de un encuentro largo con Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, Ricardo Monreal, Mauricio Kuri, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera y la morralla de la Junta de Coordinación Política del Senado informaron de una amplia agenda legislativa con quizá 30 puntos que se buscará tramitar de aquí al 30 de abril en forma consensuada.

En esta agenda destacan los temas para: elevar a rango constitucional el Bienestar de los mexicanos, La Ley de Amnistía, Reformas y adiciones en torno al Outsourcing, la legalización y reglamentación en torno a la Cannabis, Ley de estímulos y recompensas, protección de derechos humanos y de periodistas.

Monreal indicó que durante el encuentro con Sánchez Cordero, se buscó el acuerdo para constituir una Fiscalía Especializada para Feminicidio, en especial con atención al maltrato de niños y niñas.

En forma adicional, indicaron se avanzará en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como diversos ordenamientos para impulsar sustantivamente en el tema.

Otros temas de relevancia son: el Impulso a Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos, en proyectos de infraestructura; Reformas en materia de economía circular; Expedición de la Ley General de Ciber seguridad y Ciberdefensa; Reformas a la Ley de Migración, que garanticen la soberanía en materia de política migratoria; Regulación de Cannabis, así como Reformas en materia de donación de órganos, sangre y trasplantes.

En cuanto a la petición de fin de semana de la dirigencia nacional del PAN para que se legisle sobre la pena de muerte a quienes asesinen y violen a niños y niñas, Monreal dijo:

“Yo no creo en eso, soy garantista, no creo en la pena de muerte, está prohibida en la Constitución y prefiero que se mantenga así el país, sin pena de muerte. Hay quienes lo están promoviendo, es un asunto de ellos, pero yo en lo personal, me parece una barbaridad”.

FOROS

En forma adicional la Junta de Coordinación Política del Senado que encabeza Monreal, informó que la cámara alta junto con el ASPEN Institute México, realizarán 7 foros que buscará impulsar una visión a futuro de México, así como el papel de las senadoras y senadores en su construcción.

Por parte del Senado participará el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques dentro de estos “Diálogos”, que se realizarán el último miércoles de cada mes, a partir de febrero y hasta noviembre, entre las 17 y las 19 horas.

Los temas iniciales serán: Desafíos actuales de la democracia, Reforma al sistema de justicia, Reforma al sistema de pensiones en México, Redes Sociales, Futuro de los mercados laborales, Futuro mundial de la energía, Reforma fiscal y desarrollo asimétrico.

Entre los ponentes estarán Lorenzo Meyer Cossío, profesor emérito del Colegio de México; el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación; la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología; y José Woldenberg Karakowsky, académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa