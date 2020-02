Rechaza juez de EU propuesta de fianza de Genaro García Luna

Continuará en prisión

Genaro García Luna, ex secertario de Seguridad Pública, continuará encarcelado en Brooklyn, luego de que terminará sin decisión la audiencia en una corte de Nueva York para evaluar su solicitud de salir bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos rebatió los argumentos del ex funcionario mexicano para salir en libertad bajo fianza mientras espera juicio en Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico y uno de falsedad de declaración, asegurando que hay riesgo de fuga.

El magistrado estadounidense Robert M. Levy tenía que decidir si accedía o no a la petición de libertad bajo fianza propuesta por el abogado de oficio de García Luna, César de Castro, de un millón de dólares y supervisión de movimiento mientras inicia un juicio.

Los fiscales del caso afirmaron que García Luna debe continuar en la cárcel, pues la fianza del acusado carece de las firmas necesarias para ser dada por válida.

Esto, luego de que el martes la defensa de García Luna ofreciera una fianza por concepto de un millón de dólares para que pudiera salir de la prisión preventiva y continuar el proceso en libertad.

Su abogado aseguró que el ex titular de Seguridad Pública no tendría razones para fugarse, ya que su familia está en Estados Unidos y sus cuentas están congeladas, lo que le hace carecer de solvencia económica para sostenerse fuera del país.

El bono por un millón de dólares debería estar firmado por otras tres personas. Sin embargo, dos de esas personas ya no quieren firmar el bono y el tercero, argumentaron los fiscales, es un ex empleado de García Luna que no tiene ingresos suficientes para cubrir el bono.

Así lo explicó desde su cuenta de Twitter Alan Feuer, periodista del diario estadounidense The New York Times que se encuentra cubriendo el caso. Los fiscales acusadores arguyeron que existen “políticos mexicanos corruptos” que tienen un incentivo para ayudar a García Luna a huir de Estados Unidos.

En tal sentido, la defensa del mexicano, encabezada por César Castro, externó querer saber a quiénes se refieren, ya que, afirmó, la mayoría de los políticos se han alejado de García Luna.

A partir de la decisión de este jueves la defensa buscará presentar nuevas firmas del bono o garantizar las anteriores. La justicia de Estados Unidos podrá interrogar a las personas firmantes para asegurarse de que sean buenos candidatos.

García Luna es juzgado por los cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y por mentir a las autoridades estadounidenses sobre su pasado para obtener la ciudadanía.