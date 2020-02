López Obrador pide no exagerar ante expansión de coronavirus

“Estamos preparados”, dice el Presidente

Pese a la alarmante propagación de casos de coronavirus en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar frente a la epidemia mundial del Covid-19 porque “México está preparado para enfrentarlo”.

Aseguró que su gobierno está actuando en lo que le corresponde y con responsabilidad, pues desde que iniciaron los brotes se está informando a diario del estatus en el país, además de que se tiene buena infraestructura y personal médico.

“No estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir. A nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, estamos preparados para eso”, señaló.

El Presidente comparó las muertes por el virus de la influenza que al año causan alrededor de 15 mil en el país. Por eso, aseveró que no tiene ninguna duda de que México está preparado porque se está dando un seguimiento puntual con especialistas del desarrollo de la epidemia en el mundo.

Y mencionó que hay conservadores que están aprovechando esta enfermedad para desear que a su gobierno le vaya mal.

“Se está dando un seguimiento y que son especialistas quienes están a cargo de este asunto, como también hay quienes quisieran que nos fuera mal, que le fuese mal al país para que le vaya mal al gobierno.

“Así es el conservadurismo, históricamente así han actuado, son de malas entrañas, no se puede estar pensando a que le vaya mal al país, que se enferme la gente, que pierda la vida la gente para que quede mal el gobierno, ¿en qué cabeza cabe?”, remarcó.

“Inhumano no dejar desembarcar al crucero MSC Meraglivia”

López Obrador aseguró que se le permitirá arribar al crucero MSC Meraglivia y que solo se realizará una inspección para asegurar que no existan contagios de coronavirus.

“Nosotros dimos instrucciones que se haga la inspección y se les permita arribar, no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias pero no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a los que vienen a México o transitan por México. Solo cuidar la cuestión sanitaria”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que hasta el momento no cuentan con reportes de algún posible contagio entre los turistas que se encuentran en el crucero.

El mandatario federal calificó como inhumano el hecho de que se le niegue desembarcar a un crucero en un país por cuestiones sanitarias, por lo que reiteró que su gobierno sólo aplicará el protocolo de revisión.

“Tenemos información que no existe la posibilidad, no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos que se cumplen pero no podemos decir: aquí no les permitimos atracar. Se va a cumplir con todas las normas, se tiene información que no hay personas afectadas”, agregó.